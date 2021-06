Ferrari 296

Ferrari introduceert 296 GTB

24 juni 2021 | Ferrari heeft de 296 GTB onthuld, een compleet nieuwe tweepersoons berlinetta met middenmotor. Voor Ferrari betekent de 296 GTB een revolutie, aangezien dit model een compleet nieuwe motor aan het aanbod toevoegt, naast de 8- en 12-cilinder krachtbronnen: een nieuwe 663 pk sterke 120° V6, die wordt gecombineerd met een elektromotor van 122 kW/167 pk en een 8-traps DCT-transmissie. Dit is de allereerste 6-cilindermotor in een straatauto van Ferrari. De nieuwe unit is goed voor een totaalvermogen van 830 pk bij 8.000 tpm en een maximale trekkracht van 740 Newtonmeter.

