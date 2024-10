Mercedes-Benz toont Project G-Class Past II Future

Tijdens de show kreeg het publiek ook een vooruitblik van de nieuwe collectie genderneutrale urban fashion van Moncler, ontworpen door Mercedes-Benz en Moncler samen met NIGO. Zowel de limited edition van de G-Klasse als de capsulecollectie worden in april 2025 op de markt gebracht. Naast Mercedes-Benz en NIGO waren er op het evenement in Shanghai ook andere artiesten aanwezig die hun eigen samenwerking met Moncler presenteerden: A$AP Rocky en Willow Smith, Edward Enninful (OBE), FRGMT by Hiroshi Fujiwara, Gilga Farm by Donald Glover, LuLu Li en Palm Angels. Naast de 2024 line-up van Moncler Genius werden er speciale showcases gepresenteerd door Rick Owens en Jil Sander.

De creatie van NIGO is het tweede kunstwerk dat voortkomt uit de samenwerking tussen Mercedes-Benz en Moncler. Net als de PROJECT MONDO G, die in februari 2023 werd gepresenteerd tijdens de 'The Art of Genius'-show van Moncler in Londen, combineert dit kunstwerk de gewatteerde esthetiek van de Moncler-jassen met het onderscheidende hoekige karakter van de G-Klasse. Het kunstwerk is 4,5 meter lang, 1,9 meter breed en 2,0 meter hoog en heeft een minimalistisch, mat, tweekleurig kleurenpalet in olijfgroen en grijs, aangevuld met markante zwarte en goudkleurige accenten aan de buitenkant. De strakke lijnen van de klassieke G-Klasse Cabriolet geven het model een eigentijdse uitstraling. De kenmerkende functionaliteit en het design van de G-Klasse zijn behouden en opnieuw geïnterpreteerd. Daartoe behoren het iconische reservewiel op de achterklep, zwarte stalen velgen in het jaren-90-design, een neerklapbare voorruit en een goudkleurig brandstoftank.

Ook het interieur is onderhanden genomen. Zo heeft G-Klasse fan Devon Turnbull - bekend om zijn audio-installaties - een systeem ontworpen dat zowel technisch als visueel bij het voertuig past. De 'boomboxen' voor de muziekweergave zijn op de kapconstructie gemonteerd en kunnen, net als het gehele dak en de luidsprekers, worden verwijderd. Het ruitpatroon van de stoelbekleding is een herinterpretatie van een designelement dat kenmerkend was voor oudere uitvoeringen van de G-Klasse. Oranje en goudkleurige accenten zorgen voor parallellen met de gezamenlijke modecollectie van Mercedes-Benz, Moncler en NIGO.

Mercedes-Benz G-Klasse Past II Future in een beperkte oplage

De limited G-Klasse en de capsulecollectie zijn de eerste producten van de samenwerking die te koop zijn. Als bekroning van het 45-jarige bestaan van de G-Klasse laat de nieuwe uitvoering zien hoe tijdloos dit merkicoon blijft. De Mercedes-Benz G-Klasse Past II Future verwijst naar NIGO's unieke kunstwerk en is gebaseerd op de nieuwe G450d. Hij heeft een tweekleurige lak in groen en grijs, de typische G-Klasse ruitbekleding en een reservewiel op de achterklep met het samenwerkingslogo op de cover. Diverse exterieuraccenten zijn in zwart uitgevoerd, zoals de ruitframes, de lichtmetalen velgen en de karakteristieke stootlijsten over de gehele lengte van de flanken. Deze laatste is voorzien van het opschrift 'Past II Future'. In het interieur is dit opschrift ook te vinden op de handgreep in het dashboard. Op de middenconsole verwijst het opschrift '1 of 20' naar de gelimiteerde oplage. De twintig voertuigen worden in april 2025 aan klanten afgeleverd.

Capsulecollectie

De genderneutrale modecollectie combineert invloeden uit de jaren '90 met hedendaagse streetstyle-elementen. Aansluitend op de vooruitblik van de show 'The City of Genius' worden de getoonde stukken teruggebracht tot een capsulecollectie die vanaf april 2025 te koop zal zijn. De collectie zal voornamelijk bestaan uit bomber- en collegejacks, hoodies, geruite overhemden en bermuda's alsmede lichtgewicht dons- en veldjacks, parka's en windjacks in vintagelook. Het kleurenpalet is klassiek: blauw, zwart, groen en wit overheersen, aangevuld met oranje accenten. Veel kledingstukken hebben uitgebreide prints waarin archieffoto's van de samenwerkingspartners zijn verwerkt. Jacks en broeken zijn gemaakt van raw denim, met één uitzondering: het satijnen jack dat de visuele taal en logo's van beide merken combineert. Dit jack weerspiegelt de geest van de samenwerking, vooral in combinatie met de grijs geruite overhemden.

Merkcampagne

De band tussen verleden en toekomst wordt weerspiegeld in de merkcampagne bij deze volgende stap in de samenwerking tussen Mercedes-Benz en Moncler, samen met NIGO en fotograaf Thibaut Grevet. Onder het motto 'Past Forward. Where the Future is Driven by the Past' visualiseert de campagne de doorontwikkeling van de samenwerking van een denkbeeldige kosmos tot de aankomst in het stadsleven. Een plat dak op een stadswoning symboliseert de urban look & feel van de campagne. De hoekige metalen oppervlakken van het dak vormen het perfecte decor voor de presentatie van de streetwearcollectie van de partners Mercedes-Benz, Moncler en NIGO. Het doel van de campagne is om het overkoepelende thema te benadrukken: inspiratie halen uit het verleden en dit met creativiteit te vertalen naar iets nieuws. De wereldwijde campagne wordt verspreid via de websites en socialmediakanalen van beide merken.