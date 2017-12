Lamborghini introduceert Urus

4 december 2017 | Lamborghini lanceert de Urus. Volgens Als Lamborghini is de Uris de allereerste Super Sport Utility Vehicle ter wereld. De Lamborghini Urus wordt aangedreven door een 4,0 liter twinturbo V8 die 650 pk (478 kW) levert bij 6000 tpm en zijn maximale koppel van 850 Nm vrijgeeft tussen 2250 en 4500 tpm. De motor heeft een specifiek vermogen van 162,7 pk/l en een brandstofverbruik van 12,7 l/100 km (CO2-uitstoot: 290 g/km). Dankzij een wagengewicht van minder dan 2200 kg heeft de Urus de beste pk-gewichtsverhouding van alle SUV's (3,38 kg/pk). De Super SUV accelereert in 3,6 seconden van 0 naar 100 km/h, in 12,8 seconden van 0 naar 200 km/h en haalt een top van 305 km/h. De Urus remt af van 100 km/h naar stilstand in 33,7 meter.

De Lamborghini Urus is 5,112 meter lang, 2,016 meter breed en 1,638 meter hoog. Dankzij zijn lange wielbasis van 3,003 meter en zijn laag geplaatste stoelen is er veel ruimte in het interieur. De bagageruimte van de SUV meet 616 liter en kan worden vergroot naar 1596 liter door de achterbank neer te klappen. Standaard is de Urus uitgerust met verwarmbare sportstoelen die op twaalf manieren elektrisch te verstellen zijn. Stoelen met achttien verstelopties, ventilatie en een massagefunctie zijn optioneel. De achterbank heeft ISOFIX-bevestigingspunten en kan worden neergeklapt om de 616 liter metende bagageruimte te vergroten naar 1596 liter. Optioneel zijn twee lossen stoelen achterin.

De cabine van de Urus is afgewerkt met hoogkwalitatieve materialen, zoals leer, Alcantara, aluminium, koolstofvezel en hout. Standaard is het interieur bekleed met Unicolor-leer in Nero Ade, Grigio Octans of een van vijf andere optionele kleuren. Een tweekleurige Bicolo Elegante- of Bicolor Sportivo-bekleding met leer of Alcantara is ook mogelijk. Het dashboard is afgewerkt met zwarte pianolak of geborsteld aluminium. Hout en koolstofvezel zijn optioneel.

Het Lamborghini Infotainment System III (LIS III) werkt met twee touchscreens die boven elkaar in de middenconsole zijn geplaatst. Het bovenste laat alle media-, navigatie-, telefoon en informatiefuncties zien. Met het onderste is de climate control en de stoelverwarming te bedienen. Ook dient dat scherm als toetsenbord en kan het handgeschreven instructies herkennen. Daarbij luistert LIS III ook naar gesproken commando's. Optioneel zijn onder meer een tv-, DAB-tuner een CI-kaartlezer, head-up display, mediaschermen op de tweede zitrij, Lamborghini Connect en een smartphone-interface voor iOS- en Android-telefoons die Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt. Een audiosysteem met acht speakers en vier kanalen is standaard. Kopers kunnen ook kiezen voor een 1700 watt Bang & Olufsen Sound System met 3D-geluid en 21 speakers.

De Lamborghini Urus heeft Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) aan boord die garant staan voor veiligheid en die semi-autonoom (level 2 op de SAE-schaal) de bestuurder ondersteunen. High Beam Assistant activeert en deactiveert automatisch het groot licht en natuurlijk zijn er cruise control en parkeersensoren voor en achter. Het innovatieve PreCognition System voorkomt aanrijdingen of maakt de impact ervan minder als voorkomen niet mogelijk is.

De Urus is uitgerust met een achttraps automaat en vierwielaandrijving. Een centraal Torsen-differentieel stuurt normaal gesproken 40 procent van de aandrijfkrachten naar de vooras en 60 procent naar de achteras. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit variëren van 70 procent voor tot 87 procent achter. Op de achteras is torque vectoring aanwezig; het differentieel daar verdeelt de aandrijfkrachten actief over de achterwielen. Daarbij heeft de Lamborghini Urus, net als de Aventador S, vierwielbesturing. De achterwielen kunnen tot maximaal 3 graden meesturen (bij hoge snelheid) of tegensturen (bij lage snelheid).

Met de Tamburo-knop op de middenconsole kan de bestuurder kiezen uit verschillende rijmodi. In de Lamborghini Urus zijn dat niet alleen de bekende STRADA, SPORT en CORSA, maar ook NEVE (sneeuw) en optioneel TERRA (offroad) en SABBIA (zand). In STRADA past de adaptieve luchtvering de rijhoogte automatisch aan, in SPORT wordt de Urus lager bij het asfalt gelegd en in CORSA worden rolbewegingen tot een minimum beperkt (de Urus is de eerste Lamborghini met actieve, elektromechanische rolstabilisatie). In NEVE, TERRA en SABBIA wordt juist gezorgd voor zoveel mogelijk bodemspeling (maximaal is 248 mm, minimaal is 158 mm). Met de EGO-modus kan de bestuurder zelf een voorkeursinstelling bepalen. TERRA en SABBIA zitten in het Off-Road Package, dat verder ook bestaat uit andere bumpers en meer bodembescherming.

Standaard is de SUV voorzien van koolstofkeramische remmen. Deze zijn de grootste en krachtigste die beschikbaar zijn en meten 440 x 40 mm voor en 370 x 30 mm achter. De Urus is leverbaar met lichtmetalen wielen die 21 tot 23 inch groot zijn. Bandenleverancier Pirelli ontwikkelde speciaal voor de SUV een serie zomer-, winter-, all-season-, all-terrain- en sportbanden.