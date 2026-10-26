Dacia maakt prijzen Striker bekend

De nieuwe Dacia Striker is verkrijgbaar in drie uitvoeringen: Essential, Expression en Limited edition. De essential biedt onder meer LED-koplampen, een 10,1-inch multimediascherm met draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een 7-inch digitaal instrumentenpaneel, achteruitrijcamera, parkeersensoren achter, cruise control, automatische verlichting en diverse rijhulpsystemen zoals lane keeping assist en Active Emergency Braking. De essential is leverbaar vanaf € 28.400,- en wordt gecombineerd met de mild hybrid-G 140 aandrijflijn.

De Expression voegt extra comfort en uitstraling toe met onder meer 17-inch lichtmetalen 'TERGAN'-wielen, dual-zone automatische airconditioning, elektrisch inklapbare buitenspiegels, een met TEP-leder bekleed stuurwiel en een verhoogde middenconsole met geïntegreerde armsteun. De expression is leverbaar vanaf 33.000 euro en wordt aangeboden met de hybrid 155 aandrijflijn.

Bovenaan het gamma staat de Limited Edition. Deze uitvoering onderscheidt zich met 19-inch lichtmetalen 'DARSANA'-wielen, een elektrisch bedienbare achterklep met handsfree functie, verwarmbare voorstoelen, verwarmbaar stuurwiel, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun, around view camera, parkeersensoren vóór en achter, blind spot warning en een mediasysteem met geïntegreerde navigatie. De limited edition is leverbaar vanaf € 36.000,- met de hybrid 155 aandrijflijn en vanaf € 37.800,- als hybrid 150 4x4 EDC.

Drie aandrijflijnen

De mild hybrid-G 140 vormt de toegang tot het Striker-gamma. Deze aandrijflijn combineert een 140 pk sterke turbomotor met 48V mild-hybridtechnologie én de mogelijkheid om op LPG te rijden. De mild hybrid-G 140 is alleen beschikbaar op de Essential-uitvoering.

De hybrid 155 combineert de voordelen van een hybride aandrijflijn met een systeemvermogen van 155 pk. De hybrid 155 is verkrijgbaar op de uitvoeringen Expression en Limited edition.

Voor klanten die regelmatig een aanhanger trekken, wintersportbestemmingen bezoeken of vaker van het asfalt afwijken, biedt Dacia de hybrid 150 4x4 met automatische transmissie. Deze nieuwe aandrijflijn combineert een 140 pk sterke 1,2-liter mild-hybrid benzinemotor op de vooras met een elektromotor met een piekvermogen van 31 pk op de achteras. Dankzij deze opzet beschikt de Striker over vierwielaandrijving wanneer extra grip nodig is, terwijl het systeem onder normale omstandigheden kan functioneren als een efficiënte 4x2. In de rijmodi Auto, Eco en Snow schakelt de vierwielaandrijving automatisch in zodra de omstandigheden daarom vragen. De hybrid 150 4x4 EDC is exclusief voorbehouden aan de limited edition.