Ferrari onthult F8 Spider

9 september 2019 | Ferrari heeft de F8 Spider onthuld, de nieuwe open sportwagen met de meest succesvolle midden-achter gemonteerde V8 uit de historie van het merk. De Ferrari F8 Spider werd parallel aan de F8 Tributo berlinetta ontworpen en is voorzien van Ferrari's compacte RHT (Retractable Hard Top).

De F8 Spider is de nieuwste telg in een exclusieve en prestigieuze lijn van open V8-auto's die in 1977 gestalte kreeg met de introductie van de 308 GTS. Hoewel minder extreem dan de 488 Pista Spider is de F8 Spider sportiever dan de 488 Spider, die daarmee een waardig opvolger krijgt.

De V8-krachtbron in de F8 Spider levert 50 pk meer, terwijl de auto 20 kg lichter is dan zijn voorganger. De 3.902cc V8 turbomotor (Engine of the Year in 2016, 2017, 2018 en 2019) levert 720 pk bij 8.000 tpm, wat zich verhoudt tot een specifiek vermogen van 185 pk/liter. Het maximumkoppel is nu bij alle motorsnelheden nog hoger en piekt op 770 Nm bij 3.250 tpm. Dankzij die prestaties sprint de Ferrari F8 Spider in 2,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u, in 8,2 seconden van 0-200 km/u en noteert hij een topsnelheid van 340 km/u.