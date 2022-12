BYD HAN nu in Nederland

De BYD HAN is vormgegeven door Design Director Wolfgang Egger en past de designtaal Dragon Face van BYD toe, een richting die is geïnspireerd op Chinese cultuur en waarin oosterse en westerse design esthetiek wordt gecombineerd. De styling is vernoemd naar de Chinese Han-dynastie en heeft in 2021 de designprijs 'iF Design Award' gewonnen.

Met een lage motorkap en verhoogde spatborden is de vorm van de HAN geoptimaliseerd voor aerodynamische efficiëntie. De slanke, taps toelopende carrosseriecontouren van de HAN, de vlakke portiergrepen en het dynamische silhouet zorgen voor een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,233 cd, wat onder meer bijdraagt aan de WLTP actieradius van 521 km.

Geprononceerde kristallen LED-streamers, privacyglas achter, LED-verlichting over de hele breedte en 19-inch lichtmetalen wielen benadrukken de aspiraties van de HAN. Met zijn 4.995 mm lengte en 1.910 mm breedte heeft de HAN een enigszins agressieve houding, mede door de laaggeplaatste batterij, wat bovendien een ruim interieur oplevert.

In het interieur van de BYD HAN is aandacht besteed aan details voor een premium gevoel. De luxe stoelen zijn gemaakt van geperforeerd nappaleer, compleet met elektrische verstelling en geheugenfuncties. 'Diamantgestikt' leder siert de portieren en contrasterend zwart leder op het dashboard en de deurpanelen. Zowel de voor- als de achterbank zijn verwarmd en geventileerd voor comfort, terwijl de achterpassagiers kunnen genieten van een luxe gevoel met de elektrische relaxfunctie. Achterpassagiers worden ook getrakteerd op hun eigen 7-inch 'mediapad' in de middenarmsteun, waarmee de temperatuur en de luchtstroom kunnen worden geregeld, het panoramisch schuifdak kan worden bediend en er kan worden gekozen uit 31 combinaties van sfeerverlichting.

Het tactiele thema wordt voortgezet door het gebruik van verschillende materialen, waaronder echt hout en aluminium in het streven naar een natuurlijk evenwicht. Het panoramadak laat natuurlijk daglicht binnen waardoor het ruimtelijke gevoel in de cabine wordt versterkt, terwijl het ook bescherming biedt tegen ultraviolet licht en het geluidsniveau vermindert. Reizen wordt aangenamer door het DynAudio Surround Sound System, dat in Denemarken is ontwikkeld en afgestemd en via 12 luidsprekers wordt weergegeven.

Blade Battery technology

De kobaltvrije BYD Blade Battery is een kernonderdeel van de volledig elektrische HAN. Dankzij de constructie is de Blade Battery bestand tegen de de spijkerpenetratietest (Nail Penetration Test). De 85,4 kWh batterij maakt gebruik van lithium-ijzer-fosfaat (LFP) als kathodemateriaal, dat een hoger veiligheidsniveau belooft dan conventionele lithium-ion-batterijen. BYD biedt de wettelijk verplichte 8 jaar garantie op de tractiebatterij of 160.000 km, SOH 70%. Dankzij de 120 kW DC-laadsnelheid kan de batterij van 30% tot 80% opladen in circa 30 minuten.

De dubbele elektromotoren verzorgen de vierwielaandrijving (AWD) die zorgt voor een betere besturing en superieure tractie onder alle weersomstandigheden. Samen leveren ze 380 kW/517 pk voor een sprinttijd van 0-100 km/u in 3,9 seconden. De HAN gebruikt het nieuwste geïntegreerde remsysteem van Bosch met Brembo-remklauwen.

Het DiSus-C Intelligent Suspension-systeem (2 modi) maakt gebruik van voertuigsensoren en variabele dempers om zich aan te passen aan het wegdek voor een comfortabeler rijgedrag.

BYD Connected Drive App

Het multimediasysteem heeft een 15,6-inch HD-scherm. Daarnaast is er een scala aan technologie en app-functies, waaronder de BYD Connected Drive App, waarmee bestuurders op afstand toegang hebben tot voertuiginformatie en ook belangrijke functies kunnen activeren, zoals het voorverwarmen van het interieur.

Met technologie als primaire focus heeft de HAN van BYD 4G-connectiviteit en beschikt de sedan over het DiPilot rijassistentiesysteem. De BYD Intelligent Driving Assistance biedt elektronische hulpmiddelen voor veiliger reizen, waaronder dodehoekdetectie, Front Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Rear Collision Warning, Rear Cross Traffic Alerts en Lane Change Assistance.

Er is ook een Head Up Display-systeem aan boord dat na activering informatie geeft zoals snelheid en waarschuwing voor het verlaten van de rijstrook, Bluetooth-telefoon, Lane Departure Warning en Adaptive Cruise Control. De HAN beschikt ook over een 360-graden HD Surround View Camera die de best mogelijke informatie geeft bij het manoeuvreren in krappe ruimtes of bij het parkeren. De adaptieve cruise control helpt een veilige afstand tot de voorligger te bewaren en helpt bovendien de vermoeidheid van de bestuurder te voorkomen.