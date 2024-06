BMW introduceert 4e generatie X3

Ruim geproportioneerde oppervlakken worden gecombineerd met slechts enkele, scherp gedefinieerde lijnen om een duidelijk vormgegeven buitenkant te creëren die tot de essentie is teruggebracht. De nieuwe BMW X3 is met 4.755 millimeter 47 millimeter langer dan zijn voorganger, terwijl de breedte met 29 millimeter is toegenomen tot 1.920 millimeter. Samen met het verlagen van de voertuighoogte van 16 millimeter tot 1.660 millimeter en een toegenomen spoorbreedte zorgt dit voor een sportieve uitstraling.

De optionele BMW Iconic Glow contourverlichting van de nierengrille vormt een ononderbroken lijn rond elk element van de grille. De dagrijlichten, stadslichten en richtingaanwijzers in de LED-koplampen stralen uit L-vormige lichtbronnen. Adaptieve LED-koplampen met niet-verblindend matrixgrootlicht, functies voor stadsverlichting en bochtenverlichting, plus blauwe designdetails zijn optioneel verkrijgbaar, evenals donkere M Shadowline koplampen.

Dorpels en een daklijn die tot diep in de achterkant reikt, zijn de onderscheidende kenmerken van het sportieve silhouet van het nieuwe model. De opvallend uitlopende wielkasten wekken de indruk van een aanzienlijke bredere achterkant. De verzonken achterruit wordt omhuld door een lange dakspoiler. Alle modelvarianten, behalve de X3 M50 xDrive, zijn voorzien van uitlaateindpijpen die buiten het zicht in het achterzijde zijn geïntegreerd. De frisse interpretatie van de karakteristieke T-vorm en een gesatineerde horizontale balk met geïntegreerde richtingaanwijzers geven de achterlichten een moderne uitstraling. Voor de lakkleuren van de nieuwe BMW X3 is er keuze uit één non-metallic en acht metallic lakkleuren inclusief de gloednieuwe Dune Grey metallic. Modellen geproduceerd in de BMW Group Fabriek Spartanburg zullen bovendien verkrijgbaar zijn met BMW Individual exterieurlakkleuren.

De nieuwe X3 is standaard uitgerust met 18 inch lichtmetalen wielen (X3 30e xDrive: met 19 inch wielen), en een selectie van 20 inch en 21 inch wielen zijn ook in de fabriek verkrijgbaar. Het optionele M Sportpakket zorgt voor een uitzonderlijk dynamische uitstraling met functies zoals 19 inch lichtmetalen M-wielen en op maat gemaakte designelementen voor een optimale luchtstroom en aerodynamische balans. Het M Sportpakket Pro bouwt voort op deze inhoud door onder andere de Iconic Glow contourverlichting en het M Sportremsysteem met rode remklauwen toe te voegen.

Interieur

Het BMW Curved Display, de BMW Interaction Bar, de stuurwielen met een vlakke onderzijde en de nieuwe transmissieschakelaar zijn de bepalende elementen van de moderne kijk op het kenmerkende BMW ontwerp van de cockpit. Andere modelspecifieke hoogtepunten zijn onder meer de Ambiance verlichting in een contrasterende kleur in de middenconsole en portierbekleding. Dit nieuwe designelement bevindt zich aan de voorkant van de bestuurders- en bijrijdersdeuren, waar het een rand vormt rond functieknoppen, ventilatieregelaars, ventilatieopeningen en de robuuste deurhendel die typisch zijn voor BMW X modellen.

De laadruimte kan worden vergroot van 570 tot maximaal 1.700 liter (X3 30e xDrive: 460 - 1.600 liter). Een trekhaak met elektrisch wegklapbare kogel is optioneel met een maximaal toegestane aanhangerbelasting van 2.500 kilogram, afhankelijk van de modelvariant.

De nieuwe X3 is standaard uitgerust met nieuw ontworpen elektrisch verstelbare en verwarmde sportstoelen bekleed met Econeer, met oppervlakken en demping gemaakt van secundair materiaal. De lederen bekleding Veganza en BMW Individual Merino is beide als optie verkrijgbaar. Het optionele luxe instrumentenpaneel van gerecycled polyester met een hoogwaardige gebreide textuur maakt zijn debuut voor een BMW.

Plug-In Hybride

Het aandrijfsysteem van de BMW X3 30e xDrive Plug-In Hybride bestaat uit een 2,0-liter viercilinder benzinemotor in combinatie met een elektromotor die is geïntegreerd in de 8-traps Steptronic transmissie. Deze bundelen hun krachten om een systeemvermogen van maximaal 220 kW / 299 pk te genereren. Dankzij de nieuwste generatie BMW eDrive technologie en adaptieve recuperatie belooft de nieuwe X3 30e xDrive een elektrische actieradius van 86 tot 89 kilometer in de WLTP-cyclus, wat aanzienlijk meer is dan zijn voorganger kon bieden. De gecombineerde laadeenheid maakt standaard AC-opladen met 11 kW mogelijk.

BMW X3 M50 xDrive

De BMW X3 M50 xDrive is voorzien van de krachtigste zescilinder lijnbenzinemotor die tot nu toe in een M Performance-model is ingebouwd. De 3,0-liter M TwinPower Turbo is gekoppeld aan 48V Mild Hybrid technologie. Het systeemvermogen van 293 kW / 398 pk wordt via een Steptronic Sport transmissie met acht versnellingen en de BMW xDrive vierwielaandrijving naar de weg geleid. Het topmodel rijdt vanuit stilstand in 4,6 seconden naar 100 km/u.

M Sportonderstel met Variable Sport Steering, M Sportremsysteem, 20 inch lichtmetalen M wielen en een M Sport differentieel dat in de achteras is geïntegreerd, zijn standaard. Een M Adaptief onderstel met elektronisch geregelde dempers is optioneel. M specifieke designkenmerken, het M nierengrille met horizontale lamellen en BMW Iconic Glow contourverlichting van de nierengrille en de vier uitlaateindpijpen onderstrepen allemaal de status van het BMW M model als de krachtigste versie van de nieuwe X3.

Benzine- en diesel

De Mild Hybrid technologie van 48V biedt ook alle andere varianten van de nieuwe X3 meer efficiëntie en snelle vermogensafgifte. Hiermee kan de 2,0-liter viercilinder benzinemotor in de nieuwe X3 20 xDrive een systeemvermogen van 153 kW / 208 pk genereren. Dit vertaalt zich in een acceleratietijd van 0 tot 100 km/u van 7,8 seconden.

De viercilinder dieselmotor, eveneens met een cilinderinhoud van 2,0 liter, bevindt zich onder de motorkap van de nieuwe X3 20d xDrive en heeft een systeemvermogen van 145 kW / 197 pk. Het dieselmodel voltooit de sprint van 0 tot 100 km/u in 7,7 seconden. In de zomer van 2025 wordt een 6-cilinder-in-lijn dieselmotor aan het assortiment toegevoegd voor de nieuwe X3.

Alle motoren zijn standaard gekoppeld aan een Steptronic transmissie met acht versnellingen, inclusief schakelpaddles op het stuurwiel. Er is ook een Sport Boost-functie voor snelle snelheidsverhogingen in modellen die zijn gespecificeerd met het M Sportpakket en in de nieuwe X3 M50 xDrive. Alle modelvarianten profiteren ook standaard van een volledig variabele verdeling van het aandrijfvermogen via de xDrive vierwielaandrijving

Rijeigenschappen

Een carrosserie met een lager gewicht maar verhoogde stijfheid en de bredere spoorbreedte aan de achterkant spelen hierbij beide een rol, net als de chassiscomponenten en controlesystemen die zijn afgestemd op dit specifieke model. Aanpassingen aan de kinematische en elastokinematische eigenschappen van de vooras met dubbele veerpoten en de achteras met vijf stangen hebben volgens BMW geleid tot een grotere precisie bij het nemen van bochten, terwijl de toename van de zwenkwielafstand van de stuuras met 19 procent gunstig zou zijn voor de stabiliteit in rechte lijnen.

Klanten die op zoek zijn naar meer dynamiek, kunnen kiezen voor het optionele M Sportonderstel inclusief sportbesturing en M Sportremsyteem (beide standaard voor de nieuwe X3 M50 xDrive). Adaptieve vering scherpt de wendbaarheid van de nieuwe BMW X3 aan en verhoogt tegelijkertijd het rijcomfort.

Standaardspecificaties

Naast de extra assistentiesystemen zijn er automatische klimaatregeling met drie zones, een alarmsysteem, Comfort Access, automatische bediening van de achterklep, elektrisch verstelbare stoelen, stoelverwarming voor, Driving Assistant, Parking Assistant, Wireless Charging opbergvak, Personal s-SIM en de BMW Live Cockpit Plus met Curved Display, compleet met het BMW Maps-navigatiesysteem in de Cloud. De nieuwe X3 is ook standaard voorzien van sfeerverlichting met een Welcome- en Goodbye animatie, een opbergvak met draadloze oplaadfunctie voor compatibele smartphones, een Bluetooth-interface, vier USB-C-poorten, een 12V-aansluiting in de middenconsole en nog een in de bagageruimte.

De optionele BMW Live Cockpit Professional voegt niet alleen het Head-Up Display toe, maar ook de Augmented View functie aan het bedieningsdisplay. Daarnaast zijn er nieuwe uitrustingspakketten beschikbaar om de auto aan te passen naar wens. Het Premium Pakket bestaat uit de lendensteun, het Harman Kardon geluidssysteemsysteem, het Travel & Comfort-systeem en adaptieve LED-koplampen. Het Comfortpakket voegt handbediende zonneschermen voor de zijruiten aan toe, actieve stoelventilatie voorin en stoelverwarming achterin. Op de optielijst staan ook een gefixeerd panoramadak met een transparant oppervlak zonder dwarssteunen, stuurwielverwarming, getint glas en een voorverwarmingsfunctie. De nieuwe BMW X3 30e xDrive wordt standaard geleverd met de BMW IconicSounds Electric voor speciale geluidseffecten.

BMW Operating System 9

De nieuwe X3 komt met de nieuwste versie van iDrive met QuickSelect, op basis van BMW Operating System 9, voor eenvoudige bediening. Het nieuwe startscherm toont verticaal geplaatste functiepictogrammen, waarbij met de QuickSelect functie functies direct kunnen worden geactiveerd zonder daarvoor in een submenu te duiken. De nieuwe iDrive is volledig afgestemd op aanrakings- en spraakbediening. Het is gebaseerd op het BMW Operating System 9, dat ook de weg vrijmaakt voor een aanpasbare selectie van aanvullende digitale diensten. Deze kunnen draadloos beschikbaar worden gesteld, zowel via de ConnectedDrive Upgrades als dankzij een steeds groter aantal third party apps die worden aangeboden als onderdeel van het optionele Digital Premium pakket.

Digital Premium maakt het mogelijk om in de auto de specifieke apps te gebruiken die in elk land beschikbaar zijn op basis van een abonnement. Naast muziekstreaming bevat het portfolio ook een keuze aan opties voor videostreaming (DTS AutoStage Video Service, mogelijk gemaakt door TiVo™) op het bedieningsdisplay. De video-app in de nieuwe BMW X3 biedt klanten daarom een groot aantal mediabibliotheken en streamingdiensten. BMW Digital Premium dekt bovendien het noodzakelijke dataverbruik voor de aangeboden digitale diensten. Deze optie breidt ook de functies van het navigatiesysteem uit en de selectie van zowel My Modes als lichteffecten voor de Welcome- en Goodbye animaties. In enkele landen maakt BMW Digital Premium ook het digitaal betalen van parkeergeld mogelijk.

Smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto is standaard beschikbaar.Er is ook de mogelijkheid om de My BMW app te gebruiken om de BMW Digital Key Plus in te stellen met ultrabreedbandradiotechnologie voor compatibele smartphones met iOS of Android of voor een Apple Watch.