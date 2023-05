Citroen Mehari bestaat 55 jaar

De naam Mehari is afkomstig van een dromedaris-soort die in Noord-Afrika en in de Sahara voorkomt. Deze dieren staan erom bekend dat ze in ruw terrein uitstekend uit de voeten kunnen, dat ze een groot doorzettingsvermogen hebben en een geringe behoefte aan eten en drinken. De Noord-Afrikaanse mehari's kunnen goederen en mensen over grote afstanden door ruw terrein vervoeren en daarom past hun naam bij deze veelzijdige Citroën.

De carrosserie van de Mehari is opgebouwd uit slechts elf eenvoudig te repareren panelen. De auto is zowel vanbuiten als vanbinnen eenvoudig te reinigen met de tuinslang. De auto is gemakkelijk te onderhouden en ook goedkoop te repareren. Daarbij maakte Citroën gebruik van voor die tijd moderne materialen.

De Citroën Mehari is zeer veelzijdig en aan te passen aan vrijwel elk gebruik. Een deel van de vloer achterin is op te klappen en vormt dan een rugleuning voor twee extra zitplaatsen achterin. Zo is er plek voor vier personen. De auto is kortom voor allerlei doelen te gebruiken.

Drie versies

Hoewel de Mehari bijna twintig jaar in productie was, zijn er slechts drie speciale versies verschenen, waarvan twee ook in kleine aantallen zijn geproduceerd. In 1979 introduceerde Citroën de Mehari 4x4, die voorzien is van vierwielaandrijving in een oplage van slechts 1.213 exemplaren. In 1983 bracht Citroën twee speciale uitvoeringen op de markt. De eerste was de Méhari Plage, in een felgele kleur en met een vakantieachtige uitstraling. Deze versie is alleen in Spanje en Portugal verkocht. De andere speciale uitvoering was de Mehari Azur, die alleen voor de Franse, Italiaanse en Portugese markten verscheen in een oplage van 700 exemplaren.

Levensloop

De Mehari trok sterk de aandacht van overheidsdiensten, zoals politie en douane, maar ook van beheerders van luchthavens, paardenrenbanen en circuits. En winkeliers, ambachtslieden en particulieren werden aangetrokken door de Citroën Mehari.

In het Franse leger had de Mehari een grote, langdurige carrière. Het leger nam van 1972 tot 1987 maar liefst 11.457 Mehari's af. De Mehari 4x4 heeft zelfs medische ondersteuning geboden. In de Rally Paris Dakar van 1980 gebruikten medische teams tien exemplaren van de Mehari 4x4 voor medische hulp langs de route. Ten slotte had de Mehari ook nog een filmcarrière, vooral dankzij de beroemde Le gendarme de Saint Tropez-films van en met Louis de Funès.