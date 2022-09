Ford introduceert 7e generatie Mustang

De bestuurder kan kiezen uit zes interactieve en configureerbare Drive Modes, waarmee de prestaties onder allerlei omstandigheden worden geoptimaliseerd: Normal, Sport, Slippery, Drag, Track en een configureerbaar programma met meerdere profielen, dat geheel op de individuele voorkeuren van de bestuurder kan worden afgestemd.

De reacties van de auto zijn verbeterd doordat de verbinding van het stuurwiel met het loopvlak van de banden directer is. Daarnaast draagt een snellere overbrenging van het stuurhuis bij aan de verbeterde bochtdynamiek van de Mustang.

Toerentalafstemming is een systeem dat de draaisnelheid van de krukas vasthoudt als de koppeling is ingetrapt, zodat het beschikbare koppel behouden blijft bij het handmatig wisselen van versnelling. Het systeem is standaard op de GT, en werkt nu nauwkeuriger.

De Mustang GT wordt naar keuze geleverd met Fords 10-trapsautomaat of met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Het standaard Performance Pack bestaat uit 19-inch lichtmetalen velgen, een limited-slip sportdifferentieel voor een betere tractie, 19-inch Brembo-remmen en een Active Valve Exhaust dat voor elk rijscenario een passend motorgeluid te bieden heeft. Het optionele actieve MagneRide®-onderstel berekent 1000 keer per seconde de rijcondities en gebruikt een elektronisch gecontroleerde vloeistof om de schokdemping af te stemmen op de actuele situatie.

Achter het silhouet van de carrosserie, schuilt in de zevende generatie van de Mustang de meest geavanceerde technologie tot nu toe. De cockpit is geheel gericht op de bestuurder en combineert het beste uit het verleden, het heden en de toekomst.

Wat meteen opvalt, is het verdwijnen van de traditionele dubbele boogvorm in het bovenste paneel van het dashboard. Op die manier is ruimte gecreëerd voor een vloeiend gevormde middenconsole dat van glas is voorzien en volop technologie te bieden heeft.

Achter het nieuwe, dikkere en aan de onderzijde afgevlakte stuur is een digitaal instrumentenpaneel van 12,4-inch geplaatst. Dit kan in verschillende lay-outs worden geconfigureerd en omvat nieuwe, geheel op de wensen van de bestuurder af te stemmen clusters voor de Drive Modes.

Achter het glazen paneel gaat het digitale instrumentenpaneel naadloos over in het centrale 13,2-inch SYNC 4 display. Dit is in de richting van de bestuurder gedraaid.

Dankzij de volledig configureerbare clusters van het instrumentenpaneel, komt de digitale belevingswereld in de Mustang tot leven in koperkleur en donkere tinten. Het thema is vergelijkbaar met dat van de Mustang Mach-E en kan door de bestuurder volledig naar eigen smaak worden aangepast. De clusterdisplays en sfeerverlichting van het interieur kunnen eveneens in de gewenste kleur worden geconfigureerd, terwijl de lay-out van het instrumentenpaneel wordt afgestemd op de gekozen Drive Mode. Valt de keuze op gepersonaliseerde Drive Mode settings, dan wordt de setup van de auto door middel van Unreal Engine 3D-software als rendering gevisualiseerd in de middenconsole. De instellingen van de auto kunnen worden aangepast via het touchscreen.

Fords actuele SYNC 4-systeem werkt met Apple CarPlay en Android Auto, die naadloos geïntegreerd worden via de FordPass-app. Net als de volledig elektrische Mustang Mach-E, profiteert de Mustang van Ford Power-Up updates 'over the air'.

Boven de cockpit zijn USB-poorten geplaatst, zodat een dashcam gemakkelijk kan worden aangebracht en er geen kabels door het interieur lopen.

De nieuwste audiotechniek van B&O claimt een heldere geluidsoverdracht via 12 luidsprekers en een subwoofer, en maakt gebruik van Fords Electronic Sound Enhancement-technologie die de motorgeluiden in het interieur versterken.

De lage, horizontale boog aan de voorzijde van de motorkap volgt dezelfde lijn als de nieuwe LED-koplampen, waardoor de neus nog meer visuele impact heeft. De neuspartij is geïnspireerd op het originele ontwerp uit de jaren 60 en werd geoptimaliseerd voor een betere bescherming van voetgangers. De slanke daklijn, de brede gestalte en ingekorte achteroverhang blijven trouw aan de authentieke proporties van de eerste generatie. De verbrede heuppartij legt de nadruk op de kracht boven de wielen, in ware Mustang-stijl.

Aan de achterzijde huisvest de verlengde spoilermodule nieuwe, hoekigere 'signature' tri-bar lichtunits en een nieuwe diffuser voor een betere aerodynamische balans.

Het is voor het eerst dat elke variant van de Mustang een unieke neuspartij krijgt, zodat de koper kan kiezen uit het design dat het beste matcht met de eigen persoonlijkheid. De GT, het hart van de Mustang-bloedlijn, heeft een grille met grotere openingen om meer lucht de motorruimte binnen te laten stromen, als blijk van het toegevoegde vermogen en de verbeterde prestaties. De aerodynamica van de auto is geoptimaliseerd met extra ventilatiesleuven in de motorkap en een nieuw ontworpen splitter onder de voorbumper.

De Mustang Convertible zet zijn nalatenschap voort met een maximale openluchtervaring. De geïsoleerde, dubbellaags softtop opent en sluit met een enkele beweging van de vinger via de centrale schakelaar. Het compacte ontwerp van het dak en de onafhankelijke achterwielophanging dragen bij aan de grote bagageruimte, waarin twee golftassen vervoerd kunnen worden.

De Mustang wordt leverbaar in 12 verschillende kleuren, waarvan drie nieuwe opvallende lakken: Blue Ember, Vapor Blue en Yellow Splash. Kopers kunnen kiezen uit zwarte en rode Brembo-remklauwen, die zijn voorzien van het Mustang-logo. Er is tevens keuze uit twee nieuw vormgegeven 19-inch velgen.

De zevende generatie Coupé en Convertible zijn, net als de Mustang Mach-E, uitgerust met alle assistentiesystemen die Ford kan leveren. Het pakket bestaat uit verkeersbordherkenning, Adaptive Cruise Control met Stop & Go, Lane Centring Assist, Evasive Steer Assist en detectie van verkeer bij achteruit rijden. Een ander belangrijk element is Active Pothole Mitigation dat voortdurend de bewegingen van het onderstel, de carrosserie, de besturing en de bediening van de remmen monitort en de reacties van het onderstel hierop afstemt. Stolen Vehicle Service, een functie van de FordPass-app die tot 24 uur na de diefstal ondersteuning biedt, is eveneens nieuw voor de Mustang.

Eigenaren kunnen via de FordPass-app in verbinding blijven met hun Mustang, en bijvoorbeeld op afstand de motor starten en afzetten, de portieren vergrendelen en ontgrendelen, een vertrektijd invoeren, de auto localiseren en de status van het onderhoud controleren. De FordPass-app biedt belangrijke, actuele informatie over het benzine- en oliepeil, de onderhoudshistorie en informatie over de garantie.

Naast de nieuwe Mustang GT presenteert Ford de Mustang Dark Horse, de ultieme sportieve expressie voor op het circuit en basis van de nieuwe race-activiteiten van het merk.

Voortbordurend op het atletische, scherper gelijnde ontwerp en de digitale belevingswereld van de zevende generatie Mustang, levert de Dark Horse de meest sportieve, circuitgerichte precisie van alle Mustangs die tot dusverre zijn gebouwd.

Het hart van deze nieuwe Mustang wordt gevormd door een krachtigere versie van de geheel nieuwe Gen IV V8-motor, die is voorzien van nieuwe nokkenassen en een unieke Dark Horse-afstelling. Voor ultieme prestaties heeft de motor een dubbel gasklephuis dat twee keer zoveel lucht toelaat. De Dark Horse heeft standaard een unieke handgeschakelde TREMEC zesversnellingsbak met een exclusieve pookknop van titanium. Daarnaast is er keuze uit een automatische transmissie met tien versnellingen en schakelflippers achter het stuur.

De Mustang Dark Horse is standaard voorzien van het Performance Package, waarmee de auto voldoet aan de 'Track Sprint'-eisen. Belangrijke onderdelen van dit pakket zijn de extra oliekoeler, transmissiekoeler (op de automaat) en de unieke lichtgewicht radiateur, die een grotere hitte-afvoer heeft en is voorzien van twee krachtige koelventilatoren. Ook de achteras is voorzien van een koeler. Een standaard Torsen limited-slip sperdifferentieel maximaliseert de beschikbare tractie voor een nog snellere acceleratie en een betere balans in de bochten.

Het pakket omvat verder een unieke afstelling van het onderstel, met dikkere stabilisatorstangen en verzwaarde schokdempers voor, 19-inch Brembo-remmen met vaste remcilinders en grotere schijven, een veerpootbrug, een K-brace tussen de veerpoten achter, wielen met verschillende breedtematen (19 x 9 inch voor en 19 x 9,5 inch achter), en Pirelli P Zero PZ4-banden. Het MagneRide®-onderstel is standaard op deze uitvoering.

Een elektronische driftrem brengt nieuwe technologie naar het circuit, en combineert de driftcapaciteiten van de Mustang met de visuele aantrekkingskracht en functionaliteit van een traditionele, mechanische handrem. De Performance Electronic Parking Brake is ontwikkeld voor zowel beginnende bestuurders die hun drifttalenten willen verbeteren, als voor de experts die een systeem willen voor wedstrijdgebruik.

De Mustang Dark Horse is voorzien van visuele elementen die niet alleen zijn positie in de hiërarchie van de zevende generatie onderstrepen, maar ook zijn circuitcapaciteiten verder verbeteren.

Aan de voorzijde is om de donkere LED-koplampen een stoer schaduweffect gecreëerd, dat perfect past bij de unieke matzwarte grille met trapezevormige neusgaten en speciaal ontworpen voorbumper met hoogglans spoilerdelen. De zijskirts en de vaste achtervleugel, de unieke diffuser en dubbele, donkere uitlaatsierstukken benadrukken de circuiteigenschappen van de auto.

De traditionele Mustang-logo's zijn vervangen door nieuwe Dark Horse-emblemen op de voorschermen, achterklep en dorpels, terwijl het beroemde logo in de neus in Dark Tarnish is geanodiseerd. Vanbinnen vervangt het unieke Dark Horse-embleem het standaard Mustang-logo in het instrumentenpaneel en digitale displays. Elke auto heeft een plaatje waarop het unieke chassisnummer te zien is.

Exclusief voor de Dark Horse is de metallic lakkleur Blue Ember, een coole, donkere tint dat in het daglicht een warme gloed krijgt en de doelmatige uitstraling van de auto onderstreept. Er is keuze uit diverse opgeplakte of gelakte afbeeldingen voor over het dak en de motorkap, in verschillende kleuren en stijlen. Het optionele Appearance Pack bestaat uit Brembo-remklauwen in de kleur Notorious Blue, voorzien van een lichter Grabber Blue logo.

Vanbinnen is een dikker, aan de onderzijde afgeplat stuurwiel met schakelflippers in geanodiseerd zilver geplaatst. Op het stuur zit een knop waarmee de diverse Drive Modes gemakkelijk met de duim kunnen worden geactiveerd. Het stuurwiel is bekleed met suède en afgewerkt met unieke stiksels in Indigo Blue. Achter het stuur is een digitaal instrumentenpaneel van 12,4-inch geplaatst, met configureerbare schermen en clusters waarvan de lay-out in elke Drive Mode verandert.

Contrasterende blauwe stiksels in de bekleding van de deurpanelen en stoelen, hoes van de versnellingspook en middenconsole versterken samen met de blauwe veiligheidsgordels de ambiance van het interieur. Het Dark Horse Appearance Pack bestaat verder uit stoelen die bekleed zijn in Deep Indigo Blue, met een unieke perforatie die onder de oppervlakte een blauwe gloed laat zien.

De sierlijsten, sierringen en ventilatieroosters zijn afgewerkt in Black Alley, een donkere metallic lak die de gebruikelijke zilverkleurige afwerking van de andere Mustang-varianten vervangt. In auto's met een handgeschakelde versnellingsbak gaat alle aandacht uit naar de pookknop van geanodiseerd blauw titanium. De pook is uitgeboord, zodat hitte gemakkelijk kan worden afgevoerd.

Met de introductie van de Dark Horse keert de Mustang terug in verschillende internationale raceklassen, zoals de GT3, GT4 en NASCAR.

De Dark Horse S is specifiek voor de autosport ontwikkeld, als een uitgeklede versie van de straatlegale Dark Horse. Alle niet-essentiële onderdelen en bekleding zijn verwijderd. Vanbinnen heeft de Dark Horse S een FIA-goedgekeurde veiligheidskooi, veiligheidsnetten, een racekuipstoel met veiligheidsgordels en een racestuur met snelsluiting. Andere veiligheidsvoorzieningen zijn een hoofdstroomschakelaar en een brandblussysteem.