Dacia Bigster G140 te bestellen

Dacia breidt het aanbod van de Bigster uit met een bijzondere aandrijflijn: de mild hybrid-G 140. Deze aandrijflijn omvat een 1,2-liter driecilinder turbomotor die zowel op benzine als LPG kan draaien, ondersteund door een 48V mild hybrid-systeem. De elektromotor ondersteunt vooral bij het starten en accelereren. Daarbij biedt deze aandrijflijn een maximum trekgewicht van 1.500 kg.

Wanneer de Bigster mild hybrid-G 140 op LPG rijdt, produceert hij gemiddeld 10% minder CO2 dan een gelijkwaardige auto met een niet-hybride benzinemotor. Vanwege de bi-fuel-technologie voorziet Dacia de auto van twee brandstoftanks, een voor 50 liter benzine, een voor 50 liter LPG. Daarmee is in theorie een actieradius tot 1.450 kilometer mogelijk. De LPG-tank is onder de bagagevloer geplaatst en beperkt de laadruimte dus niet. Met een knop op het dashboard kan gewisseld worden tussen benzine en LPG.

De Bigster mild hybrid-G 140 is verkrijgbaar vanaf het uitrustingsniveau Expression. Deze uitvoering van de Bigster is € 1.500,- voordeliger dan de Bigster mild hybrid 140 in dezelfde uitvoering. Door de lagere CO2-uitstoot van LPG heeft deze versie ook fiscale voordelen.