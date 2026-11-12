Het Gouden Stuurwiel geldt al vijftig jaar als een van de meest prestigieuze onderscheidingen in de internationale auto-industrie. Tijdens deze jubileumeditie plaatsten 27 auto's zich via een lezersverkiezing voor de finaleronde. Vervolgens bepaalde een jury, bestaande uit autosportprofessionals, auto-experts en bekende autoliefhebbers, de winnaars in negen voertuigcategorieën. Dat gebeurde aan de hand van uitgebreide praktijktests, waarbij de auto's onder uiteenlopende omstandigheden uitvoerig aan de tand werden gevoeld.

Genesis GV60 | Genesis GV60 wint Gouden Stuurwiel 2026

De GV60 Magma behaalde bijzonder hoge scores voor zijn aandrijflijn en rijgedrag. Tijdens de beslissende tests op de Lausitzring was de vakjury vooral onder de indruk van de wendbaarheid, indrukwekkende acceleratie, directe besturing en krachtige remprestaties. Ook de ergonomische zitpositie en de hoogwaardige afwerking van het interieur werden met topscores beloond.

Wat de GV60 Magma zo bijzonder maakt, zijn niet alleen de prestaties, maar vooral de manier waarop hij zijn vermogen op de weg overbrengt. De combinatie van een krachtige aandrijflijn, messcherpe besturing en optimale voertuigcontrole belichaamt de Genesis-visie op 'Luxury High Performance': rijdynamiek, zonder concessies te doen aan verfijning en comfort. De volledig elektrische GV60 Magma beschikt over een 84 kWh-batterij en accelereert in 3,4 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 264 km/u. Toch zijn het niet alleen deze indrukwekkende cijfers die het karakter van de GV60 Magma bepalen. Minstens zo bijzonder is de vanzelfsprekende souplesse waarmee hij zijn prestaties levert.

Ook het design weerspiegelt deze bijzondere balans tussen kracht en verfijning. Vergeleken met de reguliere GV60 heeft de Magma een bredere carrosserie en ligt hij 20 millimeter lager op de weg. De extra brede wielkasten, exclusieve 21-inch gesmede velgen en speciaal ontwikkelde Pirelli-banden benadrukken zijn krachtige, onderscheidende uitstraling. Tegelijkertijd blijft de GV60 Magma trouw aan de kenmerkende designfilosofie van Genesis, waarin sportieve proporties en strakke, elegante lijnen op eigen wijze samenkomen. Die bijzondere combinatie bleef ook internationaal niet onopgemerkt. In mei 2026 werd de GV60 Magma al bekroond met een Red Dot Design Award in de categorie 'Product Design'. Met het Gouden Stuurwiel 2026 voegt Genesis daar nu een nieuwe onderscheiding aan toe.