Jaguar onthult Type 01

Om de visie van Jaguar voor een moderne elektrische GT met vier deuren, meer dan 1.000 pk en het kenmerkende Jaguar rijgedrag te realiseren, was een nieuwe carrosseriearchitectuur vereist. De creatieve techniek en de focus op volledig elektrische architectuur maken zowel de onderscheidende proporties als de rijdynamiek van de Type 01 mogelijk. Het resultaat is de meest technisch geavanceerde Jaguar tot nu toe, met meer dan 360 patentaanvragen. De auto vormt zich om de bestuurder heen met een 50:50 gewichtsverdeling.

Technologie met drie elektromotoren en Intelligent Torque Vectoring levert de kracht, met tot 1.030 pk en 1.365 Nm koppel, wat resulteert in een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 3,2 seconden. De tussensprint van 100 naar 180 km/h kost 4,0 seconden. De expertise van het tweevoudig wereldkampioen Jaguar TCS Racing Formula E-team heeft geholpen om dit te realiseren.

Dankzij een accu van 118 kWh en 850V-architectuur bedraagt de verwachte WLTP-actieradius 720 km. Daarbij is er de mogelijkheid om in 13 minuten tot 321 km actieradius bij te laden via 350 kW DC-snelladen (theoretisch, onder ideale omstandigheden).

Het kleurenpalet voor het exterieur laat het de oppervlakken en design van de Type 01 tot hun recht komen. Klanten hebben de keuze uit glanzende kleuren of Satin afwerkingen die het monolithische karakter van de Type 01 benadrukken. De Fender Ingot aan de buitenzijde draagt de kenmerkende Leaper.

Binnenin loopt een Central Spine over de gehele lengte van het interieur om individuele ruimtes voor elke inzittende te creëren. Dit wordt aan weerszijden weerspiegeld door op messing geïnspireerde elementen die van voor naar achter lopen en het langgerekte karakter van het interieur bepalen.

Het Interactive Driver Display, een 24 inch OLED-scherm uit één stuk glas, plaatst de volledige controle direct voor de bestuurder. Een extra 7 inch display in smartphone-stijl tussen de bestuurder en voorpassagier brengt de meest gebruikte bedieningselementen binnen handbereik. Het audiosysteem belooft een muur van geluid met behulp van een Panoramic Soundbar in combinatie met Sensory Audio-stoelen.