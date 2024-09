MG maakt prijs Cyberster bekend

Vanbuiten is direct duidelijk dat de geheel nieuwe MG Cyberster een eerbetoon is aan de rijke geschiedenis van MG als bouwer van tweezits roadsters. Het krachtige, vloeiende lijnenspel is geïnspireerd door de modellen van weleer maar hij brengt de open rijbeleving naar het moderne tijdperk met een elektrische aandrijflijn en de nieuwste technologie. Met opvallende vleugeldeuren en een elektrisch bedienbare stoffen kap, die in 15 seconden opent en sluit tijdens het rijden tot een snelheid van 48 km/u, hebben ontwerper Carl Gotham en zijn Londense designteam een nieuw model gecreëerd.

De achterwielaangedreven Cyberster Trophy Extended Range is te bestellen vanaf € 65.4990 en biedt een vermogen van 250 kW (340 pk) en 475 Nm koppel. Daarmee accelereert hij in 5 seconden van 0 naar 100 km/u. Het topmodel is de tweemotorige vierwielaangedreven Cyberster GT, verkrijgbaar vanaf € 69.990. Met een vermogen van 375 kW (510 pk) en een koppel van 725 Nm is dit de krachtigste auto in de 100-jarige geschiedenis van MG.

Ontwikkeld in Longbridge

De MG Cyberster heeft in het Verenigd Koninkrijk een intensief 18 maanden durend ontwikkelingsprogramma doorlopen, gericht op prestaties en rijgedrag. Dit programma werd geleid door het technische team van MG in Longbridge, dat eerder betrokken was bij de ontwikkeling van de MG4 Electric.

De Cyberster is uitgerust met Brembo-remmen en beschikt over drie standen van regeneratief remmen, wat de energie-efficiëntie verbetert en het rijbereik vergroot. Dankzij de mogelijkheid om tot 144 kW te DC-snelladen, kan de accu onder ideale omstandigheden in 38 minuten van 10% naar 80% worden opgeladen.

De 77 kWh-accu in zowel de Trophy Extended Range als de GT zorgt voor een groot rijbereik: de Trophy Extended Range heeft een theoretische actieradius van 507 km (WLTP), terwijl de prestatiegerichte GT een bereik van 443 km (WLTP) kan behalen.

Chinees-Britse roadster anno nu

Het interieur biedt onder andere in zes richtingen elektrisch verstelbare en verwarmde stoelen met geheugenfunctie en elektrische lendensteun. Ook het standaard verwarmde stuurwiel is in 4 richtingen verstelbaar om de juiste zitpositie te vinden. De twee peddels worden gebruikt voor het instellen van de kinetische regeneratie.

Centraal in het interieur bevindt zich een omhullende cockpit met drie schermen: een 10,25-inch display voor de bestuurder, geflankeerd door twee 7-inch schermen. De middenconsole heeft een apart kleurenscherm voor de bediening van de tweezone-klimaatregeling. Daarnaast omvat het uitgebreide infotainmentsysteem Android Auto, Apple CarPlay, een Bose-geluidssysteem met 8 luidsprekers, DAB-radio en spraakherkenning. Een 360 graden parkeercamera en dubbele USB-poorten zijn standaard aanwezig.

Naast het multifunctionele stuurwiel vallen ook de metalen sportpedalen en de lederen/Dinamica-stoelen op. Die zijn tegen meerprijs verkrijgbaar in zwart met rode accenten of in het grijs. Voor het exterieur zijn zes lakkleuren beschikbaar: Ivory White, Andes Grey, Cosmic Silver, Diamond Red, Inca Yellow en Mystic Teal. Hij is ook leverbaar met een in rood uitgevoerde stoffen kap.

Nu te bestellen en vanaf medio oktober in Nederland

De geheel nieuwe MG Cyberster is vanaf nu te bestellen en de eerste exemplaren arriveren medio oktober bij de Nederlandse MG-dealers. De Cyberster Trophy Extended Range is leverbaar met een Leather Style / Dinamica interieurpakket in de kleuren Red of Grey, voor de meerprijs van € 1.000. Beide uitvoeringen zijn tegen een meerprijs van eveneens € 1.000 ook te bestellen met een rood dak. Zoals bij alle MG-modellen is standaard 7 jaar / 150.000 km garantie inbegrepen.