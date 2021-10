Audi introduceert Q4 Sportback e-tron

30 september 2021 | Per direct staat de Audi Q4 Sportback e-tron bij de Nederlandse dealers. Na de SUV is de Sportback de tweede (carrosserie)variant van de elektrisch aangedreven Audi Q4 e-tron. Dankzij zijn aflopende daklijn biedt hij een coupé-alternatief voor de liefhebbers van extra flair. De Audi Q4 Sportback e-tron is er in drie aantrekkelijke editions en is nu leverbaar vanaf 50.205 euro.

De Audi Q4 Sportback e-tron combineert de voordelen van de Q4 e-tron SUV met een coupédesign. Dé blikvanger is uiteraard de aflopende daklijn. Behalve bijzonder is de lijnvoering ook functioneel: de luchtweerstandswaarde (cW) van de Sportback bedraagt 0,26, waarmee de Q4 Sportback e-tron net iets gestroomlijnder is dan de SUV, wat een gunstig effect heeft op de prestaties en actieradius.

Audi levert de Q4 Sportback e-tron met een keuze uit meerdere vermogensversies (van 125 kW / 170 pk tot 220 kW / 299 pk), twee accupakketten (52 kWh en 77 kWh) en twee aandrijfvormen (achterwielaandrijving of Quattro vierwielaandrijving). Elke Q4 Sportback e-tron is geschikt voor snelladen. Ongeacht de gekozen capaciteit is het accupakket onder ideale omstandigheden in circa 38 min van 5-80% op te laden.

Drie voor Audi bekende uitvoeringen, Edition, Advanced Edition en S-Edition, bieden klanten de mogelijkheid om bij hun Q4 Sportback e-tron persoonlijke accenten te zetten. Standaard krijgen alle uitvoeringen zaken zoals LED-koplampen en -achterlichten mee, evenals automatische airconditioning, voorverwarming/-ventilatie van het interieur, een elektrisch bediende achterklep, digitale radio-ontvangst (DAB+) en cruise control met snelheidsbegrenzer.

De Edition beschikt aanvullend over 19 inch lichtmetalen velgen, Audi smartphone interface, Audi sound system en Parkeerhulp achter. De Advanced edition gaat een stapje verder met onder meer Matrix LED-koplampen, doorlopende achterlichten die over de gehele breedte verlicht zijn plus dynamische richtingaanwijzers, Audi virtual cockpit, MMI navigatie plus en sportstoelen. In de S-Edition komt de sportiviteit van S-Line (met onder meer een sportonderstel) samen met luxe én een aanbod van rij-assistentiesystemen voor comfort en veiligheid.

Op Audi.nl was de Q4 Sportback e-tron te configureren, maar nu is hij ook te rijden en te bestellen bij de Audi-dealers. Prijzen beginnen bij € 50.205 voor de Audi Q4 Sportback 35 e-tron Edition. Snelle zakelijke beslissers profiteren nog vijf jaar van het gunstige 12%-bijtellingstarief dat enkel nog dit jaar van kracht is, en waarbij ze 12% bijtellen over de eerste 40.000 euro van de fiscale waarde.