Mitsubishi geeft stapelvoordeel op SUVs

4 juni 2020 | De Mitsubishi ASX, Eclipse Cross en Outlander PHEV zijn nu tijdelijk leverbaar met 'stapelvoordeel' dat kan oplopen tot 3.500 euro. Het voordeel is opgebouwd uit een prijsverlaging die geldt per 1 juli 2020, inclusief een voorraadkorting én extra zomervoordeel bij registratie op uiterlijk 31 juli 2020.

Per 1 juli a.s. wijzigen opnieuw de BPM-tarieven voor nieuwe personenauto's. Het belastingtarief wordt vanaf dat moment berekend op basis van de CO2-uitstoot volgens de nieuwe, strengere WLTP-meting ter vervanging van de oude NEDC-meting. Deze wijziging pakt goed uit voor Mitsubishi Motors. Afhankelijk van het model en de uitvoering resulteert de BPM-wijziging in een prijsverlaging tot soms wel duizenden euro's. Om de SUV's van Mitsubishi Motors nog aantrekkelijker te maken, zijn de Mitsubishi ASX, Eclipse Cross en Outlander PHEV nu tijdelijk leverbaar met stapelvoordeel. Bovenop de prijsverlaging per 1 juli profiteer je ook nog van een voorraadkorting en extra zomervoordeel.

Zo is de Mitsubishi ASX 2.0 CVT Intense inclusief € 1.500,- stapelvoordeel leverbaar voor de rijklaarprijs van € 33.490,-. Deze recent vernieuwde SUV is standaard uitgerust met onder andere 18-inch lichtmetalen wielen, led-koplampen, het SDA-multimediasysteem met 8-inch touchscreen en geïntegreerde TomTom-navigatie, cruise control en parkeersensoren.

Het stapelvoordeel voor de Mitsubishi Eclipse Cross met 120 kW (163 pk) sterke 1.5 turbomotor bedraagt € 3.500,- en geldt voor de Black Edition. Voor de rijklaarprijs van € 37.490,- kan men rekenen op LED-koplampen, dual-zone climate control, het SDA-multimediasysteem met Apple CarPlay, verwarmbare voorstoelen en het Rockford Fosgate premium audiosysteem.

Tot slot de Mitsubishi Outlander PHEV, met standaard vierwielaandrijving en een systeemvermogen van 165 kW (224 pk). Deze is nu leverbaar voor de rijklaarprijs van € 40.490,- dankzij € 3.000,- stapelvoordeel. Het gaat dan ook nog om de uitvoering Intense+ met onder andere 18-inch lichtmetalen wielen, SDA-multimediasysteem met 8-inch touchscreen en geïntegreerde TomTom-navigatie, Multi Around Monitor parkeerhulp, verwarmbaar stuurwiel en elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak. Overigens kent de Outlander PHEV geen levertijd.

De SUV's van Mitsubishi Motors zijn allemaal standaard voorzien van een automaat, vijf jaar fabrieksgarantie en vijf jaar mobiliteitsservice. Afhankelijk van het model bedraagt het maximum trekgewicht 1.300 tot 1.600 kg. Het stapelvoordeel is geldig bij aankoop in de actieperiode tot 30 juni 2020 en bij registratie op uiterlijk 31 juli 2020.

