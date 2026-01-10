MG introduceert S6

Het design van de voorzijde wordt gekenmerkt door een gesplitste grille, geïnspireerd op de MG Cyberster roadster, met geïntegreerde groot- en dimlichten en onderscheidende dagrijverlichting. Centraal op de neus prijkt het iconische achthoekige MG-logo, uitgevoerd in een gepolijste zilverkleur. Van opzij vallen de zilverkleurige dakrails, het privacyglas, de krachtige schouderlijn en de markante 20-inch Gulstream-velgen direct op. Blikvanger op de achterzijde is het LED-lichtarmatuur over de volledige breedte, die niet alleen het design versterkt, maar ook op slimme wijze is aangepast om het elektrische rijbereik te vergroten.

Uitrusting

Dankzij de batterijtechnologie met een horizontaal celontwerp van 110 mm en de flexibiliteit van het modulaire, schaalbare platform claimt de MGS6 EV ruimte voor vijf inzittenden én bagage. De traditionele kofferbak en de 124 liter grote 'frunk' zorgen samen voor opbergruimte. Er is in totaal 674 liter bagageruimte beschikbaar, die kan worden uitgebreid tot 1.910 liter als de achterbank wordt neergeklapt. Het interieur biedt bovendien meer dan 30 opbergmogelijkheden, waaronder een opbergvak onder de middenconsole.

In het interieur is veelvuldig gebruik gemaakt van zacht aanvoelende materialen, aangevuld met verfijnde details zoals de subtiel weggewerkte en geïntegreerde ventilatieopeningen. Tot de standaarduitrusting behoort een glazen panoramisch dak met elektrische zonwering, dat zorgt voor een lichte en open sfeer.

De MGS6 EV is uitgerust met een zwevend 12,8-inch HD-touchscreen en een aanpasbaar 10,25-inch HD-instrumentendisplay, aangevuld met een head-up display en fysieke bedieningsknoppen voor onder meer het klimaat- en audiosysteem. In de middenconsole is een geventileerde draadloze telefoonoplader met een vermogen van 50 W geïntegreerd.

Alle uitvoeringen van de MGS6 EV beschikken over Apple CarPlay, Android Auto en ingebouwde apps zoals YouTube, Spotify, TikTok en Amazon Music. Voor het geluid is de MGS6 EV standaard voorzien van een audiosysteem met 11 luidsprekers. Met de iSMART-app van MG blijft de MGS6 EV altijd verbonden met de buitenwereld. De app maakt het mogelijk om onder andere de locatie van de geparkeerde SUV te bekijken, de bandenspanning te controleren, het resterende bereik te raadplegen en het interieur vooraf te verwarmen of te koelen om elke rit comfortabel te starten.

Veilig

De MGS6 EV is standaard uitgerust met zeven airbags en MG Pilot, dat onder meer bestaat uit Active Emergency Braking, vier afzonderlijke rijstrookassistentiesystemen, dodehoekdetectie, intelligente snelheidsassistentie en een bestuurdersmonitoringsysteem. Dankzij MG Pilot Custom kunnen bestuurders het karakter van de auto personaliseren door zelf te bepalen welke rijhulpsystemen (ADAS) worden geactiveerd en opgeslagen.

MG heeft in samenwerking met Continental de MGS6 EV uitgerust met het nieuwste geïntegreerde rembekrachtigingssysteem, speciaal ontworpen voor elektrische auto's. Het systeem claimt een uitstekende remprestatie en maximale veiligheid: de grote remschijven vóór en achter brengen hem van 100 km/u in slechts 36 meter tot stilstand (Luxury Long Range).

Prestaties en verbruik

De 77 kWh-accu maakt een maximale actieradius tot 530 km mogelijk (WLTP) in combinatie met de MGS6 EV Luxury Long Range en tot 485 km voor de vierwielaangedreven Luxury Dual Motor. Beide modellen kunnen in 38 minuten van 10 tot 80 procent worden opgeladen met behulp van een snellader.

De Luxury Dual Motor heeft een maximaal vermogen van 361 pk/266 kW en een koppel van 540 Nm. Hij accelereert in 5,1 seconden van 0-100 km/u. De AWD-modus wordt automatisch ingeschakeld als er onvoldoende tractie is. Ook de achterwielaangedreven versie met één motor biedt 244 pk/180 kW en een koppel van 350 Nm. Hij accelereert van 0-100 km/u in 7,3 seconden. De maximumsnelheid van beide uitvoeringen is begrensd op 200 km/u.

Prijs

De MGS6 EV is vanaf begin februari te bestellen bij de Nederlandse MG-dealers. De MGS6 EV Luxury Long Range heeft een vanafprijs van € 45.750,-. De vierwielaangedreven versie, de Luxury Dual Motor kost € 48.750,-. De eerste exemplaren arriveren naar verwachting medio februari 2026 in de showrooms.