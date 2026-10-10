BMW introduceert iX4

Bij de marktintroductie in maart 2027 zijn de BMW iX4 40 xDrive en iX4 50 xDrive beschikbaar. De iX4 40 xDrive is verkrijgbaar vanaf € 72.562,-. De iX4 50 xDrive heeft een vanafprijs van € 78.007,-. De consumentenadviesprijzen houdt rekening met de voorlopige BPM tarieven van 2027.

De iX4 40 xDrive levert 275 kW (374 pk), accelereert in 5,6 seconden van 0 naar 100 km/u en heeft een actieradius tot 638 kilometer. De iX4 50 xDrive levert 345 kW (469 pk), bereikt 100 km/u in 4,9 seconden en biedt een actieradius tot 828 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Kort daarna volgt de iX4 M60 xDrive als sportief topmodel. Deze M Performance-uitvoering levert 450 kW (612 pk) en 875 Nm koppel, accelereert in 3,9 seconden van 0 naar 100 km/u en bereikt een elektronisch begrensde topsnelheid van 240 km/u. De actieradius bedraagt maximaal 777 kilometer.

Het standaard M Sportpakket benadrukt het dynamische karakter met specifieke exterieuraccenten, 20 inch lichtmetalen M-velgen en M Sport-remmen. Aan de voorzijde vormen de nierengrille van BMW, de koplampen en de sensoren één grafisch geheel. Slanke horizontale achterlichten, krachtige oppervlakken en een geïntegreerde achterspoiler accentueren de breedte van de auto.

De iX4 M60 xDrive scherpt deze uitstraling aan met onder meer M Yellow Lights, het BMW Iconic Glow exterieurpakket, 21 inch lichtmetalen velgen, een M-achterspoiler, M-buitenspiegels en een specifieke diffuser. Vanaf de introductie is een breed kleurenpalet beschikbaar, waaronder Eucalyptus Green, Fire Red en Polarized Grey. Later volgen aanvullende matte Frozen-kleuren en lakken van BMW Individual.

BMW Panoramic iDrive

BMW Panoramic iDrive met BMW Operating System X vormt het hart van de bediening. Panoramic Vision projecteert rijrelevante informatie over de volledige breedte van de onderzijde van de voorruit. Het optionele 3D Head-Up Display vult dit aan met navigatie- en rijassistentie-informatie direct in het gezichtsveld van de bestuurder.

Een centraal 17,9-inch touchscreen en een nieuw multifunctioneel sportstuurwiel met verlichte 'shy-tech'-bedieningselementen maken het bedieningsconcept compleet. Het uitgangspunt blijft 'hands on the wheel, eyes on the road'. My Modes biedt uitgebreide mogelijkheden om de rijbeleving, verlichting, displays en geluidswereld aan persoonlijke voorkeuren aan te passen

BMW Operating System X en digitale diensten

BMW Operating System X is voorbereid op toekomstige updates en nieuwe digitale functies. Via een persoonlijke BMW ID worden voorkeuren voor displays, widgets en voertuigfuncties opgeslagen. De Intelligent Personal Assistant maakt gebruik van generatieve AI-technologie van Amazon Alexa+ en ondersteunt natuurlijke gesproken interactie.

BMW Digital Premium biedt toegang tot apps, videostreaming en gaming, en voegt connectiviteits-, navigatie- en veiligheidsfuncties toe. BMW Maps combineert realtime verkeersinformatie, 3D-weergaven en intelligente routeplanning. Voor elektrische ritten berekent het systeem automatisch laadgeoptimaliseerde routes. Over-the-air software-updates houden de digitale omgeving gedurende de levensduur van de auto actueel.

Zesde generatie BMW eDrive

De iX4 maakt gebruik van de zesde generatie BMW eDrive-technologie (Gen6). Een nieuwe hoogvoltaccu met cilindrische accucellen, 800V-technologie, efficiëntere elektromotoren en intelligent energiemanagement zorgen voor een grotere actieradius, hogere laadvermogens en een lager energieverbruik. Ten opzichte van de vorige generatie nemen de actieradius en laadsnelheid volgens BMW met circa 30 procent toe. Alle uitvoeringen combineren twee elektromotoren met vierwielaandrijving.

De iX4 40 xDrive beschikt over een netto accucapaciteit van 82,6 kWh en kan met maximaal 300 kW worden geladen, goed voor maximaal 301 kilometer extra actieradius in tien minuten. De iX4 50 xDrive en iX4 M60 xDrive hebben een netto accucapaciteit van 108,7 kWh en ondersteunen een DC-laadvermogen tot 400 kW. De iX4 50 xDrive kan daarmee in tien minuten maximaal 387 kilometer extra rijbereik laden.

De cilindrische lithium-ion accucellen worden volgens het 'cell-to-pack'-principe rechtstreeks in het accupakket geïntegreerd. In de 'pack-to-open-body'-constructie maakt de batterij deel uit van de carrosseriestructuur. Dit bespaart gewicht, verhoogt de torsiestijfheid en draagt bij aan de dynamische rijeigenschappen. De door BMW ontwikkelde Energy Master beheert de elektrische processen van de hoogvoltaccu en voorziet de aandrijflijn en het voertuignetwerk efficiënt en gecontroleerd van energie.

Voor de aandrijving combineert BMW een elektrisch bekrachtigde synchroonmotor (EESM) op de achteras met een compacte asynchrone motor (ASM) op de vooras. Deze combinatie maakt een efficiënte en intelligent geregelde vierwielaandrijving mogelijk en vermindert energieverliezen volgens BMW met ongeveer 40 procent ten opzichte van de vorige generatie.

Nieuwe elektronische architectuur

De BMW iX4 is ontwikkeld als software-defined vehicle. Vier computers sturen afzonderlijk de rijdynamiek, geautomatiseerd rijden en parkeren, infotainment en comfort- en basisfuncties aan. Samen bieden zij ongeveer twintig keer meer rekenkracht dan de elektronica in modellen van BMW uit de vorige generatie.

De nieuwe vierzone-architectuur vereenvoudigt de bekabeling, bespaart gewicht en ondersteunt een efficiënter energiebeheer. Elektronische zekeringen vervangen conventionele zekeringen. Dankzij draadloze software-updates kunnen gedurende de levensduur van de auto nieuwe functies en verbeteringen worden toegevoegd.