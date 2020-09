Ferrari Portofino

Ferrari introduceert Portofino M

16 september 2020 | Ferrari heeft met de Portofino M de evolutie van zijn 2+ GT spider onthuld. Het nieuwe model werd online gepresenteerd, iets wat in het 70-jarig bestaan van het merk uit Maranello nog niet eerder gebeurde. De Portofino M is de eerste Ferrari die wordt gepresenteerd na de sluiting van de fabriek als gevolg van de COVID-19 crisis. Bij de Portofino M staat de letter 'M' voor 'Modificata'. In Ferrari-terminologie duidt dit op de evolutie die de auto heeft ondergaan om de prestaties naar een hoger niveau te tillen.

