Karma toont Revero op Geneve 2020

20 februari 2020 | Karma Automotive, een elektrisch premium automerk uit Zuid-Californië, heeft de autotentoonstelling van Genève 2020 geselecteerd voor de officiële lancering van de eerste modellen voor de Europese markt. Tijdens de eerste deelname ooit aan een Europese autotentoonstelling presenteert Karma Automotive de elektrische Revero en de Revero GT.

Karma Automotive komt naar Europa met een belangrijke missie: het opbouwen van een netwerk met dealers en partners die de kernwaarden van het merk onderschrijven. Het mondiale retailnetwerk van de autofabrikant telt inmiddels meer dan 29 vestigingen. De Europese dealerorganisatie groeit gestaag en bestaat op dit moment uit Karma France, Karma Sweden, Karma Spain en Karma Nederland, als onderdeel van de Kroymans Dealer Group in Hilversum.

Tijdens de internationale tentoonstelling van Genève in maart toont Karma de Revero en de nieuwe Revero GT. Twee elektromotoren en een elektrische generator, aangedreven door een viercilinder turbomotor, beloven krachtige prestaties. De Karma Revero is in een beperkte oplage leverbaar via het Europese dealernetwerk van Karma Automotive.

De Revero GT deelt zijn lijnvoering en duurzame karakter met de Revero en voegt daar een aantal nieuwe elementen aan toe. Naast een aangepast design en de toepassing van duurzame materialen beschikt de Revero GT over nieuwe technologie, nieuw infotainment en een nieuwe elektrische aandrijflijn. De Karma Revero GT staat vanaf eind 2020 in de Europese showrooms.

Karma past ook op maat gemaakte elementen toe om een volledig BEV-platforms te ontwikkelen. De richting van de fabrikant is te zien in de SC2 Conceptcar, onthuld tijdens de AutoMobility LA van vorig jaar, het jaarlijkse media- en industrie-evenement van de Los Angeles Auto Show. Met technologie en een modern ontwerp is de SC2 Concept een volgende stap in de toekomst van Karma als een hightech mobiliteitsincubator. De opvallende SC2 BEV-concept levert 1100 pk en gaat in minder dan 1,9 seconden van 0 naar 96 km/h.

