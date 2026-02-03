Jeep Compass nu ook als PHEV

De Jeep Compass e-Hybrid Plug-in heeft een systeemvermogen van 165 kW (225 pk) en biedt een elektrische bereik tot 90 km (WLTP). Tegelijkertijd biedt hij een trekgewicht tot 1.500 kg, waarmee hij 350 tot 500 kg meer mag trekken dan de e-Hybrid en Full Electric. In combinatie met zijn motorprestaties, elektrisch bereik en totale actieradius tot 983 km (volle tank + volgeladen accu) is de Jeep Compass in deze uitvoering veelzijdiger geworden.

Zoals bij elke Jeep maakt het Selec Terrain-systeem ook in de nieuwe e-Hybrid Plug-in variant het verschil. De bestuurder kan kiezen uit de rijmodi Auto, Sport, Snow, Sand/Mud en Electric (specifiek voor de e-Hybrid Plug-in). Alle rijmodi maken gebruik van ESP en passen automatisch het vermogen en de remkracht aan voor gebruik op elke ondergrond.

Altitude en First Edition

Jeep levert de Compass in twee uitrustingsniveaus. De Altitude biedt een nieuw ontwikkeld infotainmentsysteem met een 10,25-inch digitaal instrumentarium, 16-inch centraal hoofdscherm, navigatie en standaard Connected Services die zowel in de auto als op afstand zijn te gebruiken. Ook draadloos Apple CarPlay en Android Auto zijn standaard, evenals parkeersensoren voor en achter, grootlichtassistent, Keyless entry & start en een uitgebreid aanbod van rijassistentiesystemen die autonoom rijden op Level 2 mogelijk maken. De First Edition combineert de uitrusting van de Altitude met onder andere LED matrixkoplampen, een verlichte grille, verwarmbare voorruit en stuurwiel, stoelverwarming, parkeercamera en elektrisch bedienbare achterklep.

Belangrijk detail in het aanbod van de nieuwe Jeep Compass is dat de prijzen van de twee uitrustingsniveaus voor alle motorvarianten gelijk zijn. De Altitude en First Edition zijn beschikbaar voor prijzen vanaf respectievelijk € 42.995 en € 44.995. Deze prijzen golden al voor de e-Hybrid en Full Electric. Nu krijgt ook de e-Hybrid Plug-in dezelfde prijsstelling.

Standaard tot 8 jaar garantie

Jeep Nederland biedt voor alle auto's die in Nederland vanaf 2 juni 2025 zijn besteld de mogelijkheid om gebruik te maken van de Jeep Care Speciale Garantie. Voorwaarde is dat het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële Jeep-netwerk. Bij iedere onderhoudsbeurt wordt de garantie dan automatisch met één jaar verlengd - tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De Jeep Care Speciale Garantie valt onder het standaardniveau van het garantieprogramma en dekt zowel onderdelen als arbeidskosten voor het verhelpen van mechanische en elektrische defecten. Slijtagedelen zoals banden en ruitenwisserbladen zijn uitgesloten van garantie.