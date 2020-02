Autotest | Hyundai zet als geen ander merk in op innovatie. Het Koreaanse merk heeft inmiddels modellen met elektrische, half elektrische en zelfs waterstof-aandrijving. Als Hyundai niet schittert met techniek, dan onderscheidt het zich wel met vormgeving. Maar wat als het nieuwe model compact en voordelig moet zijn? Weet Hyundai ook te innoveren met de compacte i10?

Het is niet alleen een uitdaging om vooruitgang te boeken binnen een budget. Het is ook een uitdaging om juist nu een nieuwe kleine auto te ontwikkelen. De vraag naar auto's in het allerkleinste en allervoordeligste segment loopt namelijk al jaren terug. Veel merken bieden daarom helemaal geen nieuwe modellen meer aan in deze prijsklasse.

Hyundai ziet dat juist als een kans! Minder concurrentie maakt het immers makkelijker om succes te boeken. Bovendien past Hyundai opgedane kennis uit een hoger segment toe in een lager segment en dat vraagt geen nieuwe investeringen. Voorheen werd het voordeligste model ook eenvoudig vormgegeven, omdat dat voordeliger was in de fabricage. Deze derde generatie van de i10 heeft echter net zo veel lijnen in het plaatwerk en verfijning in de aankleding als de grotere modellen van Hyundai. Let bijvoorbeeld op de breedstralers in de grille, de subtiele vouwen in de motorkap en het i10-logo in de driehoek achter de achterste zijruiten.

Wie de i10 nog leuker wil maken, kan kiezen uit tien lakkleuren al dan niet in combinatie met het dak en de A-stijlen in een contrasterende tint. Terwijl de vorige i10 alleen verkrijgbaar was met zwarte bekleding, is er nu keuze uit drie kleuren.

Ruimte

In vergelijking met de vorige i10 is de nieuwe generatie iets lager. Om toch evenveel ruimte te kunnen bieden is het koetswerk breder geworden. Bovendien staan de wielen nog meer op de uiterste hoeken, zodat er meer nuttig besteedbare binnenruimte overblijft.

De ruimte voorin is daarom uitstekend. Dat beperkt zich niet tot alleen de hoofd- en beenruimte, ook de beweegruimte rondom de voorstoelen is prima. Zelfs met twee volwassenen voorin resteert achterin ruimte voor nog eens twee volwassenen. De bagageruimte meet 252 liter (1.050 liter met opgeklapte achterbank) en dat is een keurige waarde voor een auto van deze omvang. Heel handig: de laadvloer kan op twee hoogten worden geplaatst. Op die manier kan worden gekozen voor maximale laadruimte of een minimale tildrempel.

Uitrusting

De belangrijkste vooruitgang zit in de uitrusting. De testauto is de meest luxueuze "Premium"-versie en die is voorzien van een volwaardig infotainment-systeem. Daarbij is niet bespaard op functionaliteit, want het audiosysteem heeft ook een DAB+ radio. Het communicatiesysteem biedt ondersteuning voor Aple Carplay, Android Auto en draadloos opladen van telefoons. Dankzij een eigen internet-verbinding en de zogenaamde "Bluelink" app kan op afstand de technische staat van de auto worden uitgelezen en kan bijvoorbeeld vanuit huis een bestemming in het navigatiesysteem worden ingegeven.

Als het gaat om veiligheid biedt de i10 alle gangbare airbags en kreukelzones plus de nodige techniek om ongelukken te voorkomen. Zo kan de auto zelfstandig remmen voor gevaar, waarbij dit gevaar niet alleen bestaat uit andere voertuigen (zoals inmiddels gangbaar in dit segment), maar ook voor voetgangers (minder gebruikelijk). Het grootlicht wordt automatisch bediend, uiteraard zonder tegenliggers te verblinden. Manoeuvreren wordt makkelijk gemaakt door een achteruitrijcamera die duidelijke hulplijnen over het beeld heen projecteert. Wat ontbreekt zijn meer geavanceerde zaken zoals stuur-assistentie, het lezen van verkeersborden of waarschuwen voor objecten in de dodehoek.

„Wie het aandurft om een snelle bocht te sturen, merkt dat het koetswerk keurig in balans is“

Motor

Zoals eerder aangegeven is Hyundai zeer actief in de ontwikkeling van elektrische auto's, maar de i10 is (vooralsnog) alleen leverbaar met een benzinemotor. De kosten van elektrische aandrijving zijn op de prijs van een grotere auto beperkt, maar zou de i10 bijna verdubbelen in aanschaf. Daarom heeft Hyundai gekozen om de 1.0 liter driecilinder benzinemotor uit de vorige i10 te verbeteren en opnieuw te gebruiken.

De prestaties van de 67 pk / 96 Nm sterke krachtbron zijn gemiddeld voor een auto als deze. De handgeschakelde vijfbak schakelt licht maar exact. Wel valt op dat de koppeling zeer laat aangrijpt. Daardoor krijgt de bestuurder de indruk dat er niets gebeurt en zal intuïtief meer gas geven. Als de koppeling dan uiteindelijk aangrijpt, bestaat het risico dat de i10 te snel wegrijdt en/of de koppelingsplaten beschadigen (een zeer kostbare reparatie!). Daarom is het belangrijk om zeer zorgvuldig met het gas en de koppeling om te springen. Alleen dan is het mogelijk om soepel en zuinig te rijden.

Wanneer vooral wordt gereden over snelwegen en binnenwegen is 1 op 20 eenvoudig haalbaar. Nadat hier tijdens de testrit een dik een uur stadsverkeer aan werd toegevoegd, kwam het gemiddelde verbruik uit op 1 op 16.3

Weggedrag

Het weggedrag valt uiteen in twee factoren: de besturing en de stabiliteit. Helaas is het gevoel in de besturing nihil. De i10 stuurt uitzonderlijk licht en daarom is de communicatie tussen de techniek en de bestuurder vrijwel nul. Ook als een auto licht stuurt is het wenselijk dat de bestuurder enige weerstand in het stuurwiel voelt, zodat duidelijk is waartoe de auto in uiteenlopende situaties in staat is. Met name op hoge snelheid geeft de i10 een hoogst onzeker gevoel.

Tegelijkertijd is de wegligging uitstekend. Wie het aandurft om een snelle bocht te sturen, merkt dat het koetswerk keurig in balans is. De banden hebben volop grip en de auto is wel degelijk capabel. Op slecht wegdek overtuigt de i10 met het nodige comfort, terwijl de draaicirkel in de stad aangenaam klein is.

Conclusie

Slaagt Hyundai er in te innoveren met een kleine en voordelige auto? Jazeker! Zonder gebruik te maken van kostbare techniek (lees: elektrische aandrijving) weet Hyundai wel degelijk vooruitgang te boeken. Die vooruitgang zit onder andere in de vormgeving, die voortaan even verfijnd is als bij de grotere modellen.

Daarbij weet de i10 de techniek slim in te pakken, waardoor maximale binnenruimte uit minimale buitenmaten wordt gehaald. De uitrusting is, binnen de grenzen van een basismodel, rijk en modern. Alhoewel de besturing gevoelloos is, is de wegligging prima en biedt het onderstel volop comfort. De i10 voelt daarom minder als een kleine auto of een budgetmodel, maar juist als een compacte auto die helemaal bij de tijd is.

plus Ruim en praktisch

Geslaagde vormgeving

Rijke, moderne uitrusting min Weinig gevoel in koppeling

Lichte en gevoelloze besturing

Nieuwe vloermatten voor de Hyundai i10?

Dat kan! Vanaf € 35,-

Kia Picanto

"Picanter"

Opel Karl

"Karl staat zijn mannetje"

Mitsubishi Space Star

"Zijn naam waardig"

Suzuki Celerio

"Klein nieuws"