FIAT introduceert E-Ulysse

2 maart 2022 | FIAT introduceert de E-Ulysse, een volledig elektrische gezinsauto die de terugkeer van het merk naar het segment van de MPV's (Multi Purpose Vehicle) in Europa markeert. De naamgenoot van het vorige model (geproduceerd tot 2010) vertegenwoordigt een nieuwe fase in de reis naar elektrificatie die is begonnen met de nieuwe FIAT 500e. De Fiat E-Ulysse is bedoeld voor transportdiensten zoals VIP-shuttles.

De nieuwe FIAT E-Ulysse geniet van alle voordelen van elektrische aandrijving, zoals het kunnen betreden van zones met beperkt verkeer in stadscentra en volledig stille aandrijving. Hij onderscheidt zich van andere MPV's door de afmetingen waarmee hij aan de top van het segment staat wat betreft ruimte. Samen met de modulariteit van het interieur en de capaciteit voor maximaal 8 personen, is de nieuwe FIAT E-Scudo bedoeld voor vervoersdiensten van hotels, taxi's en VIP-transfers. De nieuwe E-Ulysse biedt onder meer:

Twee batterijcapaciteiten, 50 en 75 kW, voor de beste oplossing afhankelijk van het gebruik

Actieradius tot 330 km in de WLTP-cyclus

Topsnelheid van 130 km/h

Maximum vermogen van 100 kW (136 hp)

Koppel van 260 Nm

Standaard uitgerust met 100 kW snellaadsysteem om de batterij in slechts 45 minuten tot 80% op te laden

Op de FIAT E-Ulysse debuteert een nieuw luchtzuiveringsapparaat met intern UV-C ultraviolet licht. Het kan in de auto worden gebruikt en kan gemakkelijk worden meegenomen naar andere plaatsen. Dit komt de hygiëne in de cabine ten goede en elimineert de meeste bacteriën die het passagierscompartiment binnendringen. Het ontsmettingsproces vindt plaats in een interne kamer van het apparaat waar zich een UV-C-lamp bevindt. Voor de aanzuiging van lucht is de ontsmettingsmodule uitgerust met een ventilatorsysteem. Dankzij de geïntegreerde batterij kan deze rekenen op ongeveer vier uur autonomie. Bovendien wordt het welzijn ook verbeterd door de driezone-airconditioning, met afzonderlijke bedieningselementen voor de bestuurder, voorpassagier en achterin.

Een panoramische glazen zonnedak is standaard op de Lounge-versie. Het bestaat uit twee panelen van elk 40 cm bij 1 meter en heeft een totale oppervlakte van bijna 1 m2. Als privacy gewenst is of beschutting tegen het licht, kunnen beide panelen worden verduisterd met een schuifgordijn. Tussen de twee panelen bevindt zich de airconditioningdiffusor met zijn 6 individueel regelbare ventilatieopeningen en ingebouwde temperatuur-/vermogensregeling. Tot slot zorgen twee ledstrips voor verlichting in de auto.

In het uitrustingsniveau Lounge biedt de nieuwe E-Ulysse vijf stoelen achterin. Een dubbele klaptafel kan desgewenst tussen de tweede en derde rij worden geschoven. Het bevat verschillende opbergruimtes en kan zelfs tussen de stoelen opgeborgen worden. In zowel de 7-zits "Living room"-variant als de 8-zits Shuttle, zijn alle achterstoelen van de E-Ulysse op rails gemonteerd, zodat ze gemakkelijk kunnen worden verplaatst, achterover leunen of worden verwijderd.

Het laadvolume bedraagt 4.200 liter in de standaardversie en 4.900 liter in de Long (respectievelijk 900 en 1.500 liter met alle stoelen bezet). Zaken tot 3,1 meter lang kunnen ook in de standaardversie worden geladen, of tot 3,5 m in de Long.

Op het gebied van infotainment zijn er drie niveaus van ingebouwde systemen beschikbaar. De topversie bevat een 7-inch kleurentouchscreen met Apple CarPlay, Android Auto en de Connect Nav-service van TomTom, met informatie over verkeer, parkeerplaatsen, benzinestations, lokaal weer en nuttige plaatsen.

De 100% elektrische E-Ulysse standaarduitrusting omvat 17-inch lichtmetalen velgen, verstelbare en verwijderbare stoelen, driezone-airconditioning, verwijderbare werkbladen, zonneschermen voor de achterbank en een opbergnet in de koffer. Er is een hoger niveau beschikbaar, de Lounge-uitvoering, met een elektrisch bedienbare achterklep, panoramisch zonnedak met sfeerverlichting, xenonkoplampen en lederen stoelen die kunnen worden versteld tot een zogenaamde woonkamer-configuratie.

De nieuwe FIAT E-Ulysse wordt geproduceerd in de Stellantis-fabriek in het Franse Hordain. De elektrische Italiaan debuteert eerst in Italië, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Tegen het einde van 2022 wordt hij ook in Nederland verwacht. Tegen die tijd komt er meer informatie over de prijs.