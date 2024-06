Bugatti verhuist naar Rotterdam

Sinds 2012 is Pon Luxury & Performance Cars de officiële partner en exclusieve distributeur van Bugatti in Nederland. Het Koopmanshuis op de Pon Campus in Leusden was sindsdien de locatie waar klanten en liefhebbers het merk in ons land konden beleven. Aan dat tijdperk komt nu een einde, met de verhuizing van Bugatti naar de Maasstad.

Bij Carport Rotterdam is Bugatti gevestigd op de derde verdieping van het onderkomen van Pon Luxury & Performance Cars. Daar wordt het merk binnenkort vergezeld door het nieuwe, elektrische performance-merk Rimac. Bugatti en Rimac delen er ook een gezamenlijke lounge voor bezoekers.

De nieuwe showroom van Bugatti Rotterdam is geheel ontworpen op basis van de nieuwe corporate identity van het merk uit Molsheim. Op de derde verdieping biedt de vestiging plaats aan twee Bugatti-modellen en momenteel zijn er de Chiron en Veyron te bewonderen. Aanvullend beschikt de showroom over een speciale configuratieruimte waar klanten hun nieuwe Bugatti tot in het allerkleinste detail op maat kunnen samenstellen.

Op de begane grond van Carport Rotterdam is aanvullend exclusief voor Bugatti een workshop ingericht waar klanten vanaf nu terecht kunnen voor het onderhoud van hun Bugatti.

Bugatti Rotterdam is per direct geopend voor klanten en liefhebbers. Het nieuwe adres:

Bugatti Rotterdam Giessenweg 91 3044 AK Rotterdam Tel: + 31881801909