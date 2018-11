Mitsubishi L200

Mitsubishi introduceert nieuwe L200

9 november 2018 | Mitsubishi presenteert de nieuwe L200. De 1-tons pick-up beleeft zijn wereldpremi√®re in Bangkok en is vanaf 17 november te koop in Thailand.De nieuwe Mitsubishi L200 is de meest recente versie van het model dat dit jaar zijn veertigste verjaardag viert. Het voertuig wordt geproduceerd in de Laem Chabang-fabriek van Mitsubishi Motors (Thailand) Co. Ltd. (MMTh), MMC's producent en distributeur in Thailand.Het betreft een wereldwijd strategisch model dat na de lancering in Thailand ook in andere markten in de ACEAN-regio verkocht zal worden, evenals in Oceani√ę, het Midden-Oosten, Europa, Afrika en Latijns-Amerika. Uiteindelijk zal het voertuig in circa 150 landen worden aangeboden.