Mitsubishi demonstreert e-EVOLUTION CONCEPT in Tokyo

5 oktober 2017 | Mitsubishi Motors presenteert tijdens de 45e Tokyo Motor Show een gevarieerde line-up, met een hoofdrol voor de opvallende e-EVOLUTION CONCEPT. Het volledig elektrische studiemodel weerspiegelt de koers die het merk in de nabije toekomst kan inzetten.De 45e Tokyo Motor Show wordt gehouden in het Tokyo Big Sight beursgebouw. De show is van 27 oktober tot en met 5 november 2017 geopend voor het publiek.