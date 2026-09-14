Kia onthult PV7

Net als de kleinere PV5 is de PV7 verkrijgbaar als Cargo, Passenger en Chassis Cab. Het model staat op de speciaal voor PBV's ontwikkelde E-GMP.S-architectuur van Kia. De vlakke vloer maximaliseert de binnenruimte en flexibiliteit, terwijl slimme, productiviteitsgerichte oplossingen gebruikers kunnen ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Kia lanceert de PV7 in 2027 in Korea en Europa, waarna meer markten volgen.

De PV7 staat op de speciaal voor PBV's ontwikkelde E-GMP.S-architectuur van Kia en maakt gebruik van het Flexible Body System. Dit maakt een groot aantal carrosserievarianten, afgeleide modellen en ombouwoplossingen mogelijk, afgestemd op verschillende zakelijke toepassingen. Zo kan de PV7 verregaand worden aangepast aan de specifieke operationele behoeften van klanten. Na de marktintroductie in 2027 breidt Kia het PV7-gamma stapsgewijs uit tot 23 varianten.

Met het Kia Business Solutions Portal helpt Kia klanten om hun wagenpark efficiënter te beheren. Het platform ondersteunt onder meer bij onderhoud en de dagelijkse bedrijfsvoering. Het Fleet Management System (FMS) en API's voor connected voertuigdata geven wagenparkbeheerders bovendien meer inzicht in hun bedrijfswagens.

De Uptime-diensten van Kia zijn erop gericht om de PV7 zo veel mogelijk inzetbaar te houden. Realtime monitoring, voorspellende diagnose en proactief onderhoud helpen ongeplande stilstand te beperken en dragen bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Ook de zakelijke dienstverlening van Kia is specifiek afgestemd op PBV-klanten. Het groeiende pakket van diensten ondersteunt klanten bij hun dagelijkse activiteiten en is gericht op het verlagen van de totale eigendomskosten (TCO) en het vergroten van de inzetbaarheid van de voertuigen.

Tool Box-concept als basis

De PV7 is ontwikkeld volgens het zogenaamde 'Tool Box'-concept van Kia. Daarbij staan bedrijfswagens centraal die kunnen worden afgestemd op de specifieke behoeften van verschillende klanten. Waar het 'Open Box'-concept van de PV5 vooral gericht is op flexibiliteit in stedelijke omgevingen, biedt de PV7 meer laadruimte en laadvermogen voor andere bedrijfsactiviteiten en toepassingen op een grotere schaal.

Bij de ontwikkeling van de PV7 lag de nadruk op een krachtige en efficiënte elektrische aandrijflijn die bijdraagt aan hoge productiviteit en efficiënte bedrijfsvoering. De PV7 is leverbaar met NCM-accu's (nikkel-kobalt-mangaan) van 71,5 en 96,2 kWh. Afhankelijk van markt en uitvoering levert de elektrische aandrijflijn tot 200 kW en 420 Nm koppel aan de voorwielen. Voorwielaandrijving is standaard; vierwielaangedreven varianten volgen later. De Cargo met grote actieradius biedt een volledig elektrische actieradius van meer dan 460 kilometer (WLTP).

Dankzij de 800V-architectuur kan de batterij van de PV7 met een DC-snellader onder ideale omstandigheden in ongeveer 25 minuten van 10 tot 80 procent worden opgeladen.De PV7 is de eerste Kia met twee laadpoorten: een AC/DC-laadpoort aan de voorzijde en optioneel een extra AC-laadpoort achter. Zo kan de PV7 in uiteenlopende parkeer- en laadsituaties eenvoudig worden aangesloten op een laadstation.

De elektrische bedrijfswagen beschikt ook over uitgebreide connectiviteitsmogelijkheden. Pleos Connect, gebaseerd op Android Automotive OS, biedt een gebruikservaring die vergelijkbaar is met die van een smartphone. Het systeem combineert connected navigatie met flexibele schermindelingen, draadloze updates en een open appmarktplaats (Pleos app market) met zakelijke toepassingen van Kia en externe aanbieders.

Ook Gleo AI maakt deel uit van het platform. Met deze AI-gestuurde spraakassistent kunnen onder meer voertuig-, navigatie- en berichtfuncties eenvoudig met natuurlijke spraak worden bediend.

Met Vehicle-to-Load (V2L) kan de PV7 onderweg stroom leveren aan gereedschap, bedrijfsapparatuur en andere elektrische apparaten. Hiervoor zijn aansluitingen aan zowel de binnen- als buitenzijde beschikbaar.

PV7 Cargo en Passenger

De PV7 is ontwikkeld voor uiteenlopende mobiliteitstoepassingen en komt dan ook net als de PV5 in twee hoofdvarianten op de markt: de Cargo voor goederenvervoer en Passenger voor personenvervoer.

De PV7 Cargo is specifiek ontwikkeld voor onder meer de logistiekbranche en bezorgdiensten. Deze elektrische bedrijfswagen wordt wereldwijd leverbaar met twee of drie zitplaatsen voorin. De Cargo in verlengde versie biedt tot 6,1 m3 laadruimte volgens de VDA-norm, terwijl de Cargo met verhoogd dak goed is voor maximaal 8,0 m3. Het laadvermogen bedraagt maximaal 1.165 kg voor de verlengde versie en maximaal 1.200 kg voor de korte versie.

Met een instaphoogte van 550 mm is de Cargo in verlengde versie eenvoudig te beladen en biedt hij ruimte aan maximaal drie europallets (800 × 1.200 mm). Een speciale rijmodus voor zware belading past de prestaties aan het gewicht van de lading aan en draagt zo bij aan extra stabiele rijeigenschappen.

Ook de laadruimte kan op verschillende toepassingen worden afgestemd. Zo zijn meerdere vloermaterialen beschikbaar en is er keuze uit dubbele achterdeuren die volledig kunnen worden geopend, of een conventionele, omhoog scharnierende achterklep. Smart Walk Away sluit de elektrische schuifdeur automatisch zodra de bestuurder met de smart key wegloopt. De status van de laaddeuren kan bovendien op afstand worden gecontroleerd. Een doorlaadschot en de mogelijkheid om de deuren van de laadruimte afzonderlijk te vergrendelen en ontgrendelen, maken de PV7 Cargo praktischer in dagelijks gebruik.

De PV7 Passenger richt zich op personenvervoer, van shuttle- en verhuurdiensten tot grote gezinnen. Afhankelijk van de markt biedt hij plaats aan maximaal negen inzittenden en in Korea zelfs aan maximaal elf. De verschillende stoelconfiguraties maken het interieur flexibel inzetbaar voor uiteenlopende toepassingen.

De zevenzitsuitvoering beschikt over Long-Rail Easy Remove Seats, waarmee de indeling van het interieur eenvoudig kan worden aangepast. De negenzitsuitvoering is verkrijgbaar met verschillende stoelopstellingen, waaronder een configuratie met een vierde zitrij. De klimaatregeling achterin draagt bij aan het comfort van de passagiers. Daarnaast zijn onder meer 100W USB-C-aansluitingen en verschillende praktische opbergmogelijkheden beschikbaar.