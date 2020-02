Autotest | Een sportwagen is laag omdat dat een lage luchtweerstand oplevert. Een sportwagen is klein omdat dat voor betere wendbaarheid zorgt. En een sportwagen is licht om maximale prestaties te kunnen leveren. Tegen al deze regels in presenteert Mercedes-AMG een luxe vierdeurs versie van de GT. Is de "Mercedes-AMG GT 4-deurs Coupé" een echte sportwagen?

De Mercedes-AMG GT is een onvervalste sportwagen: een kleine, gedrongen, tweezits mannetjesputter. De hier gereden 4-deurs versie is daarvan afgeleid. Recht van voren is er zelfs nauwelijks verschil te zien tussen de twee- en de vierdeurs versie. En wie niet heel goed oplet ziet ook aan de achterzijde niet of dit de twee- of de vierzitter betreft.

En profiel is overduidelijk dat het hier een vierpersoons auto is. Toch is de druppelvormige daklijn behouden gebleven, want bij de GT gaat het om de ideale stroomlijn en minder om de binnenruimte. Deze "verlengde" GT 4-deurs oogt niet zo harmonieus als de tweezitter, maar Mercedes-AMG heeft het best mogelijke compromis gevonden tussen een gedrongen coupé en een langgerekte sedan. Een onverwacht voordeel boven de tweedeurs: het koetswerk van de vierdeurs is zeer overzichtelijk en dat geeft het nodige gemak in druk verkeer.

De testauto is uitgevoerd in de kleur "designo briljantblauw" en dat staat de auto prachtig! De 21 inch velgen zouden voor veel auto's te veel van het goede zijn, maar in de royaal bemeten wielkasten van de GT zijn ze juist helemaal op hun plaats.

Ruimte en uitrusting

Ook binnenin is de GT 4-deur een duidelijke mix van sedan en coupé. Het interieur geeft niet het geborgen gevoel van een coupé, maar ook niet het weelderige van bijvoorbeeld een Mercedes-Benz S-Klasse. De zithouding is die van een coupé, waarbij het optionele glazen dak lange bestuurders nog nadrukkelijker forceert om onderuit te zitten. Het klink tegenstrijdig, maar tijdens de testrit werd deze passieve houding als vermoeiend ervaren, omdat een auto zoals deze de nodige inspanning van de bestuurder vereist.

De ruimte links achterin is precies voldoende, mede omdat uit de harde schelp van de achterzijde van de voorstoel twee happen zijn genomen om de nodige beenruimte te bieden aan de achterpassagier. Door de "VIP modus" te activeren schuift de rechtervoorstoel geheel naar voren om volop ruimte rechts achterin te bieden. Echter, de achterbank biedt vanwege de lage daklijn en de nadrukkelijke kuipvorm niet de ontspanning van een limousine.

Als het gaat om de uitrusting kiest Mercedes-AMG niet voor lichtgewicht bouw, maar juist voor ultieme luxe. De materialen zijn hoogwaardig, maar door te kiezen voor leder en chroom veel koeler en killer dan in een chique S-Klasse. De GT, waarop deze 4-deurs is gebaseerd, is inmiddels zes jaar op de markt en daarom is de uitrusting ook die van zes jaar gelden. De GT moet het daarom stellen zonder de intelligente assistent van de veel jongere A-Klasse en in dat opzicht voelt rijden met de GT echt als een stap terug in de tijd. Iedere Mercedes-Benz kan worden voorzien van een hoogwaardig audiosysteem van Burmester, maar afhankelijk van de prijsklasse is dat meer of minder verfijnd. De GT 4-deur is overduidelijk voorzien van de allerfijnste variant.

Prestaties

De Mercedes-AMG is in de basisversie voorzien van een 3.0 liter zescilinder motor die goed is voor 367 pk / 500 Nm. Het topmodel heeft een achtcilinder motor met dubbele turbo die 640 pk / 900 Nm levert en dat is zelfs meer dan de sterkste versie van de tweedeurs GT. Mercedes-Benz heeft als motto "het beste of niets" en daarom is gereden met de topversie. En dan is meteen duidelijk dat dit geen luxe auto is met raakvlakken met de autosport. Dit is een volbloed sportwagen en de enige overeenkomst met een luxe reisauto is dat er toevallig een achterbank aanwezig is!

Zelfs in de standaard-modus komt de GT 4-deurs rap van de plek en iedere snelheid op de openbare weg lijkt beledigend traag. Wanneer wordt meegereden met de verkeersstroom blijft de naald van de toerenteller steevast rond de 1.500 tpm hangen. Bovendien brandt het lampje "4 cilinder" om aan te geven dat de helft van de cilinders is uitgeschakeld om brandstof te besparen. Toch is zelfs dan voelbaar dat er een lawine van vermogen wacht om aangesproken te worden. En zelfs als maar een voorzichtig tikje op het gaspedaal wordt gegeven om ruimte te maken voor een andere weggebruiker, loopt de snelheid zo hoog op dat het al op een flinke boete kan komen te staan.

Wanneer de gelegenheid zich voordoet om het volledige motorvermogen los te laten, dan is de GT 4-deurs in alle opzichten een echte sportwagen. Deze sterkste versie van de GT accelereert niet, maar lanceert. De snelheid loopt niet geleidelijk op, maar neemt met klappen toe die bijna pijnlijk kunnen zijn wanneer de passagiers er niet op zijn bedacht. Het maakt niet uit of er 50, 100 of 150 km/u wordt gereden, deze "GT 63s" versnelt altijd met explosief geweld. Als de bestuurder voluit accelereert zonder dat bij de passagiers aan te kondigen, zou dit kunnen gelden als geweldsmisdrijf. Remmen doet de GT 4-deurs zo mogelijk met nog meer geweld, mede dankzij de (optionele) keramische remschijven.

„Als de bestuurder voluit accelereert zonder dat bij de passagiers aan te kondigen, zou dit kunnen gelden als geweldsmisdrijf“

Van het oude stempel

Ondanks de verpletterende prestaties is de GT een auto van het oude stempel. Dat wordt pijnlijk duidelijk tijdens een stoplichtsprintje tegen een elektrische auto. De benzinemotor van de GT moet op toeren komen, de versnellingsbak moet schakelen en de vierwielaandrijving moet zich schrap zetten om al het vermogen uiteindelijk effectief over te brengen op het asfalt. De sprint van 0 naar 100 km/u in 3.2 seconden is ronduit spectaculair, maar elektrische auto's doen dit nog sneller en hoeven daar beduidend minder moeite voor te doen. In de tijd dat de GT het mechaniek in gereedheid brengt, heeft de elektrische auto al een wagenlengte voorsprong!

Uiteraard heeft de mechanische techniek van de GT ook zijn eigen charme. Zo kan de bestuurder de techniek helemaal naar eigen hand zetten. Zoals het hoort bij een sportwagen kunnen de besturing, het onderstel, de versnellingsbak en zelfs de uitlaat naar wens worden ingesteld. Een expert kan op die manier het maximale uit de auto halen. Om ook minder getrainde coureurs volop te kunnen laten genieten is vierwielaandrijving standaard. De GT 4-deurs accelereert daarom kaarsrecht en zonder wielspin. Met alleen achterwielaandrijving zouden de banden bij de eerste fout waarschijnlijk in rook opgaan...

Weggedrag

Ook in het weggedrag is deze vierzitter een volbloed sportwagen, maar er is wel een duidelijk verschil met de tweezitter. De vierdeurs heeft een beduidend langere wielbasis (+32 cm) en reageert daardoor even scherp maar uiteindelijk wel minder alert op de besturing. Het onderstel is keihard en dat is een vreemde gewaarwording bij een auto die dankzij de omvang juist een heel gemoedelijk karakter heeft.

De GT 4-deurs is iets minder beweeglijk en agressief dan een tweedeurs sportwagen. Desondanks is de wegliging nog steeds veruit superieur aan dat van een luxe vierzitter. De bestuurder van de GT 4-deurs voelt perfect aan waartoe de auto in staat is. Dat geeft niet alleen een vertrouwenwekkend gevoel, maar zelfs het superieure gevoel dat hoort bij een auto als deze.

Conclusie

De Mercedes-AMG 4-deurs is een unieke auto voor een unieke koper. Afgaande op de specificaties lijkt dit namelijk niet zo'n bijzondere auto. Elektrische auto's zijn sneller, terwijl de luxe modellen van Mercedes-Benz op papier vrijwel even snel zijn als de GT 4-deurs. Het grote verschil zit in het karakter. Snelle uitvoeringen van alledaagse auto's zijn goedmoedig en speels, terwijl de GT 4-deurs altijd messcherp en compromisloos is. Wie over voldoende talent beschikt, kan daarom veel meer uit de GT 4-deurs halen dan uit zomaar een sportieve sedan. Bovendien: bij de GT 4-deurs kan de coureur drie bijrijders meenemen en zo wordt rijden een teamsport!

plus Subliem weggedrag

Uiterst exclusief

Verpletterend snel min Matige hoofdruimte

Achterhaalde techniek

Vermoeiend op lange afstand

