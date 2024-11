Mercedes-Benz W124 bestaat 40 jaar

De 124-serie overtuigt door zijn verscheidenheid, niet alleen qua carrosserievarianten maar ook qua voertuigtypen. De motoren variëren van de viercilindermotor in de instapvarianten Mercedes-Benz 200 en 200 D tot de V8-motor in de krachtige sefans. De 500E, die in 1990 als topmodel op de Autosalon van Parijs werd gepresenteerd, heeft een achtcilindermotor met een vermogen van 240 kW (326 pk).

De E60 AMG volgde in 1993. Dit was een van de eerste AMG-modellen die Mercedes-Benz in zijn officiële productportfolio opnam. Sowieso was 1993 het jaar waarin het merk een belangrijke basis voor de toekomst legde. Zo werden de modellen uit de hogere middenklasse omgedoopt tot 'E-Klasse'. Tot op de dag van vandaag is deze naam synoniem aan de zakenauto's uit de hogere middenklasse van het merk.

Veertig jaar geleden zette de 124-serie technische stappen met onderscheidende kenmerken zoals zeer sterk plaatstaal en gewichtsbesparende materialen. De passieve veiligheid werd gedemonstreerd bij uitdagende offset-crashes. De geoptimaliseerde aerodynamica leidde tot topscores voor Mercedes-Benz personenwagens. Tot de systemen die in de 124-serie hun première vierden, behoorden de panoramaruitenwisser, met het destijds grootste wisveld ooit, alsmede de eerste generatie vierwielaandrijving 4MATIC.

Klassieke auto

Een van de sterke punten van de 124-serie is de tijdloze esthetiek en de hoge dagelijkse bruikbaarheid, waardoor deze modellen een laagdrempelige instap in de wereld van de klassieke auto's zijn. Mercedes-Benz Classic levert een belangrijke bijdrage aan het continueren van deze successtory, met name door de wereldwijde onderdelenlevering via Mercedes-Benz Classic Original-Teile en door de fanbase te ondersteunen via erkende merkenclubs.

Mercedes-Benz Classic Genuine Parts biedt een assortiment onderdelen voor de 124-serie, van de meest verkochte onderdelen als de Mercedes-ster en nieuw vervaardigde componenten volgens de specificaties van de fabrikant, tot spatschermen die nog uit de oorspronkelijke productie leverbaar zijn. Momenteel zijn er meer dan 5.800 onderdelen leverbaar voor deze generatie modellen uit de hogere middenklasse, waaronder meer dan 1.000 exclusieve onderdelen die uitsluitend in deze modelserie worden gebruikt.