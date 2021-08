McLaren introduceert 765LT Spider

29 juli 2021 | McLaren introduceert de 765LT Spider. Als aanvulling op de 765LT 'Longtail' coupé die vorig jaar werd onthuld is de nieuwe Spider McLaren's krachtigste open supercar tot nu toe. Slechts 765 auto's zullen wereldwijd door klanten kunnen worden besteld.

De 765LT Spider draagt het dynamische en aerodynamische DNA van de coupé zonder structurele compromissen. Een minimale gewichtstoename van 49 kg, voornamelijk door de inklapbare hardtop en het bijbehorende bedieningsmechanisme,- brengt het totaalgewicht op 1.388 kg (DIN-gewicht), wat 80 kg lichter is dan een 720S Spider. De elektrisch bediende, eendelige koolstofvezel Retractable Hard Top (RHT) maakt rijden met open dak mogelijk in 11 seconden en werkt bij snelheden tot 50 km/u.

De Spider-versie van de koolstofvezel MonoCage II, aangeduid als MonoCage II-S, werd naast de coupé-monocoque ontwikkeld en deelt het grootste deel van zijn structuurelementen, waaronder de omlijsting van de voorruit. De constructie is zo sterk en stijf dat er geen extra versteviging nodig is ten opzichte van de coupé . Aan de achterkant van de auto zijn koolstofvezel steunen volledig in het chassis verwerkt ombescherming bij over de kop slaan te bieden.

Het ontwerp van het cabriodak speelt een essentiële rol in de opbouw van de auto. Het koolstofvezel frame in het Retractable Hard Top-paneel vormt een volledig koolstofvezel schaal wanneer het dak gesloten is. Ook zijn er extra comfortvoordelen voor de inzittenden: omdat het een eendelig paneel is zonder centrale afdichting, neemt de hoofdruimte toe. Daarnaast zorgt het verlengde dakpaneel ervoor dat de bovenkant van de A-stijlen verder naar voren liggen, hetgeen een ruimtelijk gevoel geeft en het in- en uitstappen vergemakkelijkt.

De 4,0-liter V8-motor met dubbele turbocompressor levert 765 pk en 800 Nm, waardoor de 765LT Spider een pk/kg-verhouding heeft van 598 pk per ton bij. De overbrengingsverhoudingen van de transmissie zijn geupdate voor meer beleving en prestaties; acceleratie is 15% sneller dan van een 720S Spider, wat het voor de nieuwe Longtail mogelijk maakt om de snelste rondetijden te behalen die tot nu toe door een open LT-model zijn neergezet.

De 0-100 km/h-tijd bedraagt 2,8 seconden, waarbij sprint van 0 naar 200 km/h 7,2 seconden kost. De nieuwe LT Spider heeft 10,0 seconden nodig om vanuit stilstand 400 meter (kwart mijl) af te leggen. De maximumsnelheid bedraagt 330 km/h.

De krachtigste McLaren-cabriolet tot nu toe kan nu worden besteld bij de twee Nederlandse McLaren-dealers. De prijs begint bij € 441.000,-. Wereldwijd komen 765 auto's beschikbaar, de productiecapaciteit voor 2021 is al vol.

