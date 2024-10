Audi A6 e-tron

Nieuwe instapversie voor Audi A6 e-tron

24 oktober 2024 - Audi breidt het aanbod van de A6 e-tron uit met twee nieuwe uitvoeringen. De eerste is de A6 e-tron, als instapversie van het gamma, met een combinatie van een 83 kWh accupakket, een 210 kW (286 pk) sterke elektromotor en achterwielaandrijving. Daarmee is deze A6 e-tron goed voor een elektrische actieradius van maximaal 625 kilometer (theoretisch volgens WLTP). Tegelijkertijd debuteert ook de 315 kW (428 pk) sterke A6 e-tron Quattro, voorzien van vierwielaandrijving, een 100 kWh accupakket en een bereik van maximaal 714 kilometer (WLTP). De twee nieuwe uitvoeringen zijn er beide als Sportback en Avant. Met deze uitbreiding van het gamma is de Audi A6 e-tron er nu vanaf 63.990 euro.