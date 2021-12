Maserati start Classiche programma

14 december 2021 | Maserati Classiche is officieel van start gegaan, nadat het merk de nieuwe service vorig jaar aankondigde tijdens het 'MMXX: Time to be Audacious' evenement, waar het nieuwe tijdperk van Maserati werd ingeluid. De eerste auto die het Maserati-authenticiteitscertificaat krijgt, is een Mistral 3700.

Maserati Classiche is de afdeling die het behoud en de originaliteit van het automobiele erfgoed van het merk beschermt en ondersteunt. De exclusieve assistentieservice, die is gericht op de klanten en verzamelaars van het merk, omvat nu ook een proces om de authenticiteit te certificeren.

De eerste auto die door het Maserati Classiche-programma werd gecertificeerd, is een Mistral 3700 die werd gebouwd in maart 1969 en is uitgevoerd in de zilverkleurige lakkleur Auteuil. Deze Maserati Mistral kreeg een certificaat van echtheid na een grondige controle van de auto, waarbij meer dan 300 controles werden uitgevoerd aan de hand van alle oorspronkelijke documenten die in het bezit zijn van het Historical Archive.

Het certificeringsproces wordt gewaarborgd door een commissie van deskundigen en wordt aangeboden voor modellen van Maserati die ouder zijn dan 20 jaar plus de speciale series, waaronder die uit het recente verleden, zoals de MC12 en de limited editions van de Quattroporte. Het programma omvat ook een onderhoudsservice voor kleine reparaties en het reguliere onderhoud, plus een on-demand autoverzorgingsservice. Naast diensten voor verzamelaars en klanten biedt het programma een service die het behoud van de auto's ondersteunt, en gedetailleerde restauraties die de oorspronkelijke staat evenaren. Een speciaal serviceplan biedt eigenaren van modellen in de categorieën Classiche, Youngtimer en Speciali een follow-up in de verschillende stadia van de onderhouds- of restauratiewerkzaamheden.

De volgende stap in het Classiche-programma bestaat uit een reeks assistentieservices die vanaf 2022 worden aangeboden en door Maserati zelf worden uitgevoerd. Daarbij zijn het beheer van de 'Classiche' reserveonderdelen en zowel assistentie als ondersteuning bij het restauratieproces inbegrepen.

Tot de voornaamste taken van Maserati Classiche behoort de fabricage van reserveonderdelen die niet meer verkrijgbaar zijn, volgens specificaties waarmee de oorspronkelijke onderdelen dicht worden benaderd. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de beste technologie die er is om de betrouwbaarheid en de functionaliteit van de onderdelen te verbeteren, zonder dat er iets aan het uiterlijk wordt veranderd.

Op de Maserati Classiche website kunnen klanten een aanvraag voor het Maserati-certificaat van echtheid doen en meer informatie krijgen over alle diensten en details van het programma, dat speciaal voor liefhebbers van het merk met de Drietand is samengesteld.

Bovendien is ter gelegenheid van de lancering van het Maserati Classiche-programma ook een nieuwe Capsule Collection beschikbaar, voor liefhebbers van het erfgoed van het merk. De collectie combineert stijl met traditie en omvat kledingstukken voor heren, dames en 'mini-me's'. Het ontwerp hiervan kenmerkt zich door aandacht voor detail en weerspiegelt de functionaliteit en traditionele kleuren van Maserati Classiche.