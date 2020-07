Mercedes-Benz T-Klasse

Mercedes-Benz kondigt T-Klasse aan

28 juli 2020 | Op het platform voor een compacte bestelwagen wordt een nieuw model gecreƫerd dat is afgestemd op de behoeften van gezinnen en tegelijkertijd bijzonder geschikt is voor vrijetijdstoepassingen. Naast de V-Klasse, die met succes in het middenklassesegment is gepositioneerd, biedt Mercedes-Benz Vans vanaf de eerste helft van 2022 ook een compacte MPV aan voor particuliere kopers. De aanduiding van dit nieuwe model: de 'T-Klasse'.

