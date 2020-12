Mitsubishi Eclipse Cross PHEV vanaf voorjaar 2021

4 december 2020 | Mitsubishi start in het voorjaar van 2021 met de levering van de Eclipse Cross PHEV. De plug-in hybride SUV is het technologische vlaggenschip van het merk in Europa en gebaseerd op de vernieuwde Eclipse Cross met een krachtiger ontwerp, verbeterd interieur en toegenomen bagageruimte. De Eclipse Cross PHEV maakt gebruik van de beproefde Twin Motor 4WD-aandrijftechniek van Mitsubishi Motors, goed voor een theoretisch elektrisch bereik van 45 kilometer, een CO2-emissie van 46 g/km, 1.500 kilogram trekgewicht en de nodige 4WD-voorzieningen.

De Mitsubishi Eclipse Cross zet het PHEV-succes in Europa voort, dat een handelsmerk van Mitsubishi Motors is geworden. De SUV maakt gebruik van hetzelfde aandrijfprincipe als de Mitsubishi Outlander PHEV, die sinds de introductie in 2013 is uitgegroeid tot de bestverkochte plug-in hybride in Europa.

Na de Outlander PHEV profiteert ook de nieuwe Eclipse Cross PHEV van ruim vijftig jaar onderzoek naar elektromobiliteit door Mitsubishi Motors Corporation (MMC). Het in eigen huis ontwikkelde Twin Motor 4WD-aandrijfsysteem is gebaseerd op een EV-architectuur, waarbij de voor- en achteras permanent worden aangedreven door een separate elektromotor met een vermogen van respectievelijk 60 kW (82 pk) en 70 kW (95 pk).

De elektromotoren worden gevoed door een lithium-ion batterij met een capaciteit van 13,8 kWh, die zich in de bodem van het voertuig bevindt. Onder de motorkap ligt een 2,4-liter Atkinson benzinemotor die specifiek is ontwikkeld voor toepassing in een plug-in hybride en, zonder tussenkomst van een versnellingsbak, is verbonden met de generator en de voorwielen.

Met ingeschakelde EV-modus en een volgeladen batterij kan de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV een afstand van 45 kilometer* volkomen elektrisch rijden, met een elektronisch begrensde topsnelheid van 135 km/u. Als de batterij leeg raakt of een extra krachtige acceleratie gevraagd wordt, start de benzinemotor automatisch om de generator aan te drijven (serie-hybridemodus). Met de opgewekte stroom wordt de batterij opgeladen, terwijl de voor- en achteras onveranderd worden aangedreven door de elektromotoren. Zodra de batterij voldoende is opgeladen, schakelt het systeem automatisch terug op de EV-modus.

De benzinemotor kan via een directe overbrenging ook de voorwielen aandrijven, met ondersteuning van de elektromotoren (parallel-hybridemodus). Deze modus wordt automatisch geactiveerd bij snelheden boven de 135 km/u. Het aandrijfsysteem kiest hiermee de efficiëntste combinatie van de drie krachtbronnen.

De bestuurder kan de werking van het hybridesysteem overrulen met een druk op de SAVE- of CHARGE-knop. In de SAVE-modus werken de drie krachtbronnen zo efficiënt mogelijk samen, terwijl het actuele laadniveau van de batterij op peil wordt gehouden. Bijvoorbeeld om het laatste deel van de route in stadsverkeer volledig elektrisch af te leggen. In de CHARGE-modus wordt de benzinemotor gedwongen om de batterij tot 80 procent op te laten.

Tevens kan de efficiency van de Eclipse Cross PHEV geoptimaliseerd worden met het regeneratieve remsysteem, waarbij de energie die vrijkomt bij het vertragen wordt opgeslagen in de batterij. Daarbij is de remkracht in vijf stappen te wijzigen via de flippers achter het stuurwiel. Hoe krachtiger de vertraging, hoe meer energie wordt teruggewonnen.

Met de 3,7 kW boordlader van de Eclipse Cross PHEV is de batterij bij een AC-laadpunt (16 A) in circa vier uur volledig opgeladen. Indien gewenst, kan de batterij ook met een Chademo-stekker worden opgeladen bij een DC-snellaadstation. In dat geval duurt het 25 minuten om de batterij tot 80 procent op te laden.

Verder is de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV standaard geschikt voor bi-directioneel laden (V2X). Dat betekent dat de batterij ook stroom kan terugleveren, bijvoorbeeld om stroom uit zonnepanelen op te vangen en terug te leveren aan huis. Maar ook om het elektriciteitsnet te helpen balanceren, waarbij een overschot aan zon- en windenergie door de autobatterij wordt opgevangen en teruggeleverd als dat nodig is. Dit wordt in algemene zin beschouwd als een zeer belangrijke innovatie voor de energietransitie.

De SUV is voorzien van permanente vierwielaandrijving, die continu de juiste hoeveelheid aandrijfkracht naar de wielen stuurt op basis van grip en rijsituatie. Het systeem maakt gebruik van Mitsubishi Motors' Super-All Wheel Control (S-AWC) met Active Yaw Control (AYC), waarmee de verdeling van de aandrijfkrachten over de voor- en achterwielen geregeld wordt. Tegelijkertijd regelt Active Stability Control (ASC) de remkracht per wiel en de vermogensafgifte van de motoren, wat resulteert in een optimale wegligging in bochten en maximale tractie onder alle omstandigheden. De aansturing van S-AWC is afhankelijk van de gekozen modus via de drive mode-selector (Tarmac, Gravel, Snow, Normal en Eco).

De Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is gebaseerd op de vernieuwde Eclipse Cross met een vernieuwd exterieurdesign met meer 'Mitsubishi-ness'. Zo wordt de Eclipse Cross PHEV gekenmerkt door de nieuwste interpretatie van het Dynamic Shield-frontdesign met een nieuwe grille en bumper, bijzonder slanke LED-koplampen en nieuw ontworpen LED-dagrijverlichting. Aan de achterzijde hebben de horizontale verlichting en de dubbele achterruit plaatsgemaakt voor een geheel nieuwe achterklep met een enkele ruit en nieuwe LED-achterlichten die samen een bijzonder strak en robuust geheel vormen. Het slankere profiel van de Eclipse Cross PHEV is ook te danken aan de toegenomen lengte (+14 cm), waarbij vooral de overhang achter is toegenomen (+10,5 cm). Hierdoor is ook de bagageruimte gegroeid tot 471 liter (+23 liter). Met neergeklapte achterbank is de inhoud van de bagageruimte uit te breiden tot 1.108 liter.

In het interieur hebben de ontwerpers extra nadruk gelegd op de horizontale uitlijning van het laag geplaatste dashboard. Dit versterkt de visuele breedte van de cockpit en optimaliseert het zicht naar voren. Het infotainmentsysteem Smartphone-link Display Audio (SDA) met een nieuw ontworpen 8-inch touchscreen behoort tot de standaarduitrusting. Het scherm is dichter bij de bestuurder geplaatst en bevat nu twee draaiknoppen voor een snellere bediening van diverse functies. De touchpad op de middenconsole als extra bedieningselement van het SDA-systeem, is bij de vernieuwde Eclipse Cross achterwege gelaten om meer bergruimte te creëren. Ook nieuw zijn de hoofdsteunen achterin voor betere bescherming en comfort voor passagiers op de achterbank, terwijl de verstelmogelijkheden van de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel zijn uitgebreid.

Het aanbod van carrosseriekleuren en stoelbekleding is herzien en uitgebreid. Nieuw is de witte carrosseriekleur in de Diamond-kleurenserie. Net als bij de bestaande kleur Red Diamond betreft het een speciaal ontwikkelde lak die met behulp van een bijzondere spuittechniek in meerdere lagen wordt aangebracht. Deze techniek, waarbij ook meermaals een uithardingsproces aan te pas komt, creëert een bijzonder heldere, parelmoerwitte kleur met een metaalachtige glans. Samen met de nieuw ontworpen 18-inch lichtmetalen wielen is de imposante uitstraling van de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV compleet.

De levering van de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV start eind eerste kwartaal 2021. De prijslijst van de scherp gelijnde plug-in hybride start bij € 37.990,- voor de al zeer compleet uitgeruste Intense. Zo beschikt deze uitvoering standaard over onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, dual zone climate control, cruise control en Smartphone-link Display Audio (SDA). De overige uitvoeringen en specificaties worden later bekendgemaakt.

Op zoek naar een Mitsubishi Eclipse Cross?

bynco heeft er 7 vanaf € 23.495,-

Mitsubishi toont Eclipse Cross PHEV

15 oktober 2020

Mitsubishi Eclipse Cross aangepast 2019

24 januari 2019

Mitsubishi Eclipse Cross nu als Intense

4 september 2018

5 sterren voor Mitsubishi Eclipse Cross

8 november 2017