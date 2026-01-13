Ford verlaagt prijzen onderdelen oudere voertuigen

Eigenaren van oudere Ford-voertuigen kunnen voortaan repareren en onderhoud plegen met originele onderdelen tegen lagere kosten, zonder concessies te doen aan veiligheid en kwaliteit. De prijsverlaging geldt voor meer dan 6.000 onderdelen, waaronder deuren, plaatwerk, bumpers, grilles, koplampen en andere verlichtingsdelen voor 35 modellen. Het betreft eerdere generaties van populaire personenauto's en pick-ups zoals de Fiesta, Focus, Mondeo, C-MAX, Kuga en Ranger.

De garantie op goede beschikbaarheid van onderdelen voor oudere voertuigen vormt een belangrijk onderdeel van Fords klantbelofte in Europa. Zo blijkt uit Ford-gegevens dat er momenteel ongeveer 1,2 miljoen Fiesta's rondrijden in Europa die zijn gebouwd tussen 2008 en 2017. Een beter betaalbare toegang tot OEM-onderdelen biedt voordelen voor zowel klanten als reparatiespecialisten. Denk aan de gegarandeerde productiekwaliteit, wat zorgt voor een betere afwerking, nauwkeurige kleurmatching en snellere, preciezere montage. Ook versterkt dit het behoud van een hogere restwaarde van oudere voertuigen en de duurzaamheid, doordat reparatie wordt gestimuleerd in plaats van vervanging wanneer dat economisch haalbaar is.

De Ford OEM-onderdelen zijn verkrijgbaar via erkende Ford-onderdelendistributeurs en servicecentra in heel Europa.