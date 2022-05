BMW introduceert M4 CSL

De lettercombinatie CSL (die staat voor "Competition, Sport, Lightweight") verwijst naar het belang van een geoptimaliseerd gewicht om succesvol te zijn in de autosport. De BMW 3.0 CSL, die door BMW Motorsport GmbH volgens hetzelfde principe werd ontwikkeld, won al in zijn debuutjaar 1973 het Europese Toerwagen Kampioenschap. De nieuwe M4 CSL treedt niet alleen in de 'bandensporen' van deze 3.0 CSL, maar ook in die van de speciale edities van eerdere M3 / M4 modellen, met belangrijke vertegenwoordigers zoals de M3 CSL uit 2003 en de in 2016 geïntroduceerde M4 GTS.

Voor BMW M GmbH vormt de onthulling van de BMW M4 CSL, tijdens het Concorso d'Eleganza Villa d'Este (20 - 22 mei 2022), een van de hoogtepunten in de festiviteiten rond het 50-jarig jubileum. De M4 CSL zal vanaf juli in een gelimiteerde serie van 1.000 exemplaren worden gebouwd in de BMW Group productiefaciliteit Dingolfing.

Het talent om te innoveren en de uitgebreide raceauto-expertise stelden BMW M GmbH in staat om het gewicht van de M4 CSL (gemiddeld brandstofverbruik 9,8 - 10,1 l/100 km, gemiddelde CO2 emissie 222 - 227 g/km volgens WLTP) terug te brengen tot 1.625 kg (volgens DIN). De daaruit resulterende, uitmuntende vermogen/gewichtsverhouding van 2,95 kg per pk vormt het uitgangspunt voor een sublieme dynamische rijbeleving.

De montage van M Carbon volledige kuipstoelen reduceert het gewicht met circa 24 kg ten opzichte van de sportstoelen die standaard in de M4 Competition Coupé (gemiddeld brandstofverbruik 9,8 l/100 km, gemiddelde CO2 emissie 223 - 224 g/km volgens WLTP) worden gemonteerd. Het weglaten van de achterbank en veiligheidsgordels achterin bespaart 21 kg. Voor eveneens 21 kg besparing zorgt het gemodificeerde onderstel, met onder meer extra-lichtgewicht M Carbon-keramische remmen, alsmede speciale lichtmetalen M wielen, veren en verstevigingen. Gebruik van minder en lichter geluidsisolatiemateriaal levert 15 kg minder gewicht op, toepassing van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP) 11 kg. Zo zijn behalve het dak ook de motorkap, achterklep en middenconsole van de M4 CSL vervaardigd uit het hightech lichtgewicht CFRP. De in titanium uitgevoerde einddemper schraapt nog eens ruim 4 kg van het gewicht van het uitlaatsysteem af. En detailaanpassingen bij de BMW nierengrille, de achterlichten, de vloermatten en de automatische airconditioning maken de M4 CSL nog eens 4 kg lichter.

De carrosserie van de M4 CSL is optioneel leverbaar in de exclusieve kleur Frozen Brooklyn Grey metallic. Deze carrosseriekleur gaat samen met de oppervlakken in zichtbaar carbon en de rode accenten. Als alternatief is te kiezen uit de carrosseriekleuren Alpinweiß uni of Saphirschwarz metallic.

De koolstofvezelstructuur van de diverse carrosseriedelen is op een aantal plekken zichtbaar, zoals de twee inkepingen in de motorkap. De oppervlakken van deze inkepingen, die niet in carrosseriekleur zijn uitgevoerd, worden benadrukt door de rode omranding. Rode accentlijnen vestigen de aandacht op de twee vinnen in het CFRP dak, de contouren van de dorpelverbreders, de zwarte typeaanduidingen en de modelspecifieke CFRP splitters en Air Curtain inzetten in de voorbumper van de nM4 CSL.

De als optie leverbare Laserlight koplampen vormen een in het oog springend accent aan de voorzijde. Zowel bij het ontgrendelen van de auto, als onderdeel van de Welcome Light verlichtingsfunctie, als bij ingeschakeld dim- of grootlicht stralen deze koplampen een geelwit licht uit. Daarmee doen ze denken aan de verlichting van de GT raceauto's.

De LED achterlichten zijn standaard voorzien van een technologie die zijn debuut maakt in een serieproductiemodel: in de glazen afdekkingen zijn zeer fijne lichtdraden geweven, die met lasertechnologie worden verlicht. Daardoor heeft het oppervlak van de achterlichten een stralende structuur en een zeer onderscheidende lichtsignatuur, die op grote afstand herkenbaar is.

De specifiek voor de M4 CSL ontwikkelde krachtbron is gebaseerd op de hoogtoerige zescilinder-in-lijn met M TwinPower Turbo technologie uit de M4 GT3 raceversie. Zijn vermogensreserves maken een flinke toename van het vermogen mogelijk zonder concessies aan draaieigenschappen en levensduur. De belangrijkste bijdrage aan deze vermogenstoename leveren de verhoogde maximum laaddruk van de twee MonoScroll turbocompressoren (van 1,7 naar 2,1 bar) en de finetuning van het motormanagement. De motor van de M4 CSL levert een maximum koppel van 650 Nm tussen 2.750 en 5.950 toeren per minuut. Het maximum vermogen van 405 kW (550 pk) staat paraat bij 6.250 toeren per minuut.

Het uit de autosport stammende ontwerp van de 3,0-liter zescilinder is gericht op hoge toerentallen en een maximale vermogensontwikkeling. De closed deck constructie van het carter maakt hem uiterst sterk, terwijl de gesmede lichtgewicht krukas hem geschikt maakt voor een extreem hoog koppel. Een ander M specifiek feature is de cilinderkop, die geproduceerd wordt met behulp van 3D printtechnologie.

Zowel de oliesmering als de koeling zijn berekend op de uitdagingen die circuitgebruik met zich brengt. Het dubbele uitlaatsysteem met elektronisch geregelde kleppen en lichtgewicht titanium einddempers zorgt voor een op de autosport geïnspireerde, meeslepend geluid dat speciaal is afgestemd op de M4 CSL.

Het aandrijfkoppel van de motor wordt via een 8-traps M Steptronic Sport transmissie met Drivelogic op de achterwielen overgebracht. Modelspecifieke steunen voor motor en transmissie claimen dat het motorvermogen op snelle en directe wijze wordt omgezet in dynamische rijprestaties.

Net als de motor van de 4 CSL profiteert ook de ondersteltechnologie van vele detailwijzigingen, die zijn afgestemd op het prestatiepotentieel van de krachtbron. Deze modificaties spelen ook een belangrijke rol bij de reductie van het gewicht en het stijver maken van de carrosserie.

In de motorruimte zorgt een geheel nieuw ontwikkelde combinatie van verstevigingselementen voor een extreem hoge carrosseriestijfheid van de M4 CSL. Aan de hand van numerieke modellen is de geometrie van de gegoten aluminium elementen tussen de veerpoten en de voorzijde van de auto zeer precies aangepast aan de krachten die in de meest uiteenlopende rijsituaties worden uitgeoefend.

De individueel afgestemde as-kinematica en de modelspecifieke wielvluchtinstellingen, veren, dempers en stabilisatoren optimaliseren de stuurprecisie, de controle over laterale krachten in bochten, de respons van vering en demping en de wielgeleiding. Ten opzichte van de M4 Competition Coupé is de wielophanging aangepast en het onderstel 8 millimeter verlaagd. Tot de standaarduitrusting van de M4 CSL behoren het Adaptieve M Onderstel met elektronisch geregelde dempers, elektromechanische M Servotronic besturing met variabele overbrenging en M Carbon-keramische remmen.

De standaard M Traction Control functie, die is afgestemd op circuitgebruik, biedt de bestuurder keuze uit diverse interventietrappen voor de tractiecontrole. Op droog wegdek laten trappen 1 tot en met 5 van de M Traction Control gecontroleerde drifts toe. De trappen 6 tot en met 10 zijn gebaseerd op de applicatie die is ontwikkeld voor toerwagencoureurs. Deze houden rekening met de conditie van het wegdek en de bandentemperatuur om de tractie en de stabiliteit te maximaliseren. Eveneens standaard zijn de gesmede lichtmetalen M wielen in een exclusieve kruisspaak styling (19 inch voor en 20 inch achter). Deze zijn geschoeid met speciaal voor de M4 CSL ontwikkelde banden in de maat 275/35 ZR 19 (voor) en 285/30 ZR 20 (achter).

Het M specifieke bedieningssysteem omvat een M Setup toets voor directe toegang tot tal van auto-instellingen en twee M schakelaars op het stuurwiel om individuele configuraties op te slaan en snel op te roepen onder het rijden. Tot de standaarduitrusting behoort ook het M Drive Professional systeem inclusief M Drift Analyser, M Laptimer en M Mode toets voor het activeren van de instellingen ROAD, SPORT en TRACK.