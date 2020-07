Mercedes-Benz EQV nu te bestellen

3 juli 2020 | De nieuwe elektrische MPV van Mercedes-Benz, de EQV, is nu te bestellen vanaf 59.990 euro exclusief BTW/subsidies, inclusief vier jaar onderhoud en is leverbaar vanaf dit najaar. Bij de marktintroductie is dit derde elektrische voertuig van Mercedes-Benz Vans in de lange wielbasisversie verkrijgbaar als EQV 300. De accu, met een bruikbaar vermogen van 90 kWh, maakt een actieradius van maximaal 356 kilometer mogelijk. Een snellaadfunctie behoort tot de standaarduitrusting.

De elektrische MPV volgt de EQC (gemiddeld stroomverbruik: 28,1 kWh/100 km; gemiddelde CO2-emissie: 0 g/km) als tweede model in de EQ-familie van Mercedes-Benz. Hij wordt vooralsnog aangeboden met een lange wielbasis en een maximaal toelaatbaar gewicht van 3.500 kg.

De elektrische aandrijflijn (eATS) is op de vooras geplaatst. Hij bereikt een piekvermogen van 150 kW (204 pk). De elektromotor, de transmissie, het koelsysteem en de vermogenselektronica vormen samen een geïntegreerde, compacte eenheid. De energie wordt geleverd door een lithium-ion accu in de onderzijde van het voertuig. De Mercedes-Benz EQV ontwikkelt een maximaal koppel van 362 newtonmeter. De topsnelheid van 140 km/u (standaard) of 160 km/u (optioneel) zorgt voor een volwassen prestatieniveau, ook buiten de bebouwde kom.

De EQV is uitgerust met een AC watergekoelde on-board lader (OBL) met een vermogen van 11 kW. Dit maakt het mogelijk om thuis of bij openbare oplaadstations met wisselstroom (AC) te laden. De EQV wordt opgeladen via de CCS-voertuigaansluiting die linksboven in de bumper is geplaatst. Dit maakt ook het laden via gelijkstroom (DC) mogelijk. Dankzij de standaard maximale laadcapaciteit van 110 kW bij een snellaadstation kan de EQV in ongeveer 45 minuten van 10 tot 80 procent worden opgeladen.

Door een standaard toepassing laadt de Mercedes-Benz EQV ook tijdens het rijden zijn accu's op. Bij het afremmen wordt de vrijgekomen bewegingsenergie omgezet in bruikbare elektrische energie en opgeslagen in de accu (recuperatie). De bestuurder heeft een grote invloed op de recuperatie. Hij kan de kracht van de recuperatie naar behoefte regelen via paddles die zich achter het stuurwiel bevinden. Een nieuwe functie zorgt voor een efficiënte en comfortabele rijstijl: recuperatieniveau DAUTO. Volgens het motto 'drive ahead and save energy' wordt de input van het navigatiesysteem en de camera gebruikt en wordt de mate van recuperatie specifiek en in realtime aangepast. Bovendien helpen vier rijprogramma's de bestuurder om tijdens het rijden te kiezen tussen het maximale comfort en de maximale actieradius.

Door de accu in de onderzijde te plaatsen, is de volledige ruimte beschikbaar, zonder enige beperking in het voertuig. Dankzij de flexibele opstelmogelijkheden van individuele stoelen of banken kan de EQV ook worden omgebouwd tot een 7- of zelfs 8-zitter. Zoals al in de V-Klasse veelvuldig toegepast, kan ook de EQV met extra lange wielbasis tot dubbele cabine worden omgebouwd. Hierbij wordt laadruimte gecreëerd, met behoud van vijf zitplaatsen. Dit is met name bedoeld voor ondernemers die gesteld zijn op de kenmerken van een personenwagen, maar ook laadruimte nodig hebben. Met de EQV wordt daar volledig elektrisch rijden aan toegevoegd.

Een ander kenmerk is de EQ-specifieke variant van het multimediasysteem MBUX. In het 10,25 inch mediadisplay met hoge resolutie bevat het hoofdmenu het EQ-symbool als centraal toegangspunt tot de specifieke displays en instellingen. Deze omvatten: het beperken van de laadstroom, het instellen van de vertrektijd voor de stand-klimaatregeling en het weergeven van de energiestroom en het verbruikshistogram. Daarnaast maakt het mediadisplay het ook mogelijk navigatie- en Mercedes me Charge-functies en de rijprogramma's te bedienen. Eén van de sterke punten van MBUX is een intelligente spraakbesturing met natuurlijke spraakcommando's, die met het trefwoord 'Hey Mercedes' wordt geactiveerd. Spraakbesturing ondersteunt vele infotainmentfuncties (bijvoorbeeld bestemmingsinvoer en airconditioning). MBUX speelt ook buiten het voertuig zijn sterke punten uit in combinatie met de Mercedes me app. Vanuit de woonkamer of het kantoor kunnen EQV-bestuurders hun bestemming plannen, een vertrektijd invoeren en het interieur op de gewenste temperatuur brengen.

De navigatie met Electric Intelligence houdt rekening met de huidige laadstatus van de accu, de weergegevens en informatie over de laadinfrastructuur, en berekent automatisch een snelle en comfortabele route met weinig laadstops en korte oplaadtijden. Indien dat mogelijk is, wordt er gekozen voor snellaadstations, voor een comfortabele reis.

Mercedes me Charge biedt toegang tot een laadinfrastructuur die zich uitspreidt over heel Europa. Het laadproces kan via de Mercedes me app, de laadkaart of via het mediascherm in de auto gestart, gestopt en comfortabel worden afgerekend. Dit maakt het ook mogelijk om toegang te krijgen tot het Ionity snellaadnetwerk met gereduceerd tarief.

De EQV wordt als productieauto geïntegreerd in het normale productieproces van de Mercedes-Benz fabriek in Vitoria in Noord-Spanje, waar ook de V-Klasse, de Vito en eVito worden geproduceerd. Dit maakt een flexibele en synergetische productie mogelijk, die optimaal is afgestemd op de vraag naar dit model.

De EQV 300 is beschikbaar als standaardversie of als AVANTGARDE met lange wielbasis. Bij de AVANTGARDE krijgt de EQV onder meer zwart lederen bekleding, het LED Intelligent Light System, een linkerschuifdeur en diverse andere opties. Een EQV designpakket exterieur en een EQV designpakket interieur zijn ook beschikbaar als optie, om de EQV nog meer EQ-uitstraling te geven.

De vanafprijs exclsuief BTW van de EQV bedraagt € 59.990. Inbegrepen is een onderhoudspakket voor vier jaar, dat de kosten van de onderhoudswerkzaamheden volgens het serviceboekje en de specificaties van de fabrikant gedurende deze periode3 dekt - en het Mercedes-Benz accucertificaat met een maximaal kilometrage van 160.000 km of een maximale looptijd van acht jaar4. In de aanschafprijs zijn ook de Mercedes me remote- en navigatiediensten met een looptijd van 36 maanden inbegrepen, evenals de Mercedes me Charge functie en het Ionity lidmaatschap, beide voor een periode van twaalf maanden.

Mercedes onthult EQV

20 augustus 2019