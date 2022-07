Honda Civic bestaat 50 jaar

De blijvende populariteit van de Civic is een bewijs van het werk van Honda-ingenieurs in de afgelopen halve eeuw. Elke generatie heeft zijn eigen progressieve evolutie van het oorspronkelijke Civic-ontwerp geïntroduceerd terwijl hetzelfde doel als de eerste Civic is behouden: een ruime, plezierige en zuinige compacte auto.

De eerste Civic werd ontwikkeld als een wereldwijde auto voor alle markten, die praktisch is in het dagelijkse rijden. Het was een van de eerste Honda-auto's die in Europa werd verkocht en oogstte onmiddellijk lof vanwege zijn compacte ontwerp, brandstofverbruik en bruikbaarheid. De Civic, uitgerust met een revolutionaire Compound Vortex Controlled Combustion (CVCC)-motor, werd het eerste voertuig dat voldeed aan 's werelds strengste emissievoorschriften, de Clean Air Act van 1970, die de norm zette voor toekomstige emissiedoelstellingen in de wereldwijde auto-industrie. De eerste generatie Civic werd voor het eerst geproduceerd in de Suzuka-fabriek in Japan. Het geaccumuleerde productievolume bereikte in de eerste vier jaar 1 miljoen eenheden.

In 1979 arriveerde de tweede generatie Civic, samen met een verbeterde CVCC-II-motor, voortbouwend op het succes van de originele Civic met een 1,3-liter motor die een soepeler en tevens zuiniger was. Het modellenaanbod werd ook uitgebreid met een 1,5-liter sedan, hatchback en wagon. Een handgeschakelde vijfversnellingsbak werd ook aan het aanbod toegevoegd. Het model introduceerde een nieuw trapeziumvormig 'twee dozen' ontwerp, waarbij de grille en koplampen een meer hoekig uiterlijk kregen. Deze vorm was echter van korte duur toen de Civic in populariteit groeide en er een nieuw model nodig was om aan de vraag van de consument naar grotere auto's te voldoen.

De derde generatie Civic arriveerde in 1983 met een bredere wielbasis en een meer hoekig ontwerp. Het model is opmerkelijk vanwege de introductie van Honda's 'Man Maximum-Machine Minimum'-principe, een mensgerichte benadering van ontwerp die ervoor zorgt dat de technologie en lay-out voldoen aan de behoeften van de bestuurder en passagiers. Tegenwoordig helpt dit principe nog steeds alle Honda-modellen te definiëren, om de ruimte en bruikbaarheid te bieden die moderne bestuurders verwachten.

Hij was verkrijgbaar in drie carrosserievarianten: een driedeurs die de nadruk legde op sportief rijden, een vierdeurs sedan en een vijfdeurs Civic Shuttle-stationwagen die extra ruimte en bruikbaarheid bood. Er werd ook een sportievere Civic Si-variant geïntroduceerd met een 1,6-liter DOHC-lijnmotor met vier cilinders.

In 1987 introduceerde de vierde generatie Civic een nieuwe reeks motoropties met Honda's VTEC-systeem (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control). Het variabele timingmechanisme zorgde voor een stap in de motortechnologie en leverde betere prestaties bij hoge toerentallen en een lager brandstofverbruik bij lage toerentallen, wat de Civic verschillende onderscheidingen opleverde.

De vijfde generatie Civic volgde snel in 1991 en debuteerde met een slankere en meer aerodynamische vorm voor een sportievere uitstraling, met behoud van de dagelijkse functionaliteit waar de auto om bekendstaat. De zesde generatie Civic werd ontwikkeld om een hogere waarde te creëren in zijn klasse. In de jaren negentig werden een lager brandstofverbruik en andere milieuacties belangrijker. Als zodanig had dit model een nieuw ontwikkelde VTEC-motor. Het bevatte voor het eerst ook een 'Hondamatic Transmission', een automatische continu variabele transmissie (CVT), die naadloze schakeling tussen versnellingen en een handgeschakeld brandstofverbruik bood.

Voortbouwend op de dynamische capaciteiten van de standaard Civic, debuteerde Honda in 1997 met de prestatiegerichte Type R-variant. Met een focus op het leveren van de meest extreme prestaties tot nu toe van de Civic, werd het een katalysator voor 25 jaar aan succes voor Honda in de competitieve hot hatch-sector.

De zevende generatie arriveerde in 2000 en werd in 2001 de eerste Civic met hybride technologie. Deze Civic registreerde 's werelds meest zuinige 5-zits productievoertuig met een benzinemotor, met een laag brandstofverbruik van 29,5 km/l (3,39l/100km)

In 2005 arriveerde de achtste generatie hatchback met een futuristische styling voor de Europese markten, een perspex grille en driehoekige accenten - waaronder de dubbele uitlaatpijpen - die hem tot een van de meest onderscheidende voertuigen op de weg maakten. Het was ook de eerste generatie Civic met Honda's Magic Seats, waarbij de kussens van de achterbank omhoog kunnen worden geklapt om een hoge laadruimte te creëren. Dit werd mogelijk gemaakt door ingenieurs die de brandstoftank onder de voorstoelen plaatsten, en werd een blauwdruk voor het bereiken van extra binnenruimte en bruikbaarheid die vandaag nog steeds wordt gevolgd in verschillende Honda-modellen.

De negende generatie Civic voegde meer verfijning toe om een goed afgerond pakket voor klanten te creëren, inclusief meer efficiëntie. Met een herziene 1,6 DTEC-motor, behaalde het voertuig een Guinness World Records-titel voor 'Laagste brandstofverbruik van alle 24 aangrenzende EU-landen (alle auto's)'. Er werd een gemiddelde van 2,82 l/100 km (35,46km/l) vastgelegd over 13.498 km bij een 25 dagen durende rit door alle 24 aangrenzende EU-landen.

Een volledig vernieuwde 10e generatie arriveerde in 2015 met een keuze uit twee VTEC TURBO-motoren en met voor het eerst geavanceerde veiligheidsvoorzieningen en rijhulpmiddelen: Honda SENSING. Ontworpen met een stijver chassis en betere dynamische prestaties, vormde het het platform voor de Civic Type R 2017, die nieuwe stappen zette voor snelle hatchbacks.