Hyundai onthult nieuwe Santa Fe

3 juni 2020 | Hyundai heeft de eerste beelden vrijgegeven van de nieuwe Santa Fe. Het vlaggenschip van Hyundai in Europa belooft een scala aan nieuws en hybride-aandrijflijnen. Het is de eerste Hyundai in Europa op basis van het nieuwe Hyundai-platform, van de derde generatie. Daardoor zouden de prestaties, efficiƫntie en veiligheid zijn verbeterd. Deze verbeteringen komen vlak voor de twintigste verjaardag van de oudste SUV van Hyundai.

Het design van de voorzijde valt op door de wijde vorm van de grille die samensmelt met de koplampen. De 3D-structuur van de grille versterkt het robuuste karakter. De unieke T-vormige dagrijverlichting vormt een extra opvallend element en functioneert ook als richtingaanwijzer. Aan de onderzijde van de bumper zit in de skidplate een luchtinlaat die de vorm van de hoofdgrille versterkt. Om de stoere uitstraling van de voorzijde extra te benadrukken zijn de hoeken afgewerkt met verticaal gerichte luchtinlaten die de luchtweerstand verbeteren en de robuuste uitstraling versterken.

De wielkasten zijn verbreed en ook 20-inch wielen zijn nu een optie. De achterlichten zijn opnieuw vormgegeven met horizontale verlichting waardoor de breedte van het voertuig wordt versterkt. Een rode accentlijn is toegevoegd om de achterlichten te verbinden. Om harmonie en verfijning te bereiken hebben de ontwerpers de achterbumper opnieuw vormgegeven. Die benadrukt de breedte en kracht van het voertuig. Voor een verfijnder gevoel is er voor de Santa Fe een optioneel luxepakket, een primeur voor een Hyundai-model. Het pakket bevat een speciaal voor 20-inch wielen ontworpen exterieur-design, lagere bumpers voor en achter, samen met dorpelverbreders in de kleur van het voertuig in plaats van de matzwarte standaard-exemplaren.

Vergeleken met eerdere modellen voorziet de nieuwe Santa Fe in meer ruimte, comfort en gemak. De zachte afwerking van alle interieurdelen moet de Santa Fe naar een hoger niveau van luxe tillen. Opvallend is een visueel lager ogend dashboarddesign, een nieuw ontworpen middenconsole en een nieuw 10.25-inch AVN touchscreen. De zwevende middenconsole met shift-by-wire knoppen is door middel van een lichte ronding verbonden met het dashboard. Voor de eerste keer komt de Santa Fe met een Terrain Mode keuzeschakelaar: een controleknop in de middenconsole waarmee makkelijk geschakeld kan worden tussen verschillende rijmodi. De bekerhouder kan afgesloten worden als die niet in gebruik is en het rekje onder de console zorgt voor extra opslagruimte. Tenslotte maakt een 12.3-inch digitaal instrumentenpaneel het premium-interieur af.

In navolging van de KONA Electric en KONA Hybrid, de best verkopende compacte SUV in het B-segment, breidt Hyundai de geëlektrificeerde line-up uit met de Santa Fe. De SUV is de eerste Hyundai in Europa met de nieuwe 'Smartstream' hybride- en plug-in hybride-aandrijflijn. Meer informatie over de aandrijflijnen van de nieuwe Santa Fe zal binnenkort vrijgegeven worden.

De Santa Fe is de eerste Hyundai die op het nieuwe derde generatie Hyundai-voertuigplatform staat. Dit platform zorgt volgens Hyundai voor flinke verbeteringen in prestaties, wegligging, brandstofverbruik en veiligheid. Door verbeterde luchtstromen onder de auto en door het motorcompartiment ontstaat meer stabiliteit en wordt warmte beter afgevoerd. De stabiliteit is verbeterd door zware componenten lager te plaatsen, waardoor het zwaartepunt van de auto lager is geworden. De aerodynamica is ook verbeterd, wat een lagere luchtweerstand oplevert en dat is gunstig voor brandstofverbruik en prestaties. Tegelijk worden het geluid, de trillingen en de stijfheid opgevangen door versterkte geluidsabsorberende systemen en trillingen-reducerende onderdelen. Het nieuwe platform zorgt ook voor meer veiligheid bij botsingen. Door de vorm zorgt het platform ervoor dat de auto beter de impact van een botsing absorbeert. Bovendien wordt de passagiersruimte zo min mogelijk vervormd.

