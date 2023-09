Citroen 2CV bestaat 75 jaar

De 2CV kende een uitzonderlijke carrière. Er zijn in totaal 5.114.969 exemplaren van de 2CV geproduceerd, waarvan 1.246.335 bestelwagens. Het allerlaatste exemplaar rolde op 27 juli 1990 uit de fabriek in het Portugese Mangualde, exact om 16.00 uur, 42 jaar na zijn introductie.

Hoe het begon

De Citroën 2CV kwam voort uit een TPV-project uit 1936, waarbij 'TPV' stond voor Toute Petite Voiture, ofwel 'zeer kleine auto'. Het idee was om een zuinige en veelzijdige auto te ontwikkelen die ook voor mensen met een laag inkomen bereikbaar was.

In 1937 zag het eerste rijklare prototype het levenslicht. Hij had een gewicht van slechts 370 kg en één koplamp (wat destijds was toegestaan). De auto was geschikt om vier personen én 50 kg bagage te vervoeren met een topsnelheid van 50 km/u. En dat allemaal met uitzonderlijk comfort voor die tijd.

Citroën bereidde zich voor op de Parijse autoshow van 1939, waar 250 pre-productiemodellen van de 2CV zouden worden onthuld. Echter brak de Tweede Wereldoorlog uit, waarna alle gebouwde exemplaren werden vernietigd; op vier na die in het diepste geheim werden bewaard in het Citroën Testcentrum in La Ferté-Vidame.

Van auto tot icoon

Na de oorlog, in juli 1949, ging de Citroën 2CV alsnog in productie. De kleine auto had een 375 cc luchtgekoelde tweecilinder boxermotor met een vermogen van 9 pk en haalde een topsnelheid van 50 km/u. De 2CV zette de auto-industrie op zijn kop. Met zijn unieke carrosserievorm en grote aantrekkingskracht won hij al snel de harten van het grote publiek.

Het succes was ook toe te schrijven aan de ongekende eenvoud en veelzijdigheid, met uitneembare achterbank, lage gewicht, wendbaarheid en comfort. En niet te vergeten: hij was uitzonderlijk zuinig. De 2CV groeide uit tot een van de populairste auto's uit zijn tijd, zelf zodanig dat er niet tegen de vraag op te produceren was. Rond 1950 was de levertijd opgelopen tot zo'n zes jaar.

Zijn vooruitstrevende geest met ingenieuze technologieën voor die tijd zorgde ervoor dat de 2CV vele jaren het straatbeeld bepaalde. De 2CV is tijdloos en trekt verzamelaars van over de hele wereld aan. De vele bijnamen en het feit dat hij nog regelmatig wordt gezien op onze wegen, geeft weer hoe populair de 2CV was én nog steeds is.

Versies en avonturen

In totaal zijn er van de Citroën 2CV tien speciale edities op de markt gebracht, waaronder de 2CV Spot met zijn kenmerkende wit-oranje gestreepte nylon zonnedak, de luxe 2CV Charleston en de 2CV Cocorico met de kleuren van de Franse vlag op de zijkant.

Ook werd de 2CV door de jaren heen steeds verder ontwikkeld. Zo werd de bestelwagenvariant, ook wel bekend als de 2CV AU, in 1951 toegevoegd aan het gamma. En in 1954 werd de 2CV uitgerust met een 12 pk sterke motor en de beroemde centrifugaalkoppeling, bekend als de 2CV AZ.

Bovendien kwam de 2CV heel veel verder dan de boerenlandweggetjes op het Franse platteland. Wat te denken van de 16.500 km lange Paris-Kabul-Paris Rally in 1970, de 13.500 km lange Paris-Persépolis Rally in 1971 of de 8.000 km lange Africa Rally van Abidjan naar Tunis in 1973?