Ford vernieuwt Edge voor 2019

13 maart 2019 | Ford past de Edge aan voor modeljaar 2019. De nieuwe Ford Edge belooft meer comfort en verbeterde prestaties. De nieuwe Ford Edge SUV beschikt over bestuurdersassistentietechnologieƫn die werken met een uitgebreid aantal camera's en sensoren. Verder beschikt de auto over Adaptive Cruise Control (ACC) met Stop & Go en Lane Centring, Post Collision Braking en Evasive Steering Assist. Hiermee worden autoritten veiliger, comfortabeler en minder stressvol. De nieuwe Edge wordt in Nederland aangeboden in de ST-Line-uitvoering met 2.0-liter EcoBlue bi-turbo-motor van 238 pk, Intelligent All-Wheel Drive en nieuwe automatische transmissie met acht versnellingen en kost 76.145 euro.

De Edge beschikt over een nieuwe bi-turbo-variant van de 2.0 liter EcoBlue-dieselmotor. Deze heeft een vermogen van 238 pk en levert de kracht van een motor met een grotere inhoud maar heeft tegelijkertijd een geoptimaliseerd brandstofverbruik van een compactere motor. De nieuwe automatische transmissie met acht versnellingen claimt een soepeler schakelgedrag. De nieuwe Edge beschikt over het intelligente All-Wheel Drive-systeem met de nieuwe All-Wheel Drive Disconnect-functie. Dit systeem schakelt automatisch tussen tweewielaandrijving en intelligente All-Wheel Drive, om de prestaties te optimaliseren en het brandstofverbruik te verlagen.

De nieuwe Ford Edge is verkrijgbaar met verschillende geavanceerde Ford Co-Pilot360-technologieën. Hiermee wordt de verkeersveiligheid verhoogd, rijden en parkeren eenvoudiger, en worden ritten comfortabeler, veiliger en minder stressvol.

ACC met Stop & Go-systeem en Lane Centring zorgt ervoor dat de auto op een comfortabele afstand blijft van voorliggende auto's en zorgt op langere trajecten voor een ontspannen rit doordat de auto in het midden van de rijbaan wordt gehouden. Met de nieuwe Stop & Go-functie kan het ACC-systeem de auto volledig tot stilstand brengen in langzaam rijdend verkeer. Dit kan door tot vijftig procent van de totale remkracht toe te passen. Ook kan de Stop & Go-functie de auto automatisch laten wegrijden als er minder dan drie seconden wordt gestopt. Als er langer dan drie seconden wordt gestopt, kan de bestuurder op een knop op het stuur drukken of voorzichtig het gaspedaal intrappen om weg te rijden.

De Lane Centring-technologie houdt wegmarkeringen in de gaten en kan een licht, maar merkbaar koppel toepassen op het stuursysteem, zodat bestuurders in het midden van de rijbaan blijven rijden wanneer het ACC-systeem is geactiveerd. De technologie is ontworpen om bestuurders te ondersteunen bij snelheden tot 200 km/u, en geeft zichtbare en hoorbare waarschuwingen wanneer de technologie detecteert dat de bestuurder onvoldoende aan het stuur draait.

De nieuwe Evasive Steering Assist-technologie is bedoeld voor gebruik in steden en op de snelweg. Het maakt gebruik van radar en een camera om langzamer rijdende en stilstaande voorliggende auto's te detecteren. Ook biedt het systeem ondersteuning bij het ontwijken van een auto of een object wanneer er een botsing dreigt.

Post-Collision Braking helpt de impact van een potentiële secundaire botsing te verminderen door automatisch gematigde remkracht toe te passen wanneer er een botsing wordt gedetecteerd. Als de auto langzamer rijdt, kan eventueel letsel van inzittenden worden verminderd en raakt de auto minder ernstig beschadigd.

De nieuwe bestuurdersassistentietechnologieën van de Ford Edge maken gebruik van camera's, radars en ultrasone sensoren. Onder de technologieën vallen: Adaptive Front Lighting System, Blind Spot Information System, Glare-Free High Beam, Intelligent Speed Limiter, Lane Keeping Alert, Pre-Collision Assist met voetgangersdetectie en Traffic Sign Recognition.

Rijden en parkeren in steden en drukke gebieden wordt comfortabeler en minder inspannend dankzij functies als Cross Traffic Alert, Ford Adaptive Steering, Active Park Assist met hulp bij haaks inparkeren, fileparkeren en een parkeerhulp waarmee bestuurders veilig kunnen wegrijden uit hun parkeerplaats.

De FordPass Connect-technologie met geïntegreerde modem transformeert de nieuwe Ford Edge in een mobiele WiFi-hotspot, waarmee tot wel tien apparaten kunnen worden verbonden. Naast het feit dat inzittenden live-verkeersupdates kunnen ontvangen en onderweg entertainment kunnen streamen, biedt FordPass Connect een reeks functies via de mobiele FordPass-app, waaronder:

Vehicle Locator, waarmee eigenaren hun auto kunnen terugvinden op uitgestrekte parkeerplaatsen bij winkelcentra

Vehicle Status, om het brandstofpeil, de alarmstatus, de olielevensduur en meer te controleren

Door Lock Unlock, om de Edge op afstand te kunnen ontgrendelen

Remote Start, voor Edge-modellen met een automatische transmissie

Met het SYNC 3 communicatie- en entertainmentsysteem van Ford, dat compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto, kunnen bestuurders verbonden smartphones, audio, navigatie en airco bedienen aan de hand van gesproken opdrachten en een kleurentouchscreen van 8 inch.

De Edge wordt standaard geleverd met een B&O-geluidssysteem dat speciaal is afgestemd op de auto. Het systeem is voorzien van een 10-kanaals digitale geluidsprocessor voor een gelijkmatige geluidsverspreiding in het interieur en een vermogen van 1000 Watt via twaalf luidsprekers.

De nieuwe Edge biedt tevens een nieuw configureerbaar digitaal instrumentencluster waarmee bestuurders de indeling van de snelheidsmeter, de toerenteller en de informatiedisplay aan hun eigen voorkeuren kunnen aanpassen. Daarbij kunnen er zeven kleuren worden gekozen. Bovendien beschikt de auto over technologieën voor meer comfort en gemak, waaronder een panoramadak, verwarmde en gekoelde voorstoelen, een verwarmde achterbank en stuurverwarming.

De middenconsole is opnieuw ontworpen en voorzien van een ergonomische draaiknop voor de automatische transmissie. De nieuwe vormgeving creëert extra ruimte en maakt de draadloze oplaadpad beter bereikbaar. Een elektronische parkeerremknop, in plaats van een conventionele handrem zorgt tevens voor extra ruimte. Dit geeft plaats voor verstelbare bekerhouders en een diep opbergvak met voldoende ruimte voor boeken, speelgoed en tablets.