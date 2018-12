Mercedes-Benz maakt prijzen B-klasse bekend

7 december 2018 | Mercedes-Benz maakt de prijzen van de nieuwe B-Klasse bekend. Het instapmodel, de B180, is leverbaar vanaf 36.357 euro. De nieuwe Mercedes-Benz B-Klasse legt de nadruk op sport in de Sports Tourer. Hij oogt dynamischer dan zijn voorganger en belooft meer rijdynamiek in combinatie met nog meer comfort. De overdwars geplaatste versie van de 2,0 liter dieselmotor OM 654q dieselmotor met 110 kW en 140 kW maakt een schoon debuut: het is de eerste motor die aan de Euro 6d-norm voldoet, die pas vanaf 2020 verplicht wordt gesteld voor nieuwe modellen. De achttraps automatische transmissie met dubbele koppeling debuteert eveneens, onder de naam de 8G-DCT.

Het interieur kenmerkt zich door een uniek gevoel van ruimte dankzij het kenmerkende design van het dashboard. De user interface van het adaptieve MBUX multimediasysteem is baanbrekend. Heldere graphics, spraakbediening die wordt geactiveerd met het trefwoord "Hey Mercedes", standaard touchscreen en functies als augmented reality voor de navigatie behoren tot de sterke eigenschappen. Moderne rijassistentiesystemen zorgen ervoor dat de B-Klasse qua actieve veiligheid op kop gaat in zijn segment, met functies die zijn overgenomen van de S-Klasse.

Prijzen van de nieuwe Mercedes-Benz B-Klasse:

B180 36.357

B200 38.545

B200d 42.330

B220d 52.525

Een ander voorbeeld van de technologieoverdracht van het luxe segment naar het compacte segment zijn de optionele MULTIBEAM LED-koplampen. Deze maken een bijzonder snelle en nauwkeurige elektronische aanpassing van de koplampen aan de verkeerssituatie mogelijk. In elke koplampunit bevinden zich achttien individueel geregelde leds. De daglichtachtige kleur van de leds is prettig voor de ogen en heeft een positief effect op het concentratievermogen. Een andere optie zijn de high-performance led-koplampen, die een bredere lichtverdeling mogelijk maken dan de standaard halogeenkoplampen, over een daglichtachtige lichtkleur beschikken en minder energie verbruiken.

De nieuwe B-Klasse is voorzien van de nieuwste rijassistentiesystemen die de bestuurder ondersteunen. Het rijassistentiepakket is omvangrijk en omvat de volgende functies: actieve afstandsregeling DISTRONIC; routegebaseerde snelheidsaanpassing; actieve stuurassistent; actieve snelheidslimietassistent; actieve remassistent met kruisingsfunctie; uitwijk-stuurassistent; actieve rijbaanwisselassistent; actieve noodstopassistent; actieve dodehoekassistent en PRE-SAFE PLUS. PRE-SAFE PLUS kan een dreigende kop-staartbotsing herkennen. Als er een botsing dreigt, kan het systeem de remmen van de stilstaande auto inschakelen voordat de kop- staartbotsing plaatsvindt, om te voorkomen dat de auto door de botsing naar voren schiet. Dit verkleint de kans op letsel als gevolg van de heftige voorwaartse beweging. De actieve remassistent, die tot de standaarduitrusting behoort, helpt bij het voorkomen van ernstige kop- staartbotsingen en de actieve spoorassistent waarschuwt indien er onbedoeld (zonder richting aan te geven) over een onderbroken of doorgetrokken streep wordt gereden. Als er op de auto aan de andere kant van de onderbroken streep een auto rijdt, kan de actieve spoorassistent ingrijpen door eenzijdig te remmen, waardoor de auto op de rijbaan wordt gehouden.

Voor het eerst kan de B-Klasse semiautonoom rijden in bepaalde rijsituaties. De actieve afstandsregeling DISTRONIC en de actieve stuurassistent (onderdeel van het rijassistentiepakket) helpen de bestuurder nog beter bij het aanhouden van een veilige afstand en het besturen van de auto en de snelheid wordt automatisch aangepast bij bochten, kruisingen en rotondes. Met deze modulaire systemen, waarvan de meesten ook afzonderlijk besteld kunnen worden, biedt de B-Klasse veiligheidssystemen die normaliter alleen in auto's uit hogere systemen zijn te vinden.

Afgezien van de PRE-SAFE-functies die deel uitmaken van het rijassistentiepakket is ook het PRE-SAFE-systeem leverbaar. Het PRESAFE-systeem benut de tijd voorafgaand aan een aanrijding. Tal van maatregelen verminderen de krachten die op de inzittenden worden uitgeoefend. Dit omvat ook het innovatieve PRE-SAFE Sound. Dit bereidt het menselijk gehoor voor op het verwachte geluid van de botsing wanneer er een aanrijding dreigt.

Het multimediasysteem MBUX - Mercedes-Benz User Experience - heeft een nieuw tijdperk ingeluid voor de Mercedes me-connectiviteit. Een unieke eigenschap van dit systeem is het vermogen om te leren met behulp van kunstmatige intelligentie. MBUX kan volledig op de persoonlijke wensen en voorkeuren van de gebruiker worden afgestemd.

De MBUX-functies zijn modulair qua structuur, om aan te sluiten op de wensen van verschillende klanten in verschillende landen. Standaard beschikt dit systeem over twee 7 inch displays in het combi-instrument en een mediadisplay met touchscreen, een multifunctioneel sportstuur met touch control-buttons links en rechts, een usb-aansluiting (type C) alsmede een Bluetooth®-aansluiting voor telefonie en audiobronnen. MBUX kan bijvoorbeeld worden aangevuld met:

Navigatiepakket basis met MBUX uitgebreide functies (waaronder intelligente spraakbediening die wordt geactiveerd met het trefwoord "Hey Mercedes"), navigatie, voorbereiding voor Live Traffic Information en touchpad.

Displaypakket met 10,25 inch combi-instrument, 10,25 inch mediadisplay en touchpad.

Navigatiepakket Premium met 10,25 inch combi-instrument, MBUX uitgebreide functies, navigatie en voorbereiding voor Live Traffic Information, voorbereiding voor digitale radio, touchpad en verkeersbordenassistent.

MBUX augmented reality voor navigatie. Een videobeeld van de omgeving dat is gemaakt door de frontcamera, wordt aangevuld met handige navigatie-informatie, waarbij bijvoorbeeld pijlen of huisnummers direct op het touchscreen van het mediadisplay worden weergegeven.

Head-up display. Projecteert belangrijke informatie op de voorruit, waardoor de ogen op de weg gehouden kunnen worden. Ook raken de ogen van de bestuurder minder snel vermoeid, de ogen hoeven niet constant heen en weer te schakelen tussen het zicht dichtbij en veraf.

Multifunctionele telefonie: verbindt de smartphone met de buitenantenne van de auto. De data-overdracht verbetert hierdoor, net als de geluidskwaliteit tijdens het bellen. Geschikte mobiele telefoons worden draadloos opgeladen en met de auto verbonden via Near Field Communication (NFC).

Burmester surround sound system met twaalf luidsprekers en een systeemvermogen van 590 watt.

Nieuwe en verbeterde Mercedes me connect-services maken deel uit van de nieuwe infotainmentgeneratie MBUX. De Mercedes me-apps worden op een gebruiksvriendelijke manier als icoon op het scherm geplaatst en kunnen op de homepage naar eigen inzicht worden ingedeeld, net als alle andere hoofdapplicaties. De individuele Mercedes me connect-services worden gecombineerd in pakketten.

Tal van uitrustingen voor de B-Klasse zijn samengevoegd in het businesspakket. Hiertoe behoren de actieve parkeerassistent met PARKTRONIC, stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier, MBUX uitgebreide functies, navigatie vanaf harde schijf en touchpad. Een achteruitrijcamera, een 360°-camera en stoelventilatie/-verwarming voor de bestuurder en voorpassagier zijn andere leverbare opties. Het businesspakket kan ook worden gecombineerd met het startpakket, dat ook leverbaar is bij de verkoopstart. Naast het spiegelpakket omvat dit pakket de high-performance led-koplampen, de EASY PACK-achterklep, de viervoudig verstelbare lendensteun en een verwarmde ruitensproeierinstallatie. Het startpakket is gedurende een beperkte periode leverbaar.

De B-Klasse is het eerste compacte model dat leverbaar is met het ENERGIZING-comfortprogramma, dat verschillende comfortsystemen in de auto met elkaar verbindt. De intelligente adviezen van de ENERGIZING COACH in het ENERGIZING-pakket plus zijn geheel nieuw. In het algemeen gebruikt het ENERGIZING-comfortprogramma de functies van de airconditioning en de stoelen (verwarming, ventilatie, massage) alsmede de verlichting en de muziek om een specifieke wellness setup te creëren die is afgestemd op de stemming en de behoeften van de klant. Het ENERGIZING-pakket plus biedt een maximum aan premium uitrustingen in combinatie met innovatieve intelligentie. Dit betekent dat de B-Klasse u niet alleen kan laten ontspannen maar u juist ook energie kan geven. Afhankelijk van het uitrustingsniveau omvat het pakket de automatische airconditioning THERMOTRONIC, het Advanced sound system, de multicontourstoelen met massagefunctie voor, stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier en sfeerverlichting.