BYD introduceert Sealion

De SEALION 7 is onder leiding van Wolfgang Egger ontworpen in BYD's designstudio in Shenzhen. Net als de BYD DOLPHIN en SEAL, valt hij op door het Ocean-design met opvallende kenmerken als het front in X-vorm en de elegante, aflopende daklijn, die uitmondt in een subtiele ducktail-spoiler. Daarbij zijn er details zoals koplampen die lijken te zweven en doorlopende achterlichtunits met de nieuwste versie van de 'waterdruppel'-verlichting. De SEALION 7 is vrijwel even lang als de BYD SEAL, maar 16 cm hoger.

Blade Battery met Cell-to-Body-integratie

De SEALION 7 maakt gebruik van het speciaal voor elektrische aandrijving ontworpen e-Platform 3.0. Alle expertise die BYD heeft opgedaan, komt samen in de in eigen beheer ontwikkelde Blade Battery. In de Blade Battery passen meer cellen dan in een conventionele batterij. De compacte vormgeving leidt ook tot veel ruimte voor passagiers en bagage.

De Blade Battery is vrij van kobalt. Hij maakt gebruik van lithium-ijzerfosfaat (LFP) als kathodemateriaal. Vergeleken met conventionele lithium-ion-batterijen biedt dit voordelen op het gebied van veiligheid en prestaties. Zo is de Blade Battery beter bestand tegen extreme temperaturen en temperatuurswisselingen en hij kan meer op- en ontlaadsessies doorlopen zonder verlies van capaciteit. Ook doorstaat hij de meest extreme beproeving: de nail penetration test, die de gevolgen van een ernstig ongeval simuleert.

Net als in de BYD SEAL is de Blade Battery van de SEALION 7 een integraal onderdeel van de structuur van de auto. Het accupakket is gevat in een aluminium honingraatstructuur; de bovenkant fungeert als vloer van het passagierscompartiment.

De BYD SEALION 7 heeft een elektrische aandrijflijn waarbij de belangrijkste aansturingscomponenten compact in één unit zijn geïntegreerd. Ook de standaard warmtepomp draagt bij aan de efficiency. Vooral bij lage temperaturen benut de warmtepomp warmte van de aandrijflijn om de actieradius te optimaliseren. De BYD SEALION 7 is leverbaar in diverse uitvoeringen. De krachtigste versie heeft twee elektromotoren en vierwielaandrijving. Hij accelereert in 4,5 seconden van 0-100 km/h en haalt een topsnelheid van 215 km/h. Snelladen gaat met maximaal 230 kW.

Dynamiek

De vierwielaangedreven versies van de SEALION 7 maken bovendien gebruik van iTAC (Intelligent Torque Adapation Control). Dit systeem kan de aandrijfkracht afhankelijk van de omstandigheden per wiel doseren. Zo wordt bijvoorbeeld het doorslippen voorkomen.

Met een lengte van 4,83 m, een wielbasis van 2,93 m (1 cm langer dan die van de BYD SEAL) en de compacte opzet van het e-Platform 3.0 inclusief het Cell-to-Body-concept biedt de SEALION 7 ruimte voor vijf.

De SEALION 7 laat zich zien op de 90e editie van de Paris Motor Show, die plaatsvindt van 14-20 oktober. De levering van de SEALION 7 start begin 2025. Binnenkort maakt BYD de exacte specificaties en de prijzen bekend.