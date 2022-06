BMW introduceert M3 Touring

Heldere oppervlakken en atletische vormen benadrukken het prestatiepotentieel van de M3 Touring, net als de M specifieke designdetails en functionele elementen als de openingen voor de koellucht en de aerodynamica. In het bijzonder opvallend zijn de verticale BMW nierengrille zonder omlijsting, de grote luchtinlaten aan de zijkant, de krachtig gevormde wielkuipen en de prominente dorpelverbreders. Samen met de extra elementen van de voor- en achterbumper vormen de dorpelverbreders een hoogglans zwarte lijn rond de auto. Andere kenmerken zijn de M kieuwen in de voorpanelen en de in de achterbumper geïntegreerde dubbele uitlaateindpijpen links en rechts.

Ongeacht de gekozen carrosseriekleur is het dak van de M3 Touring standaard uitgevoerd in hoogglans zwart. Het eveneens standaard dakdraagsysteem en de modelspecifieke dakspoiler zijn uitgevoerd in dezelfde kleur. Optioneel is het dak uit te voeren in carrosseriekleur. Eveneens optioneel is het M Carbon exterieur pakket.

Hoogtoerige zescilinder-in-lijn.

Deze versie van de zescilinder-in-lijn M TwinPower Turbo benzinemotor is speciaal ontwikkeld voor de Competition modellen van de BMW M3 en M4 en levert een maximaal vermogen van 375 kW (510 pk) en een maximaal koppel van 650 Nm. Het hoogtoerige karakter waar M motoren om bekend staan vormt samen met de lineaire vermogensafgifte van de 3,0 liter zescilinder-in-lijn de basis voor de motor van de nieuwe BMW M4 GT3 raceauto. De koel- en oliesystemen zijn ontworpen voor de sterke krachten die vrijkomen op het circuit.

De motor is gekoppeld aan een 8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic, die is voorzien van drie schakelprogramma's en ook bediend kan worden met de schakelpaddles aan het stuurwiel. Het vermogen van de motor wordt op de weg overgebracht door de M xDrive vierwielaandrijving, die samenwerkt met het Actieve M Differentieel op de achteras.

De verdeling van het vermogen over de wielen wordt aangepast op de situatie. De acceleratie van 0 naar 100 km/h duurt 3,6 seconden en de sprint van 0 naar 200 km/h kost 12,9 seconden. Met het M Driver's Pack wordt de topsnelheid verhoogd van 250 km/h naar 280 km/h.

Naast de reguliere 4WD instelling kan de bestuurder via het Setup menu ook kiezen voor 4WD Sport. Dan legt de M xDrive vierwielaandrijving meer de nadruk op de achterwielen voor een intensere rijbeleving. Het uitschakelen van het DSC (Dynamische Stabiliteits Controle) zorgt voor de 2WD modus, ofwel pure achterwielaandrijving.

Prestaties en comfort

Zowel de dubbele voorwielophanging als de five-link achteras hebben een M specifieke afstelling en combineren lichtgewicht design met een hoge stijfheid. Een Adaptief M Onderstel met elektronisch aangestuurde schokdempers en M Servotronic besturing met variabele verhouding zijn standaard voor de BMW M3 Touring. Het geïntegreerde remsysteem heeft twee instellingen voor het pedaalgevoel. Optioneel zijn M Carbon-keramische remmen als alternatief voor het M Compoundremsysteem. Standaard zijn gesmede lichtmetalen M wielen van 19 inch (voor) en 20 inch (achter), optioneel voorzien van circuit banden.

Bij het DSC systeem is de tractiecontrole geïntegreerd in de aansturingseenheid van de motor. Behalve van M Dynamic Mode is de BMW M3 Touring ook standaard voorzien van M Traction Control. In de 2WD modus van de M xDrive vierwielaandrijving kan de bestuurder het ingrijpen van de tractiecontrole in tien fasen beperken en zo zorgeloos de fysieke grens van de remmen op het circuit opzoeken.

Racegevoel in de cockpit

Standaard vanaf introductie is het Curved Display, een interpretatie van het cockpitdesign die zorgt voor een intense beleving van de rijprestaties. Het volledig digitale scherm bestaat uit een 12,3 inch informatiedisplay en een 14,9 inch Touch Control Display. Beide zijn geplaatst achter één gebogen glazen paneel dat naar de bestuurder is gericht. Het informatiedisplay achter het stuurwiel toont alle voor het rijden relevante informatie met nieuwe graphics in een M kenmerkende stijl. M specifieke widgets met informatie over de instellingen van de BMW en de conditie van de banden zijn te zien op het thuisscherm van het Touch Control Display. Een Head-Up Display met M specifieke weergave is optioneel leverbaar.

Elektrisch instelbare M Sportstoelen met geheugenfunctie, stoelverwarming en Merino lederen bekleding behoren tot de standaarduitrusting van de M3 Touring. De optionele M Carbon kuipstoelen voor bestuurder en voorpassagier beloven een unieke combinatie van autosportgevoel, lichtgewicht design en comfort voor lange afstanden. Het gebruik van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP) in de structurele elementen van het zitvlak en de rugleuning zorgt samen met de uitsneden in de wangen en onder de hoofdsteunen voor een gewichtsbesparing van 9,6 kg ten opzichte van de standaard M Sportstoelen.

Achter in de BMW M3 Touring bevinden zich drie zitplaatsen. De rugleuning van de achterbank is in de verhouding 40:20:40 neerklapbaar. Door de achterbank geheel of in delen neer te klappen is de bagageruimte naar wens uit te breiden van 500 naar maximaal 1.510 liter. Zowel automatische achterklepbediening als een separaat te openen achterruit zijn standaard. Een opbergvak onder de bagageruimte biedt plaats aan de afdekking voor de bagageruimte en het afscheidingsnet. Optioneel zijn antisliprails die automatisch uit de bagageruimtevloer omhoogkomen. Deze rails voorkomen dat bagage begint te schuiven onder dynamische rijomstandigheden.

Standaard zorgen 3-zone automatische airconditioning, de Live Cockpit Plus met Maps navigatiesysteem, ambiance verlichting, het Hi-Fi audiosysteem en het spiegelpakket voor in- en exterieur voor comfort aan boord van de M3 Touring. Ook is er een keuze uit geautomatiseerde rij- en parkeersystemen. Approach Control Warning, weergave van snelheidslimieten en inhaalverboden, Lane Departure Warning, en Park Distance Control zijn alle standaard. Optioneel zijn onder meer de Driving Assistant Professional met Steering and Lane Control Assistant, Active Cruise Control met Stop & Go functie, herkenning van verkeerslichten, Active Navigation en de Parking Assistant met Reversing Assistant (achteruitrijassistent).

Het M specifieke bedieningssysteem omvat de Setup knop, die direct toegang biedt tot de instellingen voor de motor, het onderstel, de besturing, het remsysteem en de M xDrive vierwielaandrijving. Via de M toetsen op het stuurwiel zijn twee algemene voertuiginstellingen op te slaan en op te roepen. Naast M Traction Control behoort ook M Drive Professional tot de standaarduitrusting, inclusief M Drift Analyser en M Laptimer. Met de M Mode knop op de middenconsole is de mate van reactie van de bestuurdersassistentiesystemen en de inhoud van het informatiedisplay en Head-Up Display in te stellen. Ook biedt de M3 Touring keuze uit de instellingen ROAD, SPORT en TRACK.