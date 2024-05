Ford Transit Connect 2024 nu te bestellen

Het aanbod van de nieuwe Transit Connect start met de 2.0 EcoBlue dieselmotor met 102 en 122 pk. De eerste is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie met zes versnellingen, terwijl de 122 pk motor altijd samen gaat met de 7-traps PowerShift automaat met dubbele koppeling voor snelle en soepele schakelacties zonder koppelverlies. Ford Pro verwacht dat het officiële brandstofverbruik uitkomt op een zeer zuinige 5,5 l/100 km (WLTP). De Transit Connect PHEV wordt voor het einde van het jaar aan het aanbod toegevoegd.

De besteluitvoering biedt een groot laadvolume van 3,7 m3. Het maximale laadvermogen is 792 kg en het maximale trekgewicht 1.500 kg.

Een 10-inch digitaal instrumentenpaneel is standaard voor alle uitvoeringen. Het systeem heeft een hoofdscherm met instelbare weergave, met daarnaast een tweede scherm met voertuiginformatie. Centraal op het dashboard bevindt zich een 10-inch touchscreen met Connected Navigation, wat samen zorgt voor een digitale cockpit.

Bestuurders die voor de navigatie een telefoon gebruiken of die onderweg contact willen leggen met klanten is draadloos Apple Carplay en Android Auto beschikbaar, met draadloos opladen voor de Limited-uitvoeringen. Ook het onderweg opladen van grotere apparaten zoals laptops of gereedschappen is mogelijk, dankzij USB-C-aansluitingen in de cabine met een vermogen tot 45 watt.

In combinatie met stuurwielverwarming is ook te kiezen voor de optionele verwarmbare voorstoelen die zijn gecertificeerd door het toonaangevende Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR). Deze stoelen zijn voorzien van een viervoudig elektrisch verstelbare lendensteun en instelbare ondersteuning van de benen voor optimaal zitcomfort.

Een achteruitrijcamera en Blind Spot Information System met Cross-Traffic Alert zijn standaard voor de hogere uitrustingsniveaus en geven de bestuurder nog meer zekerheid bij het manoeuvreren. Net als bij de nieuwe Transit Custom helpt Exit Warning om ongevallen met een openslaand portier bij het uitstappen te voorkomen.

Het aanbod van de Transit Connect bestaat uit twee uitvoeringen: