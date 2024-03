BMW toont i5 Flow NOSTOKANA

De BMW i5 Flow NOSTOKANA viert zijn wereldpremière tijdens de opening van de beurs op 29 februari. Dit hedendaagse eerbetoon doet denken aan de BMW Art Car die in 1991 is ontworpen door Mahlangu. "De BMW i5 Flow NOSTOKANA eert de geschiedenis van het merk BMW en vervolgt het verhaal van onze wereldwijde culturele betrokkenheid op een unieke manier. Het combineert kunst en design door middel van vooruitstrevende technologie. Hier wordt technologie zelf kunst", zegt Adrian van Hooydonk, Hoofd van BMW Group Design.

In 1991 ontwierp Mahlangu de 12e BMW Art Car, gebaseerd op een BMW 525i, waarmee zij de eerste vrouw en eerste Afrikaanse kunstenaar werd die dat deed. "Haar kunst inspireerde me jaren geleden, toen het concept van kleurverandering op een auto nog maar een idee in mijn hoofd was", zegt Stella Clarke, Research Engineer Open Innovations bij BMW Group. "Het is absoluut surrealistisch om dit idee te kunnen realiseren en met Esther Mahlangu te kunnen samenwerken". De kenmerkende kleuren en geometrische patronen van de 88-jarige artiest zijn perfect om de innovatieve Flow-technologie tot leven te brengen op de BMW i5.

Kunst en technologie

In de BMW i5 Flow NOSTOKANA, die vernoemd is naar de eerste zoon van Mahlangu, is folie aangebracht die elektronisch kunnen worden geanimeerd, met twee strips over het dak, de motorkap en de achterkant, evenals over de zijkanten van het voertuig. Net als bij een e-book reader zitten er meerdere miljoenen microcapsules in elke E Ink-folie. De structuur en rangschikking van de kleurdeeltjes die ze bevatten kunnen worden gewijzigd door een elektrische spanning aan te leggen. Hierdoor kunnen de typische kleuren en patronen van Mahlangu's kunst worden gegenereerd in voortdurend veranderende composities.

De animaties worden ook begeleid door een even bijzonder geluid, speciaal gecomponeerd door Renzo Vitale, Creative Director Sound van BMW Group, voor de BMW i5 Flow NOSTOKANA. Om het typerende geluid van het merk BMW te combineren met die van de Zuid-Afrikaanse Ndebele-cultuur, gebruikte Vitale sequenties van Mahlangu's stem, evenals het geluid van de verenborstels die ze gebruikte om te schilderen. Deze werden gecombineerd met geluiden van de kleurpotloden die in de BMW-designstudio werden gebruikt en het akoestische signaal dat als feedback werd gehoord bij het bedienen van het aanraakscherm van de BMW i5. Dit creëerde een geluidsmix die zachtjes begint bij het begin van elke kleurverandering en in intensiteit toeneemt naarmate de animatie vordert.

Om elk detail van de complexe versiering na te bootsen, is de BMW i5 Flow NOSTOKANA uitgerust met 1.349 foliedelen, die elk afzonderlijk kunnen worden bediend. Het lasersnijproces dat werd gebruikt om de folie te trimmen en het elektronische besturingsontwerp zijn ontwikkeld in samenwerking met E Ink. De aanpassing van de technologie voor gebogen oppervlakken, evenals de geprogrammeerde animaties, zijn allemaal interne ontwikkelingen van BMW Group.

Over het algemeen ontwikkelt de technologie voor kleurverandering zich snel. De in 2022 gepresenteerde BMW iX Flow met E Ink had de mogelijkheid om met een druk op de knop over te schakelen van wit naar zwart. Dit werd slechts een jaar later gevolgd door de eerste veelkleurige implementatie. De 240 foliedelen die op de BMW i Vision Dee zijn aangebracht, konden tot 32 kleuren weergeven. Deze laatste ontwikkelingsfase maakt nu nog meer kleuren en patronen mogelijk. Tegelijkertijd zijn de delen van de folie robuuster, wat de mogelijke toekomstige serieproductie zou kunnen vergemakkelijken. Voorlopig blijft de BMW i5 Flow NOSTOKANA uniek.

Eerbetoon

Als wereldwijd gerespecteerde kunstenaar staat Esther Mahlangu bekend om haar Ndebele-schilderijen, waarvan de versiering oorspronkelijk symbool stond voor grote gebeurtenissen of feestelijke gelegenheden. Mahlangu scheidde de ontwerpen van hun oorspronkelijke betekenis en bracht ze voor het eerst over op canvas, tapijten en alledaagse voorwerpen, en bewaarde ze zo voor de toekomst. De BMW i5 Flow NOSTOKANA herinterpreteert deze artistieke taal nu.

Met de presentatie van deze designauto op Frieze Los Angeles zet BMW haar langdurige samenwerking met de gerenommeerde kunstbeurs voort. Tegelijkertijd zal de BMW Art Car die de basis vormde voor dit eerbetoon ook voor het eerst in meer dan 30 jaar te zien zijn in Zuid-Afrika als onderdeel van de tentoonstelling georganiseerd door de Iziko Museums of South Africa en BMW Group in Kaapstad. De tentoonstelling, die loopt tot 11 augustus 2024, eert het levenswerk van een van de meest invloedrijke kunstenaars en culturele ambassadeurs van Zuid-Afrika.

In Los Angeles presenteert BMW opnieuw Frieze Music in samenwerking met Frieze. Sinds 2019 heeft het gezamenlijke initiatief van de twee partners een grote groep muzikanten samengebracht op het snijvlak van muziek en kunst. De terugkeer van het evenement naar Los Angeles wordt op 29 februari gevierd met een live optreden van Sudan Archives in het Hammer Museum.