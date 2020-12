MG introduceert EHS Plug-in Hybrid

7 december 2020 | MG introduceert de EHS Plug-in Hybrid. Na de volledig elektrische MG ZS EV is dit het tweede model van MG op het vasteland van Europa. De ruime SUV maakt gebruik van plug-in hybridetechniek die lage verbruiks- en emissiecijfers koppelt aan een groot bereik. De aandrijflijn bestaat uit een 1,5-liter turbomotor, een 10-traps transmissie, een elektromotor en een 16,6 kWh lithium-ion batterij. In EV-mode kan de MG EHS Plug-in Hybrid in theorie 52 km volledig elektrisch rijden (WLTP). De MG Pilot rijhulpsystemen, evenals het gebruik van staal met een ultrahoge treksterkte in de carrosseriestructuur, hebben bijgedragen aan de vijf sterrenscore van de benzineversie bij de veiligheidstests van Euro NCAP. De nieuwe MG EHS Plug-in Hybrid komt op de Europese markt voor prijzen vanaf 34.00 euro.

De nieuwe MG EHS Plug-in Hybrid (waarbij de letters EHS staan voor Electric Hybrid SUV) maakt gebruik van moderne aandrijftechniek. Een 1,5-liter turbobenzinemotor (119 kW/162 pk en 250 Nm) werkt optimaal samen met een elektromotor (90 kW/122 pk en 230 Nm). Het systeemvermogen bedraagt 190 kW / 258 pk, terwijl het gecombineerde koppel piekt op 370 Nm.

De elektromotor wordt gevoed door een 16,6 kWh lithium-ion batterij. Daarmee kan de MG EHS Plug-in Hybrid in theorie een afstand van maximaal 52 km (WLTP) volledig elektrisch en dus emissievrij rijden. Met de 3,7 kW-boordlader is de batterij bij een publiek laadpunt (AC) in circa 4,5 uur volledig opgeladen. De plug-in hybride SUV is ook voorzien van een regeneratief remsysteem. Hiermee wordt de energie die vrijkomt tijdens vertragen, opgeslagen en hergebruikt om de actieradius te optimaliseren of het brandstofverbruik te verlagen.

De benzine- en elektromotor sturen hun kracht via een nieuwe transmissie naar de voorwielen. Daarbij wordt het aandrijfkoppel van de benzinemotor overgebracht via een 6-traps automaat, terwijl de elektromotor het vermogen overbrengt via een elektronische aandrijfunit met vier versnellingen. Samen vormen ze een 10-traps transmissie waarmee de auto onder alle omstandigheden de ideale versnelling kan kiezen. De gemiddelde CO2-emissie van de MG EHS Plug-in Hybrid is vastgesteld op 43 g/km (WLTP).

Dankzij het vermogen en koppel van de krachtbronnen en de onmiddellijke reactie van de elektromotor, accelereert de MG EHS Plug-in Hybrid in 6,9 seconden van 0 naar 100 km/u. Voor maximale tractie is het model bovendien standaard uitgerust met het elektronisch aangestuurde sperdifferentieel XDS.

De nieuwe EHS Plug-in Hybrid valt in een hoger segment dan de ZS EV. De MG EHS Plug-in Hybrid is 4.574 mm lang, 1.876 mm breed en 1.664 mm hoog. De wielbasis bedraagt 2.720 mm. Mede daarom biedt de bagageruimte een inhoud van 448 liter, die met het neerklappen van de achterbank kan worden vergroot tot 1.375 liter. Een functioneel comfortdetail is dat de elektrisch bedienbare achterklep op alle gewenste niveaus geopend of gesloten kan worden.

De MG EHS Plug-in Hybrid biedt een eigen design, waarbij de grille en koplampen met 'katachtige' LED-dagrijverlichting direct in het oog springen. De negen individuele LED-units van de dagrijverlichting zorgen bovendien voor een visueel effect als de auto ontgrendeld wordt. Aan de achterzijde creëren de uitlaatpijpen aan weerszijde en de aluminium skidplate een extra sportieve uitstraling. De sierlijke LED-achterlichten met geïntegreerde, dynamische knipperlichten versterken de uitstraling van de MG EHS Plug-in Hybrid.

Passagiers achterin profiteren van een verstelbare rugleuning, dubbele ventilatieopeningen, twee usb-poorten en een uitklapbare armleuning met geïntegreerde opbergruimte en bekerhouders. Achter het met leder beklede stuurwiel heeft de bestuurder vrij zicht op het 12,3-inch digitale instrumentenpaneel. Centraal op het dashboard springt de 10,1-inch touchscreen in het oog, waarmee op eigen wijze het infotainmentsysteem te bedienen is. Dit systeem omvat onder andere TomTom-navigatie met real-time verkeersinformatie, DAB digitale radio en naadloze smartphone-integratie via Apple CarPlay of Android Auto.

MG zet ook in op het gebied van veiligheid. Dit onderdeel kreeg topprioriteit bij de ontwikkeling van de MG EHS Plug-in Hybrid, getuige de vijf sterren die de benzinevariant behaalde bij de veiligheidstests van Euro NCAP. De veiligheidsscore is mede te danken aan de reeks assistentiesystemen die gebundeld zijn onder de noemer MG Pilot. Hiertoe behoren onder andere Adaptive Cruise Control, Blind Spot Information System, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Lane Departure Warning en een 360 graden camera.

De MG EHS Plug-in Hybrid is beschikbaar met keuze uit twee uitvoeringen (Comfort en Luxury), vier carrosseriekleuren (zwart, wit, rood en zilver) en twee interieurkleuren (zwart en rood). Meer informatie, evenals de Nederlandse consumentenprijzen, worden in aanloop naar de marktlancering bekend gemaakt.

