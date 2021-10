BMW introduceert 2e generatie 2-Serie Active Tourer

6 oktober 2021 | BMW introduceert de tweede generatie van de 2-Serie Active Tourer. De nieuwe generatie ziet er dynamischer uit en heeft een krachtige uitstraling dankzij de heldere BMW designtaal. Het ingrijpend vernieuwde interieur combineert een verscheidenheid aan gebruiksmogelijkheden met moderne geometrie en een BMW Curved Display zoals in de BMW iX. Bovendien is de nieuwe BMW 2-Serie Active Tourer actueel op gebied van aandrijving, bestuurdersassistentie, bediening en connectiviteit.

Bij de introductie in februari 2022 zijn vier voorwiel aangedreven varianten beschikbaar, met vermogens uiteenlopend van 100 kW (136 pk) tot 160 kW (218 pk). Het nieuwe model wordt gebouwd in de BMW fabriek in Leipzig en is gebaseerd op een voertuigarchitectuur die is ontworpen voor zowel verbrandingsmotoren als geëlektrificeerde aandrijving. Binnen enkele maanden na de marktintroductie wordt het aanbod uitgebreid met twee Plug-in Hybride modellen.

Ten opzichte van zijn voorganger heeft de nieuwe 2-Serie Active Tourer vlakker geplaatste A-stijlen, die samen met de langgerekte zijruiten, verzonken portiergrepen en slanke C-stijlen een dynamisch silhouet creëren. De nieuwe raamlijn rond de A-stijl zorgt voor een verbeterd zicht rondom. Met zijn brede schouderlijn en compacte LED achterlichten oogt de achterzijde van de nieuwe 2-Serie Active Tourer krachtiger. De uitlaatpijpen zijn bij alle varianten uit het zicht in de achterbumper geïntegreerd.

Afhankelijk van de uitvoering zijn 16 of 17 inch lichtmetalen wielen standaard. Optioneel zijn lichtmetalen wielen in maten tot 19 inch leverbaar. De nieuwe 2-Serie Active Tourer is ook leverbaar in de uitvoeringen Luxury Line en M Sportpakket. Er zijn twee uni en acht metallic carrosseriekleuren leverbaar.

De afmetingen en functionaliteit van het interieur van de nieuwe 2-Serie Active Tourer worden benadrukt door de compleet nieuwe vormgeving. De opzet verwijst samen met verschillende details naar het interieurconcept van de iX, het technologische vlaggenschip van BMW. Belangrijke elementen zijn het slanke dashboard, het BMW Curved Display, de 'zwevende' centrale armsteun met geïntegreerd bedieningspaneel en een gereduceerd aantal fysieke bedieningselementen.

Onder de centrale armsteun bevindt zich een opbergcompartiment, terwijl in de middenconsole grote bekerhouders en een nieuw vormgegeven smartphonevak te vinden zijn. De telefoon blijft daarbij zichtbaar voor de bestuurder en voorpassagier en is optioneel draadloos op te laden.

De nieuw ontwikkelde, meervoudig verstelbare stoelen zijn optioneel bekleed met geperforeerd Sensatec of Leder 'Vernasca'. Eveneens optioneel zijn sportstoelen met sterk geaccentueerde zijkanten, ook bij de schouders, elektrische stoelverstelling met geheugenfunctie, lendensteunmassage voor bestuurder. Het akoestisch comfort en de inzittenden bescherming zijn ook op een hoger niveau gebracht; het geïntegreerde passieve veiligheidsconcept is uitgebreid met een airbag tussen bestuurder en passagier.

Met de achterbank in 'cargo positie' wordt de bagageruimte met 90 liter vergroot. De achterbank kan ook 13 centimeter naar voren schuiven. Samen met een in de verhouding 40:20:40 neerklapbare achterbankleuning zorgt dit voor een functionele bagageruimte. De bagageruimte biedt een inhoud van 470-1.455 liter in de 218i Active Tourer en 218d Active Tourer en 415-1405 liter in de 220i Active Tourer en BMW 223i Active Tourer. Elektrisch op afstand volledig te openen en te sluiten achterklep is standaard, terwijl een elektrisch inklapbare trekhaak optioneel beschikbaar is.

Standaard zijn het BMW Maps navigatiesysteem, vier USB-C poorten, 12V aansluitingen in de middenconsole en bagageruimte, automatische 2-zone airconditioning, een met leder bekleed sportstuurwiel, een regensensor met ruitenwisserbediening, automatische verlichting, Park Assist met Achteruitrijcamera, Reversing Assist en meer bestuurdersassistentiesystemen dan bij zijn voorganger.

Een nieuwe versie van 48V mild hybrid technologie debuteert in de BMW 220i Active Tourer en BMW 223i Active Tourer. De in de automatische transmissie geïntegreerde elektromotor voorziet de brandstofmotor van een vermogensboost van 14 kW (19 pk). De nieuwe 223i Active Tourer levert een vermogen van 160 kW (218 pk), gegenereerd door de 150 kW (204 pk) sterke benzinemotor en de 14 kW (19 pk) elektromotor. De 220i Active Tourer levert 125 kW (170 pk), gegenereerd door de 115 kW (156 pk) benzinemotor en de 14 kW (19 pk) elektromotor. Eveneens leverbaar vanaf de marktintroductie is de BMW 218i Active Tourer met 100 kW (136 pk). Alle benzinemotoren profiteren van een nieuw verbrandingsproces en een dubbel injectiesysteem. De dieselmotor van de nieuwe 218d Active Tourer is uitgerust met zuigers met een extra lage frictie en een tweetraps turbocompressor met verbeterde efficiëntie. Het vermogen van deze dieselmotor piekt op 110 kW (150 pk).

In de zomer van 2022 wordt het aanbod uitgebreid met twee Plug-in Hybride modellen. Deze maken gebruik van de vijfde generatie BMW eDrive technologie, die zorgt voor meer dynamiek en een aanzienlijk grotere, volledig elektrische actieradius tot wel 80 km (WLTP) bij een CO2 uitstoot van 30 - 22 g/km (WLTP).

De constructie van de carrosserie is gewicht besparend, maar ook stijver. Samen met de lange wielbasis en grotere spoorbreedte is het onderstelontwerp een ideale basis. De stuurprecisie en wendbaarheid zijn verbeterd met doelgerichte updates voor de wielophangingen, die bestaan uit een onafhankelijk wielophanging vóór en een drielink achteras. Het standaard antiwielspinsysteem verbetert zowel de tractie als stabiliteit. Het geïntegreerde remsysteem is eveneens nieuw, net als de extra lift-gerelateerde demping voor de vooras. Het optionele, 15 millimeter verlaagde Adaptieve M Sportonderstel is voorzien van frequentie-selectieve demping en Variable Sport Steering.

De nieuwe 2-Serie Active Tourer is standaard uitgerust met Cruise Control met remfunctie, die nu ook reageert op tegemoetkomend verkeer bij links afslaan en op zowel fietsers als voetgangers bij rechts afslaan. De Parking Assist met achteruitrijcamera en Reversing Assistant is eveneens standaard. Optioneel zijn Steering & Lane Control Assistant, Active Cruise Control met Stop & Go functie, Active Navigation, Exit Warning Function, het BMW Head-up Display, Surround View, Remote 3D View, BMW Drive Recorder en Remote Theft Recorder. Via Remote Software Upgrades zijn bestaande functies te verbeteren of uit te breiden. Met Functions on Demand zijn verschillende functies zelfs achteraf te installeren (afhankelijk van de hardware in de BMW).

De nieuwe generatie van het iDrive bedieningssysteem, dat voor het eerst leverbaar is in een compact BMW model, is gebaseerd op BMW Operating System 8. iDrive zorgt voor de bediening. Daarnaast biedt de BMW Intelligent Personal Assistent extra functionaliteiten. Het volledig digitale BMW Curved Display bestaat uit een 10,25 inch informatiedisplay en een 10,7 inch Control Display. Het nieuwe BMW iDrive is gebaseerd op bediening door aanraking en spraak.