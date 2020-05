Hyundai kondigt nieuwe Santa Fe aan

26 mei 2020 | Hyundai kondigt een nieuwe generatie van de Santa Fe aan. Tegelijkertijd laat het een eerste glimp zien van de nieuwe grote SUV. De vijfde generatie van Hyundai's vlaggenschip wordt komende winter verwacht in Nederland.

De plaagfoto van de nieuwe Santa Fe onthult enkele nieuwe designkenmerken, waaronder een nieuwe grille met geïntegreerde dagrijverlichting. Het ontwerp maakt deel uit van Hyundai's nieuwe Integrated Architecture. De brede grille geeft de nieuwe Santa Fe een eigen karakter, terwijl het geometrische patroon van de grille voor een unieke uitstraling zorgt. De nieuwe T-vormige dagrijverlichting accentueert het robuuste karakter van de Santa Fe en maakt hem al van grote afstand herkenbaar.

Onderhuids gaat ook veel veranderen. Zo introduceert Hyundai hybride- en plug-in-hybridetechniek op de nieuwe SUV en is de Santa Fe het allereerste model in Europa dat zal worden gebouwd op het nieuwe Hyundai-platform van de derde generatie. De bodemplaat is speciaal ontwikkeld voor de toepassing van elektrische aandrijflijnen en belooft aanzienlijke verbeteringen wat betreft prestaties, bediening en veiligheid.

