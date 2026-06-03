FIAT toont Grizzly

Ondanks een compacte lengte van minder dan 4,5 meter claimen beide modellen opvallend veel binnenruimte en een bagageruimte die tot de grootste in het segment zou behoren. Daarnaast onderscheiden de Grizzly en Grizzly Fastback zich door hun opvallende uiterlijk en lichtsignatuur met moderne LED-verlichting.

Beide carrosserievarianten zijn leverbaar met zowel een hybride aandrijflijn als een volledig elektrische aandrijflijn. FIAT richt zich nadrukkelijk op comfort en gebruiksgemak. De modellen krijgen volgens de fabrikant een verfijnd interieur, met aandacht voor details en handige technologieën aan boord voor dagelijks gebruik.

Als onderdeel van een wereldwijd industrieel project worden de Grizzly en Grizzly Fastback verdeeld over meerdere locaties wereldwijd. Daarmee waarborgt FIAT flexibiliteit, concurrentiekracht en een sterke aansluiting op belangrijke markten in Europa, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. De Grizzly familie wordt vanaf de tweede helft van 2026 geïntroduceerd in Europa.