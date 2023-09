Monceau introduceert eSL

Met respect voor het originele design van de Mercedes-Benz R107 SL, heeft het team van Monceau Automobiles de eSL voorzien van een geavanceerde elektrisch aandrijflijn die naadloos samengaat met het karakter van de klassieke roadster. Daarnaast wordt iedere Monceau elektrische klassieker compleet gerestaureerd en volledig gepersonaliseerd naar de wensen van de klant.

Elektrische Aandrijflijn

De Monceau eSL wordt aangedreven door een elektrische aandrijflijn met ruim 200 pk en een piekkoppel van 600 Nm. De eSL heeft een batterijpakket van 52 kWh dat een reikwijdte biedt van maximaal 280 kilometer. Optioneel kan er daarnaast gekozen worden voor een upgrade naar 56 kWh.

Voor het overbruggen van grotere afstanden, is de eSL (en alle overige Monceau elektrische klassiekers) voorzien van snelladen. Naast een reguliere Type 2 laadstekker die via AC tot 22kW kan laden, biedt de fabrikant vanaf nu ook DC snelladen tot maximaal 80kW standaard aan, zodat er binnen een half uur weer voldoende lading is om de weg te vervolgen.